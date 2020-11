Rébecca Déraspe reçoit le Prix Michel-Tremblay et 10 000 $ du Conseil des arts et des lettres du Québec





MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de remettre un montant de 10 000 $ à Rébecca Déraspe, lauréate du Prix Michel-Tremblay, pour son texte dramatique Ceux qui se sont évaporés. Cette récompense lui a été remise par Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil, lors de la cérémonie de remise des prix virtuelle de la Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD).

« Malgré les épreuves que nous a apportées 2020, la grande qualité des oeuvres qui ont été présentées cette année, elle, n'a pas été ébranlée. Nos dramaturges font preuve d'une intelligence et d'une sensibilité aiguisées, et nous poussent encore à porter des regards insoupçonnés sur nous-mêmes, comme individu, mais aussi comme société. Je félicite tous les finalistes qui ont enrichi la dernière saison théâtrale et je lève mon chapeau à Rébecca Déraspe pour l'excellence de son oeuvre Ceux qui se sont évaporés », a mentionné Anne-Marie Jean.

À propos de la pièce

Emma est partie sans laisser de trace. Femme dans la jeune trentaine, mère, conjointe, fille, amie, elle menait jusqu'à présent une vie normale. Aux prises avec les conséquences de son absence, ses proches cherchent à comprendre. Qui n'a jamais rêvé de disparaître, ne serait-ce qu'un instant? De s'évaporer? D'échapper à une identité et à ce que les autres y projettent?

Ceux qui se sont évaporés est une création du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, mise en scène par Sylvain Bélanger. Initialement prévues du 3 au 28 mars 2020, les représentations de la pièce ont été interrompues le 12 mars 2020 en raison des mesures sanitaires mises en place pour contrer la première vague de la COVID-19.

En attendant son retour sur scène, il est possible d'entendre la pièce en format balado sur l'application OHdio ou sur le site Web de Radio-Canada dans la section Théâtre à la carte.

À propos de Rébecca Déraspe

Rébecca Déraspe a complété le programme d'écriture dramatique de l'École Nationale de Théâtre en mai 2010. Elle est l'autrice de plusieurs pièces jouées et traduites à travers le monde dont Deux ans de votre vie, Plus que toi, Peau d'ours, Gamètes, Nino, Je suis William, Le merveilleux voyage de Réal de Montréal, Partout ailleurs, Nos petits doigts, Faire la leçon, Ceux qui se sont évaporés, Fanny. Elle est aussi autrice en résidence au Théâtre la Licorne. Elle a remporté le Prix de la critique Meilleur spectacle jeune public 2018 de l'Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT) et le Prix Louise-Lahaye de la Fondation du CEAD pour sa pièce Je suis William, le Prix de la critique pour Meilleur texte dramatique à Montréal 2017 pour sa pièce Gamètes, le Prix auteur dramatique BMO Groupe financier 2012 pour sa pièce Deux ans de votre vie. Elle anime et écrit Le lexique de la polémique, série diffusée à Savoir média.

Les finalistes 2020 au prix Michel-Tremblay

Les finalistes pour la saison 2020 étaient : Olivier Choinière pour Zoé, une coproduction de L'Activité et du Théâtre Denise-Pelletier, Jean-Philippe Lehoux pour Bande de bouffons, une production du Théâtre du Tandem (Rouyn-Noranda), David Paquet pour Le poids des fourmis, une production du Théâtre Bluff (Laval) et Olivier Sylvestre pour Guide d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire produit par le Théâtre P.A.F.

À propos du Prix Michel-Tremblay

Créé en 2009, le Prix Michel-Tremblay récompense un auteur ou une autrice pour le meilleur texte porté à la scène durant la saison précédente et reconnaît ainsi l'effervescence et la grande qualité de l'écriture dramatique. Le lauréat ou la lauréate reçoit une bourse de 20 000 $, dont 10 000 $ versés par le Conseil des arts et des lettres du Québec et 10 000$ versés par la Fondation du CEAD avec la contribution financière de Monsieur Michel Tremblay.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

À propos de la Fondation du Centre des auteurs dramatiques

Créée en 1985 par le Centre des auteurs dramatiques (CEAD), la Fondation du CEAD a pour mission de favoriser le développement du théâtre et des arts du spectacle au Canada, de mettre en valeur les réalisations et les réussites dans ce domaine, de mieux les faire connaître et d'y intéresser le public.

