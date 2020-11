Le SCFP demande au gouvernement de soutenir les travailleurs de l'industrie du transport aérien

Le SCFP a participé vendredi à une table ronde organisée par le chef du NPD, Jagmeet Singh, et le député Scott Duvall pour discuter des défis auxquels sont confrontés les travailleurs des secteurs aérien et aérospatial, tous deux ravagés par les...

Le sport et les loisirs sont indispensables pour assurer la santé et le bien-être de nos communautés. En effet, la participation sportive aide à améliorer la santé physique, mais aussi la santé mentale et la résilience. Cela est d'autant plus vrai...