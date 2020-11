Le 8e Forum sur le transfert de technologies et l'innovation collaborative entre la Chine et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) est présenté à Nanning





NANNING, Chine, 27 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 8e Forum sur le transfert de technologies et l'innovation collaborative Chine-ASEAN (ci-après appelé le « Forum »), proposé sous l'égide du ministère des Sciences et de la Technologie et du gouvernement populaire de la région autonome du Guangxi Zhuang, et organisé par le Département des sciences et technologies du Guangxi et le Centre de transfert de technologies Chine-ASEAN, a été présenté officiellement le 26 novembre à Nanning, dans la région autonome de Guangxi Zhuang. Sous le thème « Empower the Future with Opening-up and Innovation », le Forum a consisté en des activités d'ouverture et une série d'événements, tels que le forum principal, le 2e Forum sur l'innovation des jeunes scientifiques de l' ASEAN+3, le 17e Salon de la technologie avancée de l'Expo Chine-ASEAN, des jumelages pour le transfert de technologie Chine-ASEAN, et le Forum international Chine-ASEAN sur le développement durable et la coopération en matière d'innovation. L'objectif de ces événements : faciliter une diffusion harmonieuse et un développement intégré des éléments d'innovation entre la Chine et l'ASEAN.

Six représentants ministériels des départements scientifiques et technologiques des États membres de l'ASEAN, tels que le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines et la Thaïlande, ont prononcé des allocutions par vidéo lors de la cérémonie d'ouverture. Des représentants du Japon, de la Corée du Sud et des États membres de l'ASEAN dans le domaine de la technologie et de l'innovation ont partagé leur expérience concernant la construction d'un laboratoire commun lors du 2e Forum sur l'innovation des jeunes scientifiques de l'ASEAN+3 en ligne ou hors ligne. La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'annonce et la signature d'un grand nombre de réalisations concernant la coopération en matière d'innovation. Le gouvernement populaire de la région autonome du Guangxi Zhuang a signé un accord de coopération stratégique avec l'Université de Chang'an. Le centre d'innovation de Bangkok, le Centre de transfert de technologies Chine-ASEAN (CATTC) et le port de l'innovation Chine-Thaïlande-ASEAN ont été présentés en ligne. Le projet China-ASEAN Big Earth Data Innovation Center, dirigé par l'académicien Guo Huadong, a également été lancé lors du Forum. Ces accords devraient permettre de faciliter la coopération entre la Chine et l'ASEAN en matière de technologie et d'innovation et de stimuler conjointement le développement de haute qualité de l'économie régionale.

Il s'agissait de la 8e édition du Forum depuis 2013, une réussite chaque année. Au fil des ans, le Forum s'est mis activement au service de la communication et du jumelage entre la Chine et les gouvernements, les entreprises et les organisations de l'ASEAN, qui ont stimulé efficacement le transfert de technologies régionales et la coopération en matière d'innovation. Il a par ailleurs joué un rôle crucial et positif dans le renforcement de la mise en oeuvre de la stratégie des « trois positionnements » du Guangxi décrite par le gouvernement central et promouvant la coopération mondiale et régionale gagnant-gagnant, ainsi que les relations de bon voisinage.

Lien vers l'image : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=378218

Légende : Le 8e Forum sur le transfert de technologies et l'innovation collaborative Chine-ASEAN

