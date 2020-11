Une entente de règlement a été approuvée par la Cour supérieure du Québec dans le cadre d'une action collective en valeurs mobilières contre Valeant Pharmaceuticals International Inc.





MONTREAL, le 27 nov. 2020 /CNW/ - Les cabinets d'avocats Faguy & Co. Inc., Siskinds LLP, Siskinds Desmeules, Koskie Minsky LLP, Strosberg Sasso Sutts LLP, Rochon Genova LLP, Morganti & Co. P.C, et Investigation Counsel P.C. annoncent que le 16 novembre 2020, la Cour supérieure du Québec a approuvé une entente de règlement (« règlement ») entre les demandeurs et Valeant Pharmaceuticals International Inc. (maintenant Bausch Health Companies Inc.) (« Valeant ») au nom de tous les défendeurs restant dans le dossier no 500-06-000783-163 (« action collective »). Le règlement a été approuvé sans reconnaissance de responsabilité aucune de la part des défendeurs.

Le règlement prévoit, entre autres, le paiement par Valeant de 94 millions de dollars canadiens pour régler les réclamations formulées, ou qui auraient pu être formulées dans l'action collective, de même que 3 millions de dollars additionnels pour des frais administratifs et des débours liés au litige, le tout au profit des membres du groupe.

Les détails de l'approbation du règlement, y compris le processus permettant aux membres de faire une réclamation avant le 15 février 2021 sont disponibles en consultant les liens ci-dessous. La date limite pour faire une réclamation est le 15 février 2021.

Le jugement de la Cour supérieure du Québec et d'autres informations en français et en anglais sont disponibles sur le site Web des avocats du groupe à l'adresse http://faguyco.com/portfolio/valeant-class-action ainsi que sur le Registre des actions collectives au www.ValeantSecuritiesSettlement.ca.

En français:



Faguy & Co.

329 de la Commune St. O. suite 200

Montreal, QC, Canada H2Y 2E1

Tel: +1.514.285.8100 poste 225

Courriel: classactions@faguyco.com English:



Siskinds LLP

Suite 302, 100 Lombard Street

Toronto, ON, Canada M5C 1M3

Tel: +1.800.461.6166 (toll free)

Tel: +1.519.660.7872 (outside North America)

Email: michael.robb@siskinds.com

