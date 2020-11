La Chambre de commerce du Montréal métropolitain s'associe à la tournée En Mouvement pour la relance socioéconomique du Québec, lancée par la FCCQ et Desjardins





MONTREAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a le plaisir de s'associer à titre d'ambassadrice à la tournée virtuelle En Mouvement pour la relance socioéconomique du Québec, lancée par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et Desjardins.

Après avoir fait escale dans différentes régions du Québec, la tournée arrive à Montréal le 30 novembre pour un événement virtuel auquel prendront part Guy Cormier, président du Mouvement Desjardins, Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, et Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre. L'objectif de cet événement est d'offrir aux entrepreneurs participants un portrait économique et sectoriel de la grande région de Montréal et de fournir de l'information susceptible de les aider à amorcer une relance durable et prospère de leurs activités.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons à coeur, tout comme la FCCQ et Desjardins, d'écouter les entrepreneurs pour comprendre comment atténuer l'incertitude et concrétiser les mesures d'aide dont ils ont besoin. L'arrêt montréalais de la tournée En Mouvement pour la relance socioéconomique du Québec est un moment privilégié pour continuer à décortiquer les enjeux qui touchent nos entreprises, afin de trouver les solutions les plus pertinentes et ainsi de contribuer à la relance de notre économie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous sommes très fiers de nous associer au Mouvement Desjardins pour aller à la rencontre des entrepreneurs et gens d'affaires du Québec en cette période difficile pour les entreprises d'ici. Nous sommes heureux de les rassembler, avec la collaboration de nos chambres de commerce ambassadrices, pour discuter des perspectives et des occasions d'affaires qui se présentent à eux dans leurs milieux », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Au cours de l'automne, les rendez-vous virtuels organisés dans le cadre de la tournée ont rassemblé près de 130 chambres de commerce de partout au Québec dans l'objectif d'échanger avec les acteurs du terrain sur les réalités régionales dans un contexte de reprise économique. Des portraits économiques régionaux ont été dressés afin d'appuyer les discussions sur des données et perspectives récentes pour chaque milieu visité.

Des données actuelles au service des entreprises

Afin d'aider les dirigeants à prendre des décisions d'affaires éclairées pour l'avenir de leur entreprise, la FCCQ, Desjardins et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoileront le résultat d'une étude régionale tout juste réalisée pour la tournée. Des points de vue économiques régionaux, élaborés par les économistes de Desjardins, seront présentés en s'appuyant sur des données sectorielles propres aux territoires concernés.

Cette tournée est également l'occasion pour la FCCQ de présenter son tout nouvel outil d'analyse économique régionale : L'Observatoire FCCQ. Au moyen de sondages effectués sur le terrain, L'Observatoire FCCQ permettra de recueillir des données précises et à jour et de connaître la perception des entrepreneurs sur la situation économique de leur région. Cet outil permettra également de recenser les impacts économiques régionaux de la crise de la COVID-19 sur les entreprises et organisations québécoises.

Des discussions concrètes avec des entrepreneurs reconnus

Cet événement permettra de rassembler un panel d'entrepreneurs connus et reconnus dans la métropole qui viendront commenter les données d'un sondage régional réalisé par le biais de L'Observatoire FCCQ.

L'événement de la grande région de Montréal aura lieu le lundi 30 novembre 2020 de 12 h 30 à 13 h 45 et sera animé par François Gagnon, analyste économique du réseau Cogeco.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site Web de la Chambre.

