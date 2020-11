Suivi de l'évolution de l'épidémie de COVID-19 : Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers - Mise à jour du 27 novembre 2020





QUÉBEC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) rend disponible aujourd'hui la plus récente mise à jour des deux rapports qu'il produit de manière hebdomadaire en soutien aux décideurs et aux gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.

Il ressort du rapport sur les risques d'hospitalisation que :

Le nombre de nouveaux cas est en baisse (12%) par rapport à la semaine précédente (8 081 versus 9 133);

Toutefois, on observe une augmentation du nombre et de la proportion des personnes plus à risque d'hospitalisation (les personnes de 70 ans et plus et les personnes avec un profil à forte comorbidité);

Parmi les nouveaux cas confirmés au cours de la semaine du 16 au 22 novembre 2020, 387 présentent un risque élevé d'hospitalisation, ce qui représente une augmentation de 13% par rapport à la moyenne des 4 dernières semaines (344).

Quant au rapport de projections sur les besoins hospitaliers, il met en lumière les éléments suivants :

Pour l'ensemble du Québec, sur la base des données colligées jusqu'au 22 novembre 2020, les projections suggèrent encore une augmentation des hospitalisations. Celle-ci semble toutefois moins marquée que la tendance observée la semaine dernière;

Pour Montréal et ses régions proches (zone 1), en dépit d'une légère augmentation de l'occupation des lits par des patients COVID-19, les analyses ne suggèrent pas de dépassement des capacités hospitalières dédiées pour le prochain mois;

Pour les autres régions (zone 2), même si l'augmentation des nouvelles hospitalisations projetées la semaine dernière semble moins marquée, le risque de dépasser les capacités hospitalières dédiées au cours du prochain mois ne peut être exclu. En effet, les patients COVID-19 occupent déjà près de la moitié des lits réguliers dédiés, ce qui rend certains établissements plus fragiles à dépasser leurs capacités dédiées.

Tel qu'observé au cours des dernières semaines, les fluctuations du taux de transmission dans les différentes régions de la zone 2 persistent et génèrent un certain degré d'incertitude dans nos prévisions.



En particulier, des éclosions dans certains milieux de vie hébergeant des personnes âgées rendent les projections moins stables.

L'INESSS tient à souligner certaines limites en lien avec ces projections :

Une analyse rétrospective des projections suggère que les modèles sont généralement robustes, mais la précision diminue avec le temps. L'hypothèse du taux de transmission constant semble moins plausible au-delà de la troisième semaine. Les graphiques ont été ajustés en conséquence;

Rappelons qu'au-delà de la disponibilité des lits, d'autres facteurs influencent également la capacité hospitalière, notamment la disponibilité du personnel et du matériel;

Il n'est toujours pas possible en ce moment d'exclure des données les cas qui sont placés en isolement préventif dans les lits d'hospitalisation, ce qui peut biaiser les projections d'hospitalisation.

Les deux rapports sont disponibles sur le site Web de l'INESSS dans la section COVID-19/Risques d'hospitalisation et projections des besoins hospitaliers. Ils sont mis à jour chaque semaine afin d'éclairer les décisions à prendre.

