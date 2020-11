Cette fin de semaine, malgré le confinement, soutenons l'achat local en participant au Samedi PME(MC)





152?000 PME canadiennes ont adopté le commerce en ligne depuis le début de la pandémie, dont 32?600 au Québec

MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La deuxième vague de la pandémie risque de compromettre le magasinage des Fêtes dans bien des endroits au pays. Or il est absolument vital de soutenir les PME pendant cette période cruciale afin d'assurer leur survie. À cette fin, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a décidé, en association avec American Express, d'organiser le Samedi PMEMC au lendemain du Vendredi fou.

La FCEI encourage vivement les consommateurs à ne pas se limiter aux grandes surfaces et aux géants du commerce en ligne. Selon les toutes dernières données de sondage de l'organisation, au Canada, seuls 38 % des magasins de détail font des ventes normales et 1 sur 7 risque de fermer définitivement ses portes. La situation est pire encore du côté du secteur de l'hébergement/la restauration où 1 entreprise sur 4 risque sérieusement de mettre la clé sous la porte et où 9 % seulement enregistrent des ventes normales.

«?L'année 2020 a été plus qu'éprouvante pour nos entrepreneurs, tant émotionnellement que financièrement. Nous demandons aux consommateurs d'être sensibles à leurs réalités et nous les encourageons à faire preuve de solidarité en achetant local. Même si on n'a pas toujours le réflexe d'aller sur les sites en ligne des petits commerces, il faut savoir que beaucoup ont fourni des efforts pour proposer maintenant cette option?», fait remarquer François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

Un tiers des PME canadiennes font actuellement de la vente et du commerce en ligne. Cette proportion a bien évolué depuis mars avec près de 152?000 entreprises, à travers le pays, qui ont fait le choix du virage numérique. Au Québec seulement, elles sont un peu plus du tiers, soit 32?600, à avoir sauté le pas.

Du côté des secteurs, ceux qui ont le plus intégré le commerce en ligne à l'échelle du pays sont ceux qui ont été les plus durement frappés par la pandémie, notamment la vente au détail, les arts et loisirs, l'hébergement/la restauration et les services de santé. Cela étant, bien qu'une entreprise sur cinq dise que sa survie dépendra de plus en plus du commerce en ligne, la rentabilité n'est pas garantie. Un quart des PME canadiennes ont toujours du mal à générer des revenus de cette façon.

«?Cette année, les PME ont vraiment besoin de nous pendant la période des Fêtes. Le Samedi PME est le moment idéal pour leur donner un coup de pouce. Qu'il s'agisse de commander des plats à emporter, de magasiner en ligne ou de ramasser une commande en bordure de rue, on peut vraiment aider un grand nombre de nos petits commerces locaux préférés en les privilégiant dans nos choix quotidiens?», déclare Kerri-Ann Santaguida, vice-présidente et directrice générale des services aux commerçants chez American Express Canada.

«?C'est sûr que si on fait tous l'exercice de chercher si nos petites entreprises ont un site Web et si on prend la peine de les privilégier en commandant en ligne un produit qu'elles offrent, on peut vraiment faire une différence. Ce sont des petits gestes comme ça qui pourront les aider. Les PME comptent sur nous pour les soutenir?», conclut M. Vincent.

Pour plus de précisions, consulter notre présentation des résultats clés - Les PME et le commerce en ligne en temps de pandémie.

Source des données FCEI

Les données présentées ici sont extraites d'un sondage en ligne sur le commerce électronique et la concurrence face aux grandes entreprises mené par la FCEI entre le 17 septembre et le 7 octobre 2020, auquel 3?607 membres FCEI ont répondu. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,6 %, 19 fois sur 20. Consulter la présentation des principaux résultats pour en savoir plus sur la méthodologie complète.

À propos du Samedi PME

Le Samedi PME, qui tombe cette année le 28 novembre, entre le Vendredi fou et le Cyberlundi, est l'occasion de rappeler aux consommateurs de faire leurs achats directement dans les petits commerces de leur quartier ou sur leurs sites Web durant la longue fin de semaine d'activité commerciale. Le Samedi PME est organisé par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) en association avec American Express, et commandité par eBay Canada. Visitez samedipme.ca pour en savoir plus.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

