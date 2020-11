Malgré l'augmentation de 250 % des tentatives de fraude enregistrée depuis le début de la COVID-19 par IDnow, le taux de détection de la fraude reste excellent





MUNICH et HAMBOURG, Allemagne, 27 novembre 2020 /PRNewswire/ -- IDnow ( www.idnow.io ), l'un des plus grands fournisseurs de solutions de vérification d'identité en tant que service, a publié dans son « Cyber Security Report 2020 » ses derniers chiffres sur l'évolution des méthodes de fraude dans l'environnement numérique. Et bien que l'entreprise note une forte augmentation de 250 % du nombre de tentatives de fraude, la technologie et les systèmes de sécurité gardent une longueur d'avance sur les nouvelles tendances.

Depuis le début de l'année, IDnow a constaté une augmentation générale de la demande de services et de processus numériques. En plus d'avoir constitué un terrain propice à de nouvelles arnaques, ce phénomène a contribué à l'évolution des méthodes de fraude, dont le nombre a explosé durant l'année.

Entre mars et juin, moment auquel de nombreux pays ont imposé un confinement et que les processus ont dû se mettre en mode numérique, IDnow a vu le vol d'identité évoluer : Pendant cette période, les cas de fraude basée sur la ressemblance ont augmenté de 231 %, tandis que la fraude basée sur de fausses pièces d'identité a fait un bond de 180 % et les attaques d'ingénierie sociale ont grimpé de 75 %.

On constate aussi que les fraudeurs font preuve d'inventivité pour s'adapter au contexte de la pandémie. IDnow a ainsi relevé de nouveaux modus operandi, en particulier dans le domaine des fraudes d'ingénierie sociale : pour attirer leurs victimes, les fraudeurs utilisent par exemple des demandes d'aide gouvernementale ou encore de fausses offres d'emploi, tirant parti de la hausse du taux de chômage.

« Ces derniers mois, notre système de sécurité a enregistré une hausse importante du nombre de cas de fraude et a vu passer une multitude de nouvelles méthodes frauduleuses contre lesquelles nous protégeons nos clients. Nous avons investi dans un concept global et un système de détection précoce des indicateurs pour garder une longueur d'avance sur les fraudeurs, a déclaré Armin Bauer, cofondateur et directeur général de la technologie chez IDnow. En plus de systèmes d'alerte techniques, nous avons mis sur pied une équipe de lutte contre la fraude chargée de faire des recherches sur le dark Web, de tester de fausses publicités et de discuter avec des victimes pour étudier l'approche exacte des fraudeurs pour déjouer les tentatives de fraude ou les détecter plus tôt. »

« Malgré l'apparition de ces nouvelles méthodes et l'augmentation du nombre de tentatives de fraude, je suis heureux de noter que le taux de fausses acceptations (TFA) est stable par rapport à l'année passée. »

À propos d'IDnow

Avec sa plate-forme de vérification d'identité en tant que service (IVaaS), IDnow a pour objectif de rendre le monde connecté plus sûr. La vérification d'identité inviolable d'IDnow est utilisée dans tous les secteurs d'activité où les interactions avec les clients en ligne nécessitent un haut degré de sécurité. IDnow utilise l'intelligence artificielle pour vérifier toutes les caractéristiques de sécurité des documents d'identité et peut donc repérer les faux documents de manière fiable. Il est potentiellement possible de vérifier l'identité de plus de 7 milliards de clients de 193 pays différents en temps réel. Outre la sécurité, l'entreprise mise sur la convivialité pour les clients, ce qui explique pourquoi la technologie IDnow a obtenu cinq étoiles sur cinq sur le portail d'avis de consommateurs Trustpilot.

IDnow couvre un large éventail d'utilisations, tant dans des secteurs réglementés européens qu'en ce qui a trait à des modèles commerciaux numériques inédits du monde entier. La plate-forme permet d'adapter le flux d'identité à différentes exigences régionales, juridiques et commerciales, au cas par cas.

IDnow est soutenue par les investisseurs en capital-risque Corsair Capital, BayBG, Seventure Partner, G+D Ventures ainsi qu'un consortium de Business Angels de renom. Son portefeuille de plus de 250 clients comprend de grandes entreprises internationales issues de divers secteurs, comme la Bank of Scotland, BNP Paribas, la Commerzbank, eventim, Raisin (Weltsparen), Sixt, solarisBank, Telefonica Deutschland, UBS et Western Union, ainsi que des entreprises fintech telles que Fidor, N26, smava et wefox.

