Avis aux médias - Il y a urgence d'agir pour les ASSS et le soutien à domicile!





LAVAL, QC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les auxiliaires aux services de santé et sociaux mèneront une opération de visibilité, en voiture, aujourd'hui, à Laval. Ces travailleuses et ces travailleurs assurent le soutien à domicile auprès des usagères et des usagers. Après des mois de négociations pour le renouvellement des conventions collectives, les ASSS déplorent le peu d'ouverture montrée par le gouvernement à négocier des solutions pour améliorer les conditions de travail, qui sont à la source des grandes difficultés d'attraction et de rétention de la main-d'oeuvre. De plus, les ASSS attendent toujours le règlement des plaintes en maintien de l'équité salariale visant l'exercice 2010.

Des représentants de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de Laval tiendront un point de presse au lieu d'arrivée du convoi d'automobiles, devant les bureaux de la députée de Mille-Îles et présidente de la Commission de la santé et des services sociaux, Francine Charbonneau.

