La robotique industrielle intelligente : une réponse de productivité logistique intelligente après la COVID-19

SHANGHAI, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ ? Tandis que le volume du commerce électronique grimpe en flèche et que les pénuries de main-d'oeuvre se poursuivent dans la foulée de la pandémie de COVID-19, de plus en plus d'entreprises cherchent des solutions robotiques automatisées pour répondre à la demande des clients et gagner en efficacité. Les robots industriels intelligents de Mech-Mind Robotics répondent aux principaux défis auxquels les acteurs de l'industrie sont confrontés aujourd'hui, avec des solutions de nouvelle génération précises et rentables.

Mech-Mind Robotics (« Mech-Mind ») est une start-up chinoise en plein essor, soutenue par des capitaux de risque de premier plan, dont SEQUOIA Capital China et Intel Capital, avec ses importantes technologies de base appliquées en matière de caméras 3D de haute performance, d'algorithmes d'IA de planification de mouvement et de logiciels.

Mech-Mind se consacre à rendre les robots industriels intelligents, et a mis en lumière ses solutions lors de la foire CeMAT ASIA 2020, l'événement le plus influent de la région en matière d'intralogistique et de chaîne logistique, du 3 au 6 novembre au Shanghai New International Expo Center.

Au cours de la foire, Mech-Mind a présenté ses technologies et solutions de base dans quatre zones d'exposition : le regroupement haute efficacité de marchandises courantes, la dépalettisation de boîtes diverses avec vision 3D et IA, le chargement de colis avec vision 3D et IA et la technologie d'image et de reconnaissance de caméra intelligente de haute précision.

« Chez Mech-Mind, nous exploitons des technologies de pointe comme la vision 3D et l'apprentissage profond pour propulser les robots industriels de prochaine génération. La CeMAT ASIA 2020 est la scène idéale pour que nous puissions faire la démonstration de nos solutions de grande portée pour la logistique et la fabrication aux clients qui cherchent à accroître leur efficience, à améliorer leur efficacité et à réduire leurs pertes de temps et leurs coûts de main-d'oeuvre de manière rentable. La robotique intelligente ne se limite plus aux laboratoires. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d'en faire partie », a déclaré Tianlan Shao, PDG et fondateur de Mech-Mind Robotics.

La star du kiosque, la solution de regroupement de marchandises de Mech-Mind, peut parfaitement s'intégrer aux systèmes Pick-to-Light (PTL) pour améliorer l'efficacité d'une usine. La solution s'agence avec des engrenages de bacs vibrants pour assurer un taux élevé de dégagement des bacs.

La solution prend en charge la manutention fluide de plusieurs UGS sans avoir à changer d'organes terminaux. Dans le même temps, des algorithmes de vision de pointe permettent aux robots de manipuler des objets de différentes formes et tailles, comme des boîtes, des bouteilles et des sacs, avec des vitesses de fonctionnement rapides allant jusqu'à 3 secondes par article pour les petits objets ou les objets légers.

La solution de dépalettisation guidée par la vision de Mech-Mind était également exposée. Grâce à la vision 3D (prise en charge par notre caméra 3D Mech-Eye Deep) et à l'IA, la solution permet une planification de mouvement de robot fluide permettant de gérer n'importe quel schéma de palettisation avec des vitesses allant jusqu'à 4,3 secondes pour ramasser un objet.

La solution de chargement de colis logistiques, permettant de ramasser rapidement des colis urgents, y compris des boîtes logistiques, des enveloppes en polyéthylène, des paquets en carton ondulé, des pochettes matelassées et des enveloppes à bulles à des vitesses allant jusqu'à 1 600 pièces à l'heure, utilise également la vision 3D avec IA.

À son kiosque, Mech-Mind a fourni une zone dédiée à ses caméras 3D intelligentes Mech-Eye, pour démontrer leurs capacités inégalées à reconnaître des objets comme des sacs, des boîtes et des bacs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://en.mech-mind.net/ .

À propos de Mech-Mind Robotics

Mech-Mind a été fondée en 2016 pour doter d'intelligence les robots industriels. Grâce à des technologies avancées, notamment l'apprentissage profond, la vision 3D et la planification de mouvement, Mech-Mind offre des solutions rentables en matière de palettisation et de dépalettisation, de prélèvement dans les bacs, de tri des commandes, d'intendant machine et d'assemblage, de collage et de localisation dans la logistique et la fabrication.

Les solutions de robots industriels intelligents de Mech-Mind sont utilisées dans les usines de fabricants d'équipement d'origine automobiles, les usines d'appareils électroménagers, les aciéries, les usines alimentaires, les entrepôts logistiques, les banques et les hôpitaux de pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne et les États-Unis.

