Invitation aux médias - Négociations du secteur public, les syndicats sonnent l'alarme





Québec doit déposer des offres acceptables

QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les organisations syndicales (CSN, CSQ, FIQ, APTS, FTQ, FAE, SFPQ, SPGQ) représentant plus de 500?000 travailleuses et travailleurs du secteur public invitent les médias à un point de presse afin de dénoncer l'attitude du gouvernement. Ce dernier n'a toujours pas présenté d'offres susceptibles de faire avancer les négociations dans le but de renouveler les conventions collectives échues le 31 mars 2020. Les travailleuses, qui représentent plus de 75 % du personnel des services publics, et les travailleurs en ont assez des « mercis » de 13 heures à la télévision; ils veulent des propositions concrètes pour que la crise qui sévit dans les services publics depuis bien avant la pandémie se résorbe enfin.

Des actions de visibilité afin de sensibiliser la population à l'urgence de la situation se dérouleront le matin du 25 novembre au pied du pont Jacques-Cartier à Montréal et à la place George-V à Québec, adjacente au Secrétariat du Conseil du Trésor.

Pour les travailleuses et travailleurs, il est urgent de stabiliser les services publics, d'améliorer la rétention et l'attraction du personnel, de bonifier la rémunération et l'apport du personnel du secteur public au bien-être des Québécoises et Québécois.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Point de presse des organisations syndicales : CSN, CSQ, FIQ, APTS, FTQ, FAE, SFPQ, SPGQ

Date : 25 novembre 2020

Heure : 8 heures

Où : Place George-V à Québec (coin Grande-Allée et place George-V Est)

Qui : Jacques Létourneau, président de la CSN; Sonia Ethier, présidente de la CSQ; Nancy Bédard, présidente de la FIQ; Andrée Poirier, présidente de l'APTS; Daniel Boyer, président de la FTQ; Sylvain Mallette, président de la FAE; Christian Daigle, président général du SFPQ; Line Lamarre, présidente du SPGQ.

Les participants et participantes, ainsi que les représentants des médias devront également s'assurer de porter leur masque et de maintenir la distanciation sociale recommandée par la santé publique. Un système de sonorisation sera également disponible pour les médias.

Sources : CSN, CSQ, FIQ, APTS, FTQ, FAE, SFPQ, SPGQ

SOURCE FTQ

