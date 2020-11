Jubilant Therapeutics annonce une présentation lors de l'assemblée annuelle virtuelle 2020 de l'ASH





BEDMINSTER, New Jersey, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc. , une société biopharmaceutique qui fait progresser les modulateurs à petites molécules pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies auto-immunes, a annoncé aujourd'hui qu'un résumé portant sur son inhibiteur double de LSD1/HDAC6, le JBI-802, a été retenu en vue d'une présentation lors de la 62e assemblée annuelle virtuelle de l'American Society of Hematology (« ASH ») qui aura lieu du 5 au 8 décembre 2020.

« Nous avons hâte de discuter de l'utilisation de notre nouvel inhibiteur double puissant et sélectif de la LSD1 et de la HDAC6 dans le cadre du traitement du cancer lors de la réunion annuelle virtuelle 2020 de l'ASH, a déclaré Syed Kazmi, président-directeur général de Jubilant Therapeutics. Le travail que nous effectuons afin de faire entrer le JBI-802 en clinique en tant que possible agent thérapeutique différencié pour le traitement de certaines tumeurs hématologiques et tumeurs solides ayant des signatures génétiques spécifiques suit son cours. Nous espérons pouvoir entamer les premières études cliniques chez l'homme au cours du deuxième semestre de 2021. »

Le résumé, actuellement disponible sur le site de la conférence de l'ASH , est le suivant :

Titre : Novel Dual Inhibitor of LSD1-HDAC6/8 for Treatment of Cancer (Nouvel inhibiteur double de LSD1/HDAC6/8 pour le traitement du cancer)

Date : Lundi 7 décembre 2020

Séance : 802. Biologie chimique et thérapies expérimentales : Poster III

Résumé : 3378

Présentateur : Dhanalakshmi Sivanandhan, vice-président associé et chef du service de biologie de Jubilant Therapeutics Inc.

À propos de Jubilant Therapeutics

Jubilant Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique tournée vers le patient qui fait progresser les modulateurs à petites molécules puissants et sélectifs pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies auto-immunes. Son moteur de découverte avancé intègre une conception basée sur la structure et des algorithmes de calcul afin de découvrir et développer de nouvelles thérapies de précision contre des cibles de première classe et validées, mais difficiles à traiter dans des populations de patients génétiquement définis. La direction et les équipes scientifiques de la société, animées d'un esprit d'entreprise, s'efforcent d'être rapides et efficaces en utilisant un modèle d'entreprise qui tire parti des compétences reconnues et synergiques de la chaîne de valeur et des services partagés de Jubilant Life Sciences Limited. Le siège social de Jubilant Therapeutics se trouve aux États-Unis, la société est dirigée par des leaders d'opinion et des membres du conseil consultatif scientifique de renommée mondiale. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.jubilanttx.com ou nous suivre sur Twitter @JubilantTx et sur LinkedIn .

