ender diagnostics reçoit un avis de la FDA pour ses tests COVID-19 rapides et fiables





Les deux tests COVID-19 d'ender ont reçu un avis de la FDA, marquant l'entrée de la société suisse sur le marché américain. Face à la progression constante des cas de COVID-19 aux États-Unis, la filiale américaine d'ender diagnostics, ENDER DIAGNOSTICS NORTH AMERICA, est prête à distribuer des kits de tests COVID-19 rapides et fiables aux laboratoires de diagnostic cherchant à augmenter leurs capacités de test. L'entreprise se réjouit de contribuer activement à la gestion de la pandémie. Les produits d'ender sont extrêmement précis et rapides, ce qui permet aux laboratoires d'augmenter considérablement leur capacité.

ender LAB et ender MASS sont des kits de test de diagnostic in-vitro basés sur une technologie d'amplification moléculaire rapide et isotherme des acides nucléiques. Les deux kits ender LAB et ender MASS ont été conçus pour une utilisation par des professionnels de laboratoire ou des opérateurs formés sur des équipements standard utilisant la PCR en temps réel.

Avec ender LAB , le résultat est disponible dans les 30 minutes suivant l'extraction de l'ARN viral, soit beaucoup plus rapidement que les tests PCR classiques. Avec une sensibilité de 97,7 % et une spécificité de 100 %, ender LAB est la solution idéale pour un environnement clinique, où toutes les personnes infectées doivent être identifiées de manière fiable.

Le test ender MASS ne nécessite pas d'extraction conventionnelle d'ARN, ce qui fait gagner des heures en laboratoire et réduit l'utilisation de consommables. Il détecte le virus du SRAS-CoV-2 dans les 30 minutes suivant la préparation de l'échantillon, ce qui en fait la solution de laboratoire optimale pour les tests de masse dans une structure de santé publique. Heidi Horsch, CMO d'ender diagnostics, souligne l'avantage d'ender MASS: "Il permet de mettre en oeuvre une stratégie de dépistage durable en détectant efficacement les individus contagieux porteurs d'une charge virale élevée. Étant donné que le test ender MASS ne prend que 30 minutes, il permet aux laboratoires d'augmenter considérablement leur capacité d'analyse et de répondre aux pénuries de la chaîne logistique constatées au cours de cette pandémie."

Pour de plus amples informations sur les produits de diagnostic ender, veuillez contacter:

salesUS@enderdiagnostics.com

sales@enderdiagnostics.com

A propos d'ender diagnostics

ender diagnostics est une société privée établie à Berne, en Suisse, et dont la filiale américaine possède des bureaux dans le New Jersey et à Miami. La société est spécialisée dans le développement de kits de dépistage par diagnostic moléculaire pour la détection rapide et fiable du SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. L'équipe d'ender jouit d'une vaste expérience en matière de développement de tests biologiques moléculaires rapides pour les maladies infectieuses. La société est soutenue par plusieurs investisseurs privés qui lui apportent leur savoir-faire et leur financement.

Pour plus d'informations, visitez le site www.enderdiagnostics.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 16:55 et diffusé par :