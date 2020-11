Préparez-vous aux conditions hivernales avec le propane fiable





OTTAWA, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la pandémie a entraîné de nouvelles restrictions en matière de rassemblements dans les lieux publics, de nombreux Canadiens tirent le meilleur parti de la situation et se préparent à la saison hivernale qui s'annonce.

Les restaurants se sont préparés à des températures plus froides en installant des appareils de chauffage au propane sur les terrasses afin que les clients puissent demeurer à l'intérieur et profiter de leur restaurant préféré.

Les résidents qui utilisent du propane pour chauffer leur maison peuvent également se préparer à rester au chaud avec une grande quantité de propane pendant l'hiver.

« Le propane à faible émission est un combustible essentiel pour le Canada. Il est extrêmement polyvalent, qu'il s'agisse de garder les clients au chaud à l'extérieur avec le chauffage au propane ou de garder au chaud des centaines de milliers de maisons à travers le pays », a déclaré Nathalie St-Pierre, présidente-directrice générale de l'Association canadienne du propane. « La pandémie a apporté des changements dans beaucoup de nos vies, mais ce qui ne change pas, c'est la fiabilité du propane. Nos détaillants de propane encouragent les propriétaires de maisons à planifier à l'avance pour s'assurer qu'ils sont prêts pour la saison hivernale ».

Des étapes simples à suivre pour aider les utilisateurs de propane à planifier, à économiser de l'argent et à rester en sécurité :

Faites remplir votre réservoir le plus tôt possible et veillez à toujours prévoir un approvisionnement adéquat en planifiant des remplissages réguliers et en vous inscrivant à des programmes de paiement pratiques auprès de fournisseurs de propane.

Pour les clients qui commandent du propane au besoin, vérifiez fréquemment les niveaux des réservoirs et commandez à l'avance lorsque les réservoirs sont à 30 % de capacité pour assurer un approvisionnement adéquat lorsque le temps devient plus froid, mais également en prévision d'averses de neige ou de routes glacées qui peuvent entraîner des fermetures de routes et des retards de livraison.

Assurez-vous que votre entrée de cour et l'accès aux réservoirs de propane sont dégagés.

Identifiez l'endroit où se trouvent les réservoirs de propane à l'aide d'un drapeau afin d'éviter tout dommage accidentel lors du déneigement et pour permettre au livreur de propane de les repérer immédiatement.

Vous pouvez également aviser immédiatement votre fournisseur de propane s'il y a un problème avec les raccords afin qu'un technicien qualifié puisse vérifier la présence de fuite et remettre le tout en fonction. Si une visite à domicile est nécessaire, les détaillants de propane ont mis en oeuvre les meilleures pratiques lors de la COVID-19 afin d'assurer la sécurité des employés et des clients tout en maintenant le propane comme un service essentiel.

« Nous espérons que vous apprécierez la saison hivernale et que vous en tirerez le meilleur parti, malgré les défis actuels auxquels nous sommes tous confrontés », a déclaré Mme St-Pierre. « L'industrie du propane est prête à vous soutenir pour que vous et vos familles soyez bien préparés à être confortables et au chaud - à l'intérieur comme à l'extérieur ».

Pour la liste complète des mesures, cliquez sur le lien suivant : Conseils de l'ACP à l'intention des utilisateurs de propane pour se préparer pour l'hiver. Pour plus d'informations sur l'utilisation en toute sécurité des chauffe-terrasses, cliquez sur le lien suivant : Conseils de sécurité : Directives de sécurité pour les chauffe-terrasses au propane.

Au sujet de l'Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. Notre mission est de promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, nous défendons le propane et l'industrie du propane au Canada, et plaidons en faveur de l'adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d'environnements favorables aux affaires par le biais d'efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d'urgence.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Joannie Bouchard, coordonnatrice, Communications à info@propane.ca ou au 613 683-2270, poste 280.

