Infotecs Americas adhère à la chambre de commerce germano-américaine

NEW YORK, 24 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Infotecs , un important fournisseur de plateformes internationales de cybersécurité et de renseignement sur les menaces, annonce avoir adhéré à la chambre de commerce germano-américaine , Inc. (GACC NY).

La GACC NY a été créée il y a plus de 70 ans, à New York, avec pour objectif de promouvoir, en toute impartialité, les activités commerciales entre l'Allemagne et les États-Unis. L'organisation s'est révélée être un fournisseur de services innovant et pertinent, et un partenaire fiable dans les demandes de renseignements des entreprises germano-américaines. Composé d'une équipe de professionnels hautement qualifiés, la GACC NY soutient les entreprises en facilitant certaines démarches et en proposant divers services : entrée sur le marché et développement commercial, services juridiques, visas de stagiaire, recrutement et conseils lors du lancement de l'entreprise.

Infotecs Americas prévoit de participer activement aux événements marketing de la GACC NY pour établir des contacts utiles et élargir les réseaux de partenaires. Ces étapes permettront d'accroître la notoriété de la marque Infotecs et d'étendre les canaux de vente.

« Nous avons l'intention de développer la coopération avec la chambre de commerce germano-américaine à New York, dont les diverses publications actuelles donnent un aperçu des relations commerciales entre l'Allemagne et les États-Unis. Ces sources d'information aideront à mieux cerner les besoins de nos clients et à leur proposer des solutions efficaces », a déclaré Alexander Tkachev, directeur général d'Infotecs Americas, Inc.

À propos d'Infotecs

Leader mondial des solutions de sécurité et pionnier des solutions VPN logicielles, Infotecs a développé sa technologie Peer-to-Peer ViPNet pour offrir une sécurité, une flexibilité et un débit plus importants que les autres solutions du marché.

La ViPNet Security and Threat Intelligence Platform offre une sécurité multicouche complète en une seule solution rentable. ViPNet est la seule solution qui assure une véritable sécurité de bout en bout et fournit une sécurité robuste, évolutive, flexible, facile à déployer, à gérer et à maintenir. Les solutions ViPNet s'intègrent de manière transparente aux réseaux existants, permettant aux clients d'atteindre le bon équilibre entre une sécurité élevée, une faible complexité et un faible risque. Les solutions ViPNet sont accompagnées d'une offre de services mis en oeuvre par une équipe technique, de support et de développement, et par un réseau de partenaires de classe mondiale inégalés.

Pour tout complément d'information sur la société, veuillez consulter le site : www.infotecs.us

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1123427/Infotecs_Logo.jpg

