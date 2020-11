Exclusive Networks rachète Nuaware en vue d'accélérer les possibilités Cloud et DevOps pour les partenaires de distribution et fournisseurs





Exclusive Networks a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Nuaware, un distributeur à hypercroissance, né sur le Cloud, à l'avant-garde du Cloud, de DevSecOps et de la conteneurisation. La décision ajoute une échelle mondiale immédiate et une capacité de services à la proposition et au portefeuille de Nuaware, tout en procurant à Exclusive Networks et à sa communauté de distributeurs et de partenaires un ensemble de compétences unique pour capitaliser sur les immenses changements de la demande découlant de la transformation numérique.

Jesper Trolle, PDG d'Exclusive Networks, a déclaré : « Les chaînes d'outils et les conteneurs DevOps, ainsi que l'émergence de DevSecOps sont des domaines de spécialisation dans lesquels Nuaware a créé une niche véritablement unique au niveau de la distribution. Cette acquisition nous met là où nous voulons être dans ce domaine, procurant à nos partenaires une rampe d'accès toute prête vers de nouvelles opportunités à forte croissance. Les fournisseurs importants attirés par ces marchés recherchent des solutions de canal clés en main, et leurs écosystèmes de partenaires établis souffrent de lacunes en matière de compétences techniques qui exigent un soutien crédible. Nous pouvons dorénavant relever ce genre de défis de manière bien plus efficace, tout en continuant d'accélérer la croissance pour les prochaines vagues de technologies de rupture dans une infrastructure numérique sécurisée digne de confiance. »

Fondée en 2016 par Zaheer Javaid et Luke Hasty, la société Nuaware a depuis enregistré une croissance exponentielle grâce à son travail avec des revendeurs comme HashiCorp, Docker Enterprise (aujourd'hui Mirantis), Instana, Portworx (récemment racheté par Pure Storage) et Twistlock (aujourd'hui Palo Alto Networks Prisma Cloud). L'équipe londonienne de la société, qui travaille aussi bien avec d'importants fournisseurs de services/intégrateurs de systèmes qu'avec un réseau de sociétés de conseil DevOps spécialisées sur des mises en oeuvre dans le monde entier, continuera de fonctionner en tant qu'entreprise distincte sous la marque Nuaware et de cibler de nouvelles technologies de rupture et de nouveaux partenariats avec des vendeurs émergents en forte croissance, comme par exemple Gremlin et StackPulse, dans des domaines comme l'ingénierie du chaos et l'automatisation de l'ingénierie de la fiabilité des sites. Ses services de grande valeur, parmi lesquels la détection de leads, le développement commercial, la conception de solutions, la mise en oeuvre, les services professionnels et des cours de formation complets, compléteront ceux d'Exclusive Networks et inversement.

Zaheer Javaid, cofondateur et directeur de Nuaware, a affirmé : « Nous sommes absolument ravis de rejoindre la famille Exclusive et pensons que c'est le meilleur moyen pour continuer à développer notre proposition et procurer une valeur optimale à tous nos clients et partenaires. Le moment est opportun ? l'arrivée rapide de la transformation numérique dans les entreprises s'est fortement accélérée en 2020, amenant à un point d'inflexion Nuaware et les technologies DevOps, d'automatisation du Cloud et de conteneurisation que nous maîtrisons. Avec la soutien d'Exclusive, nous pouvons viser plus haut, croître plus rapidement et investir davantage dans la prolongation de notre singularité sur le marché. »

« En termes de culture, de comportement vis-à-vis de l'innovation et de capacité à créer une valeur unique dans un contexte de rupture technologique et de bouleversement du marché, Nuaware ressemble beaucoup à Exclusive Networks », a expliqué Andy Travers, vice-président exécutif en charge des ventes et du marketing à l'échelle mondiale chez Exclusive Networks. « Faire équipe de cette manière est une bonne nouvelle pour les partenaires des deux entreprises, y compris les fournisseurs stratégiques que nous avons en commun : Palo Alto Networks et Pure Storage. Nous anticipons une croissance organique importante avec l'activité Nuaware en soutenant ses plans de poursuite d'expansion au niveau global, et voyons de nombreux avantages commerciaux supplémentaires liés à l'extension de son savoir-faire dans d'autres opportunités avec les fournisseurs et revendeurs d'Exclusive Networks. »

