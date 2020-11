/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Paradise/





PARADISE, NL, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une importante annonce concernant des infrastructures vertes en présence de Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Sarah Stoodley, ministre du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L., et députée provinciale de Mount Scio, au nom de l'honorable Derrick Bragg, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de Dan Bobbett, maire de Paradise.

Les représentants des médias et les invités sont priés de respecter les directives locales en matière de distanciation physique. Les participants devront fournir leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche des personnes présentes. Le port du couvre-visage est fortement recommandé, en particulier lorsque les participants ne sont pas en mesure de maintenir une distance physique.

Date : Mardi 24 novembre 2020



Heure : 13 h HNT



Lieu : Complexe Paradise Double Ice, resource room A

1, chemin Sarah Davis Way

Paradise (Terre-Neuve-et-Labrador)

