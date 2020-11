Le forum mondial des entreprises licornes organisé à l'Université de technologie du Sud de la Chine





Le forum mondial des entreprises licornes s'est tenu à l'Université technologique du Sud de la Chine à Guangzhou, en Chine, le 19 novembre. Axé sur le thème "tracer la voie de l'innovation technologique et de l'entrepreneuriat dans la nouvelle ère", le forum a invité plusieurs chefs des entreprises d'innovation technologique de différent secteurs et domaines, leur a donné l'occasion de partager leurs expériences, leurs réalisations et leurs points de vue de pionniers en matière d'innovation et d'entrepreneuriat.Du Lan, vice-présidente senior d'iFlytek, a déclaré dans son discours que le développement de la technologie de l'intelligence artificielle est entré dans une phase d'application de masse. Elle a estimé que parmi tous les avantages apportés par l'industrie de l'intelligence artificielle, ce qui importe le plus est d'utiliser la technologie pour "répondre aux besoins rigides des êtres humains", et c'est pourquoi l'intelligence artificielle entre dans l'histoire.

Liu Daofu, vice-président de Cambrian Technologies, a donné son avis sur de différentes manières dont les puces intelligentes pourraient apporter de nouvelles possibilités aux industries traditionnelles telles que la santé, la finance, l'automobile, l'énergie électrique ou la distribution, Avec des innovations technologiques clésson entreprise s'engagera à stimuler le développement social et économique , afin que les machines comprennent et servent mieux l'humanité.Ensuite, Du Shangbiao, vice-président d'iShansong, et Nicolai Peitersen, président exécutif et co-fondateur de Wikifactory, ont présenté les modèles commerciaux de leurs entreprises en promouvant la logistique par l'innovation technologique et en faisant progresser la transformation et l'amélioration de la fabrication.

Lors des discussions sur les tendances, les opportunités et les défis actuels , les invités du forum ont montré une confiance totale à l'environnement commercial chinois. Ils ont estimé que le pays a jeté des basessolides pour le développement de l'entrepreneuriat sous de nombreux aspects, notamment le soutien politique, les sources de financement, les infrastructures et les réserves de ressources humaines.

L'événement, qui s'inscrit dans le cadre du 6e concours d'innovation et d'entrepreneuriat "Internet+" des étudiants universitaires internationaux de Chine, s'est tenu pendant la finale du concours afin d'inspirer les jeunes étudiants universitaires à participer à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

