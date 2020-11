La Patient Safety Movement Foundation lance une nouvelle mission destinée à soutenir un modèle d'engagement visant à réduire à zéro le nombre des décès évitables de patients, d'ici 2030





Chaque année, plus de 4,8 millions de patients à travers le monde perdent la vie à cause d'erreurs médicales évitables. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF), une organisation mondiale à but non lucratif, s'est engagée à atteindre zéro décès évitable de patients, d'ici 2030 et a lancé un modèle d'engagement révisé afin d'encourager les hôpitaux et les organisations de soins de santé à faire de cet objectif une réalité.

Le modèle initial de la Patient Safety Movement Foundation incitait les organisations de soins de santé à cibler les principales causes de dommages et décès évitables survenant dans les établissements de santé. La mise à jour d'aujourd'hui demande plutôt aux organisations de s'engager à créer et à maintenir une base pour des soins sûrs et fiables, et de fournir gratuitement des « Solutions concrètes pour la sécurité des patients » (Actionable Patient Safety Solutions, APSS), qui incluent des résumés et des solutions de bonnes pratiques fondées sur des données probantes, des ressources pédagogiques et un coaching virtuel afin d'aider les organisations à intégrer ces meilleures pratiques dans leurs processus existants.

« Dans le cadre de notre modèle d'engagement précédent, nos partenaires hospitaliers et du système de santé ont déclaré avoir sauvé 366 353 vies entre 2012 et 2020, ce qui montre que s'engager à mettre en oeuvre des processus visant à prévenir les décès et préjudices médicaux sauve des vies », a déclaré David B. Mayer, MD, PDG de la Patient Safety Movement Foundation. « Mais pour atteindre notre objectif ultime de zéro, nous avons réalisé qu'il était temps d'adopter une approche différente en mettant l'accent sur la création d'une base pour la sécurité. C'est là que nous constatons des lacunes dans la mise en oeuvre à l'échelle mondiale, et nous devons aider les organisations de soins de santé à se concentrer sur l'essentiel. »

La Patient Safety Movement Foundation va se concentrer sur trois éléments essentiels : une culture de la sécurité centrée sur la personne ; un cadre d'amélioration holistique et continue ; et un modèle efficace de maintien en puissance. Ses leaders mondiaux interdisciplinaires ont créé des Blueprints APSS, une Formation APSS, et un Coaching APSS. Les Blueprints APSS offrent des résumés des meilleures pratiques tirant parti des dernières preuves d'amélioration des performances dans divers domaines tels que les infections associées aux soins de santé, la sécurité des médicaments, et même la santé mentale. La Formation APSS comprend des vidéos, des webinaires et des articles pour améliorer les Blueprints APSS. Enfin, le Coaching APSS réunit le tout en proposant des consultants qualifiés qui s'associent aux organisations de soins de santé pour les accompagner dans leurs efforts spécifiques d'amélioration des processus. Ensemble, ces offres se complètent pour créer un outil puissant que les hôpitaux peuvent utiliser pour améliorer leurs soins.

« Les services de coaching virtuel que nous proposons coûtent généralement des centaines de milliers, voire des millions de dollars, mais si nous voulons vraiment éliminer les préjudices dus aux erreurs médicales évitables, ces services doivent, selon nous, être mis gratuitement à la disposition des organisations de soins de santé qui sont engagées à nos côtés », a indiqué pour sa part Donna Posser, DNP, RN, NE-BC, FACHE, BCPA, directrice clinique à la Patient Safety Movement Foundation. « Nous avons développé ce matériel et amélioré nos services de soutien clinique pour aider à éliminer les obstacles à l'adoption et rendre encore plus facile et plus rentable pour les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les centres de chirurgie ambulatoire, les cliniques de soins primaires et au-delà, la réinvention de leurs systèmes et la mise en oeuvre des mesures éprouvées, dans le but d'accroître la sécurité aussi bien des patients que du personnel. »

Les partenaires hospitaliers et des organisations de soins de santé qui partagent notre engagement seront également invités à mettre en commun chaque année leurs données de performance, notamment le nombre d'événements de sécurité graves, d'événements précurseurs et de quasi-accidents. Ces données resteront confidentielles et ne seront diffusées que sous forme de données agrégées provenant d'organisations du monde entier, ce qui mettra en évidence l'impact positif éprouvé de ce modèle sur les résultats en matière de sécurité des patients.

Pour en savoir plus sur la démarche d'engagement, consultez le site https://patientsafetymovement.org/partners/commitments/commitment-faqs/. Pour accéder aux services et produits cliniques offerts gratuitement, consultez le site https://patientsafetymovement.org/clinical-support-products-and-services/.

À propos de la Patient Safety Movement Foundation : Chaque année, plus de 200 000 personnes trouvent la mort dans les hôpitaux américains, de manière injustifiée. À l'échelle mondiale, ce sont 4,8 millions de vies qui sont ainsi perdues. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) est une organisation mondiale à but non lucratif qui propose des outils gratuits pour aider à réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables dus à des erreurs hospitalières. La Patient Safety Movement Foundation a été créée grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, dans le but de réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables. L'amélioration de la sécurité des patients nécessite la collaboration de tous les intervenants, y compris les patients, les prestataires de soins de santé, les sociétés de technologie médicale, les autorités gouvernementales, les employeurs et les payeurs du secteur privé. La PSMF organise également le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie, qui rassemble certains des plus brillants esprits de la planète pour des discussions et de nouvelles idées stimulantes visant à bousculer l'ordre établi. Ses Solutions concrètes pour la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) fournissent des processus fondés sur des preuves afin d'aider les hôpitaux à éliminer les erreurs, et son Engagement en matière de transparence des données (Open Data Pledge) encourage les entreprises spécialisées dans les technologies de la santé à partager les données pour lesquelles leurs produits sont achetés. Consultez le site patientsafetymovement.org pour en savoir plus, et suivez la PSMF sur Linkedin, Twitter, Instagram et Facebook.

