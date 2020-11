Von Gahlen va construire un composant majeur de l'usine hors pair de production d'isotopes de SHINE





SHINE Medical Technologies LLC et Von Gahlen International Inc. ont annoncé aujourd'hui que Von Gahlen va construire et installer la « supercellule » (supercell), une banque de dix cellules chaudes, pour l'usine américaine de production d'isotopes médicaux de SHINE à Janesville, dans le Wisconsin.

Cette supercellule abritera les opérations clés situées à la fin de la production d'isotopes, notamment l'extraction, la purification et le conditionnement du molybdène-99, ou Mo-99, produit dans un autre endroit de l'usine. Les cellules chaudes permettent un fonctionnement à distance du matériel de traitement à l'aide de fonctionnalités spécialisées, conçues grâce à une collaboration étroite entre les ingénieurs de SHINE et ceux de Von Gahlen.

Von Gahlen, dont le siège social est sis aux Pays-Bas, est un fabricant de pointe de solutions de blindage pour la médecine nucléaire et la radiopharmacie. Von Gahlen a remporté le contrat de la supercellule grâce à cette expertise, à son engagement en faveur du projet et à son alignement sur les valeurs fondamentales de SHINE. La fabrication des cellules chaudes, qui est en cours, devrait se terminer au cours du second semestre 2021.

« Nous sommes ravis de travailler avec un fabricant de cellules chaudes aussi expérimenté que notre partenaire sur une partie aussi importante de notre site de production », a déclaré Greg Piefer, fondateur et PDG de SHINE. « Von Gahlen vient renforcer l'équipe déjà hautement qualifiée qui livrera le plus grand site de production de Mo-99 au monde et, ce faisant, garantira un approvisionnement fiable et à long terme en isotopes médicaux, notamment pour ce qui est du Mo-99. »

Le site de production d'isotopes de SHINE sera en mesure de répondre aux deux tiers des besoins des patients américains en Mo-99. Chaque année, cet isotope est utilisé dans le cadre de 40 millions d'interventions sur des patients à travers le monde, y compris pour des diagnostics de maladies cardiaques et de cancer.

« L'opportunité de contribuer à l'usine américaine hors pair de SHINE est un honneur que nous prenons au sérieux à chaque instant du processus », a déclaré Jaap Duiker, directeur général de Von Gahlen. « Nous savons que notre travail doit être rigoureux et précis. Grâce à une planification minutieuse, à une collaboration étroite et continue et à nos années d'expérience, c'est une joie pour nous que de répondre aux besoins critiques de SHINE et de lui fournir un produit de qualité supérieure. »

À propos de SHINE Medical Technologies

SHINE est une société de technologie nucléaire axée sur l'amélioration de la vie des patients dans le monde entier. La société se concentre initialement sur la commercialisation d'isotopes médicaux, notamment le molybdène-99, un isotope diagnostique utilisé pour diagnostiquer les maladies cardiaques, le cancer et d'autres maladies, ainsi que le lutétium-177, un isotope thérapeutique qui pourrait améliorer considérablement les perspectives pour certains cancers. SHINE a développé des processus de production d'isotopes qui à terme permettront d'obtenir des produits qui bénéficieront aux médecins et à leurs patients et aideront à résoudre les problèmes d'approvisionnement critiques rencontrés aux États-Unis, sur les marchés européens et dans le reste du monde. SHINE a mis en place une stratégie à long terme visant à résoudre certains des plus grands problèmes de l'humanité et à faire progresser notre vision de l'utilisation de plus en plus large et plus décisive de la technologie nucléaire. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.shinemed.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 novembre 2020 à 16:30 et diffusé par :