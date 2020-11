Appel à la relance par un grand chantier du logement social et abordable





MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Forum stratégique sur la construction et les infrastructures de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisé dans le cadre de Relançons MTL, l'ACQ, l'APCHQ, l'IDU, la CEGQ et l'AGRTQ ont résolu de lancer un appel en faveur d'une stratégie nationale de développement du logement social, abordable et familial.

En octobre 2019, Montréal connaissait un taux d'inoccupation des logements de 1,5 %.

La crise sanitaire et ses effets économiques ont été encore plus durement ressentis par nos concitoyens vulnérables et ceux à faibles revenus. Le confinement frappe encore plus durement les mal-logés.

L'adoption de mesures favorisant la relance économique doit inclure des outils encourageant le développement de nouvelles unités de logement social, abordable et familial.

La récente entente Canada-Québec en matière de logement permettra de répondre en partie à ces besoins. Il ne s'agit pas d'une ligne d'arrivée, mais d'un point de départ.

De nombreux groupes sociaux et économiques ont déjà interpellé le gouvernement du Québec afin qu'il accroisse ses investissements en matière d'habitation. D'ailleurs, 230 municipalités du Québec, représentant 46% de la population de la province ont demandé au gouvernement au moyen d'une motion d'inclure le financement de logements sociaux et communautaires dans le plan de relance économique.

À notre tour, dans le cadre de cette journée consacrée à la relance économique, nous appelons le gouvernement du Québec à déployer une stratégie de développement de logement social, abordable et familial permettant d'alléger le fardeau de ceux et celles qui peinent à se loger.

