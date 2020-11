Gestion mondiale d'actifs Scotia lance la gamme de Fonds Scotia faibles en carbone et annonce des changements de noms d'autres Fonds Scotia





TORONTO, le 20 nov. 2020 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce aujourd'hui le lancement de la gamme de Fonds Scotia faibles en carbone, qui comporte des portefeuilles diversifiés de placements de grande qualité conçus pour présenter une intensité en carbone plus faible que celle du marché en général :

Fonds Scotia de revenu fixe canadien faible en carbone

Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone

Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone

Ces mandats ont recours à un processus de filtrage des émissions de carbone excluant les sociétés énergétiques (sauf celles qui oeuvrent dans les énergies renouvelables) et non énergétiques qui sont considérablement exposées à la chaîne d'approvisionnement des combustibles fossiles. Le fonds à revenu fixe met l'accent sur les obligations vertes.

« À Gestion mondiale d'actifs Scotia, nous reconnaissons que les aspects environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance sont indispensables pour procurer aux investisseurs une plus-value à long terme. Nous les intégrons donc à notre démarche de placement. Nous proposons maintenant des stratégies destinées aux clients qui cherchent à investir dans des produits affichant une empreinte carbone plus faible », a déclaré Neal Kerr, chef du réseau canadien de Gestion mondiale d'actifs Scotia.

Le Fonds de revenu fixe canadien faible en carbone vise à générer un revenu régulier et des gains en capital modestes tout en présentant une intensité en carbone plus faible que celle de son repère. Le Fonds Scotia équilibré mondial faible en carbone a pour objectif de produire un revenu et une croissance du capital à long terme tout en ayant une intensité en carbone plus faible que celle des sociétés de ses indices de référence. Le Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone cherche à fournir une croissance du capital à long terme tout en comportant une intensité en carbone plus faible que son repère.

Jarislowsky, Fraser Limitée (JFL) agit comme sous-conseiller en valeur des Fonds. Acquise par la Banque Scotia en 2018, JFL affiche une solide feuille de route dans la gestion de mandats semblables. Elle possède une histoire et une culture bien enracinées dans son adhésion au principe de l'investissement responsable, qui s'exprime par des placements de qualité supérieure, la recherche fondamentale, un horizon de placement à long terme, la promotion de la bonne gouvernance et la création de valeur durable.

Pour en savoir plus sur ces placements, rendez-vous à www.fondsscotia.com/faibleencarbone.

Changements de noms de Fonds Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce également des changements de noms de certains Fonds Scotia. Les nouveaux noms sont entrés en vigueur le 6 novembre 2020 et s'appliquent à toutes les séries existantes. Voici les modifications apportées :

Nom actuel Nouveau nom Fonds Scotia de perspectives équilibrées Fonds Scotia équilibré diversifié Fonds Scotia d'obligations Fonds Scotia d'obligations canadiennes Fonds Scotia indiciel canadien Fonds Scotia indiciel d'actions canadiennes Fonds Scotia européen Fonds Scotia d'actions européennes Fonds Scotia indiciel international Fonds Scotia indiciel d'actions internationales Fonds Scotia indiciel américain Fonds Scotia indiciel d'actions américaines

Les objectifs et les stratégies de placement des Fonds resteront les mêmes.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et des actifs d'environ 1,2 billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

Jarislowsky, Fraser Limitée est une filiale en propriété exclusive de La Banque de Nouvelle-Écosse.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 20 novembre 2020 à 09:00 et diffusé par :