/R E P R I S E -- Avis aux médias - Négociation des secteurs public et parapublic - Des convois d'autobus de la CSQ procèdent à des livraisons surprises/





MONTRÉAL, le 19 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses fédérations des secteurs public et parapublic en négociation participeront à deux coups d'éclat, le vendredi 20 novembre, sous le thème « Négo 2020 : On ne se fera pas passer un sapin, il faut que ça change maintenant! ». À cette occasion, deux convois d'autobus procéderont à une livraison spéciale, dès 10 heures, au Conseil du trésor, à Québec, et au bureau du premier ministre, à Montréal.

Des prises d'images seront possibles et des entrevues individuelles pourront être réalisées sur place.

Aide-mémoire

QUOI : Livraisons surprises des convois d'autobus de la CSQ



QUI : La CSQ et ses fédérations des secteurs public et parapublic



QUAND : Le 20 novembre à 10 h



OÙ : À Québec :

Devant le Conseil du trésor

875, Grande Allée Est





À Montréal :

Devant le bureau du premier ministre

770, rue Sherbrooke Ouest

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Communiqué envoyé le 20 novembre 2020 à 07:00 et diffusé par :