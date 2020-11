Des Fêtes 2020 qui ont un sens avec SodaStream et Snoop Dogg





La marque de machines à eau pétillante et l'icône de la musique s'associent dans le cadre d'une nouvelle campagne des Fêtes sur fond de puissant message environnemental

« Apprécier les petites choses importantes de la vie »

AIRPORT CITY, Israël, 20 novembre 2020 /PRNewswire/ -- SodaStream, la plus grande marque de machines à eau pétillante*, a dévoilé aujourd'hui sa campagne des Fêtes 2020 qui invite à apprécier les petites choses importantes de la vie. Cette campagne mondiale, qui est la plus grande de SodaStream à ce jour, met en vedette la légende du hip-hop Snoop Dogg, qui encourage les gens à se concentrer sur les petites choses importantes, en particulier pendant les Fêtes. La campagne met l'accent sur le côté humain dans un esprit de magie des Fêtes.

Découvrir la campagne

Dans la vidéo, on peut voir la famille qui a dû faire une croix sur ses grands projets des Fêtes et qui est restée à la maison pour profiter des petites choses importantes dans l'esprit des Fêtes. Et comme toujours, SodaStream ne manque pas de transmettre son message environnemental : Snoop Dogg est rejoint par une tortue de mer animée et appelle les gens à passer aux bouteilles réutilisables ? un petit changement qui peut tout changer pour la planète. Une bouteille SodaStream réutilisable peut remplacer des milliers de bouteilles de plastique à usage unique.

La campagne transmet ces messages importants dans le style classique et léger de la marque, tout en comptant sur la superstar Snoop Dogg pour mettre l'accent sur les petites choses de la vie, comme préparer des cookies de Noël en famille. Dans une autre scène, on peut voir tous les membres de la famille de Snoop Dogg, assis à table pour le repas de Noël, qui ont du mal à mettre leurs écrans de côté. Le visage de chacun d'eux, des enfants jusqu'au chien, a été remplacé par celui du chanteur.

« Chez SodaStream, nous encourageons toujours les gens à faire des changements positifs. Cette année, nous avons vraiment fait tout ce que nous pouvions pour créer une campagne qui parlait à tout le monde, une campagne sur les choses importantes de la vie, a indiqué Karin Schifter Maor, directrice du marketing mondial de SodaStream. Opter pour SodaStream, c'est un petit changement qui fera toute la différence dans la réduction des déchets de plastique à usage unique, et Snoop Dogg a été le partenaire idéal pour transmettre ce message de façon amusante. »

« J'adore les produits SodaStream, et c'était donc tout naturel pour moi de m'associer à cette entreprise dans le cadre de sa campagne. SodaStream offre d'excellents produits et change réellement les choses dans le monde. Je suis ravi de contribuer à répandre l'amour! », a indiqué Snoop Dogg.

C'est le réalisateur de renom Jake Szymanski qui a réalisé la vidéo en respectant parfaitement le ton et le style amusant de la société. Parmi les réalisations de Jake Szymanski, on peut citer les longs-métrages Hors contrôle et Le paquet, plusieurs courts métrages pour le site humoristique Funny or Die et l'émission Saturday Night Live ou encore, plus récemment, une comédie d'action inspirée de Forrest Fenn pour Studio 8.

(* Sur la base du volume de consommation.)

À propos de SodaStream

SodaStream, qui fait partie de PepsiCo, est la première marque mondiale d'eau pétillante en termes de volume de consommation. SodaStream permet de boire de l'eau gazeuse chez soi à l'infini en toute simplicité, tout en contribuant à sauver la planète. Bonnes pour la santé, faciles à préparer et légères à transporter, les bulles de SodaStream sont meilleures tant pour les consommateurs que pour la planète : une seule bouteille SodaStream réutilisable remplace des milliers de bouteilles de plastique à usage unique. Les produits SodaStream sont vendus dans plus de 80 000 commerces de 46 pays. Pour en savoir plus sur SodaStream, consultez le site Web www.SodaStream.com et suivez l'entreprise sur Facebook, Instagram et YouTube.

