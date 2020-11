Petro-Canada appuiera les proches aidants au Canada grâce à la Fondation proches aimants Petro-Canada(MC)





CALGARY, Alberta, 19 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Petro-Canada, une entreprise de Suncor, a annoncé aujourd'hui la création de la Fondation proches aimants Petro-Canada, qui appuiera les proches aidants d'ici. Grâce à la Fondation proches aimants, Suncor prévoit investir 10 millions $ au cours des cinq prochaines années pour soutenir le travail essentiel des proches aidants et sensibiliser la population à cet égard. Selon Statistique Canada, ce groupe représente plus de 8 millions de Canadiens.

La Fondation proches aimants Petro-Canada versera des subventions à des organismes de bienfaisance au Canada qui appuient les proches aidants dans le but d'améliorer et d'accentuer leur travail. Les premiers bénéficiaires de la Fondation proches aimants comprennent : Baycrest Foundation, Circle of Care : Mount Sinai Hospital, BC Neighbourhood Houses, et Community Care City of Kawartha Lakes.

À un moment ou à un autre, plus de la moitié des Canadiens prodigueront des soins non rémunérés à un membre de leur famille ou un ami ayant un problème de santé de longue durée, une incapacité mentale ou physique ou un besoin lié à l'âge. Ces proches aidants jouent un rôle essentiel en soutenant des parents, des amis et des voisins, mais il arrive trop souvent qu'ils ne reçoivent pas la reconnaissance et l'appui qu'ils méritent.

« Prendre soin de ceux qui prennent soin des autres, c'est tout naturel pour nous. C'est au coeur de notre raison d'être à Suncor, et grâce à nos associés et distributeurs Petro-Canada, c'est également de cette façon que nous démontrons que nous sommes fièrement d'ici chaque jour, a mentionné Mark Little, président et chef de la direction de Suncor. Le soutien des proches aidants nous tient à coeur. Le travail que soutient la Fondation proches aimants Petro-Canada aura un impact positif sur nos employés, nos clients et les Canadiens d'un océan à l'autre. »

Les proches aidants fournissent environ 75 % des soins aux patients au Canada. Ils offrent notamment des services de transport, de préparation des repas et d'entretien. Ils organisent la prise de rendez-vous, aident avec les médicaments et offrent un soutien émotionnel. « Les proches aidants sont les piliers de nos collectivités, et la pandémie a, à bien des égards, exacerbé les problèmes auxquels ils sont confrontés, a indiqué Mark Little. Nous savons que cet enjeu demeure largement invisible et, avec plus de 1 850 établissements de ventes en gros et de ventes au détail, nous avons la possibilité d'orienter les projecteurs sur la question des proches aidants à un moment où la bienveillance revêt un aspect encore plus essentiel que jamais. »

Pour bon nombre des proches aidants, le souci de l'autre n'est pas qu'un simple geste de gentillesse : c'est un engagement quotidien et une promesse non écrite. En collaborant avec d'autres organismes du secteur, la Fondation proches aimants cherchera à offrir des outils et des ressources qui peuvent permettre de mieux soutenir les proches aidants au Canada.

Citations :

« Les proches aidants sont souvent oubliés. Nous sommes à la maison, nous prodiguons des soins. » ? Kevin, employé de Suncor et proche aidant

« Les proches aidants sont des gens qui donnent sans compter, qui ne demandent rien en retour, et qui n'en parlent pas non plus. » ? Maxim, associé Petro-Canada, Montréal

« Bien que le rôle de proche aidant soit extrêmement important et demandant, il est largement silencieux et invisible. Nous devons prendre soin de nos proches aidants et reconnaître le sacrifice et le dévouement associés à la prestation de soins. À un moment ou à un autre, ce sera à notre tour de devenir un proche aidant ou d'en avoir besoin, et il est de notre devoir de prendre soin les uns des autres. » ? Dr. Adriana Shnall PhD, MSW, RSW, directrice du programme, Baycrest@Home, Programmes cliniques et Koschitzky Centre for Innovations in Family Caregiving

« Nous croyons que chaque proche aidant devrait se sentir soutenu. Le secteur des soins prodigués par les proches aidants est complexe et doit faire l'objet d'un soutien et d'une transformation. En créant la Fondation proches aimants Petro-Canada, nous aurons une occasion d'offrir un avantage tangible aux organismes de bienfaisance à l'échelle du Canada qui travaillent activement afin de soutenir les proches aidants », mentionne Leila Fenc, directrice générale, Fondation proches aimants Petro-Canada.

Statistiques sur la prestation de soins* :

La prestation de soins est une question qui touche tous les Canadiens. Notre société ne pourrait tout simplement pas fonctionner sans proches aidants.

8,1 millions de Canadiens sont des proches aidants (1 sur 4). Ils fournissent environ trois quarts des soins offerts aux patients.

72 % des proches aidants apportent un soutien émotionnel. 68 % assurent le transport. 59 % sont impliqués dans des activités autour de la maison et 52 % fixent des rendez-vous.

En moyenne, les proches aidants consacrent 19 heures par semaine aux tâches liées aux soins.

1 proche aidant non rémunéré sur 10 offre un soutien à des proches pendant plus de 30 heures par semaine.

43 % des proches aidants indiquent s'être absentés du travail, 15 % ont réduit leurs heures et 10 % ont laissé passer une promotion ou un emploi.

*Statistiques fournies par Statistique C a nada

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Petro-Canada, une entreprise de Suncor, exploite plus de 1 500 stations-service et 300 établissements de ventes en gros Petro-Pass à l'échelle du pays, incluant 56 ententes de commercialisation avec les communautés autochtones. En 2019, Petro-Canada a lancé la Transcanadienne électriqueMC, un réseau de bornes de recharge rapide de véhicules électriques d'un océan à l'autre. Petro-PointsMC, le programme de fidélité de Petro-Canada, offre aux Canadiens l'occasion d'accumuler des points et de les échanger contre des primes.



Petro-Canada est fière d'être un Partenaire national des comités olympique et paralympique canadiens, en appuyant depuis plus de 25 ans les athlètes, leurs entraîneurs et leurs familles. La Fondation proches aimants Petro-CanadaMC aidera à soutenir les proches aidants canadiens.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur Twitter @Suncor

Pour obtenir plus de renseignements sur Petro-Canada, consultez notre site Web à petro-canada.ca, suivez-nous sur Facebook ou sur notre blogue Parlons c a rburant . Pour plus d'information sur la Fondation proches aimants Petro-Canada, visitez notre site Web à prochesaimants.ca

