B2Broker lance B2Margin, une plateforme d'opérations sur marge en marque blanche





B2Broker, un chef de file des solutions de liquidité et technologiques pour le secteur des devises étrangères et des cryptodevises, annonce ce jour le lancement de B2Margin, une plateforme d'opérations sur marge en marque blanche.

Présentes depuis longtemps sur les marchés de devises étrangères, les opérations sur marge sont dorénavant très prisées dans la sphère en pleine évolution des cryptomonnaies. De grandes plateformes viennent même de déployer des opérations à effet de levier en raison de leur important potentiel bénéficiaire, qui n'est pas envisageable avec les opérations au comptant en cette période.

Arthur Azizov, PDG et fondateur de B2Broker, déclare: "Les opérations sur marge ont véritablement gagné en popularité, malgré le fait que les opérations sur produits dérivés faisaient au début figure de chat noir pour l'ensemble des acteurs. En 2016, l'intégralité des traders privilégiait les opérations au comptant, mais le secteur se rapproche aujourd'hui davantage des opérations sur produits dérivés, ce qui justifie notre décision de développer B2Margin et de proposer une solution attractive d'opérations sur marge".

Les opérations sur marge de cryptomonnaies procurent aux courtiers plusieurs avantages de taille en termes d'opportunités. La menace de piratage est en outre minimisée étant donné que les opérations avec effet de levier réduisent la quantité de capital devant être détenue par une plateforme.

À propos de B2Margin

B2Margin est une plateforme d'opérations sur marge en marque blanche développée par B2Broker comprenant un ensemble de fonctions, comme l'intégration, la conformité, la gestion des risques, la tarification et l'analyse de courtage.

En offrant aux traders l'opportunité d'apporter un effet de levier à leur activité de courtage, B2Margin s'adresse aussi bien aux clients institutionnels qu'aux indépendants, en prenant en charge de multiples classes d'actifs, comme les devises étrangères, les métaux, les indices, les énergies, les marchés boursiers, les FNB, les cryptodevises, les contrats de différence et au comptant sur cryptodevises, et bientôt les contrats à terme sur cryptodevises. Cela signifie que chaque courtier sera en mesure de fournir deux solutions à ses clients: un effet de levier et un courtage au comptant sur toutes les catégories d'actifs pris en charge.

En outre, B2Broker est sur le point de terminer son module de distribution des dividendes, qui permettra aux courtiers-négociants de fournir des liquidités pour les actions STO et les actions au comptant.

Une interface utilisateur graphique professionnelle et adaptative

B2Margin propose une vaste gamme de fonctionnalités grâce à une interface avancée répondant aussi bien aux exigences des investisseurs en herbe que des courtiers professionnels. Avec une configuration personnalisable et adaptative, les utilisateurs finaux peuvent choisir ce qu'ils veulent afficher pour répondre à leurs besoins et préférences spécifiques. Les instruments de courtage sont regroupés par catégories, avec un espace de travail personnalisable comprenant une visualisation intuitive des données du marché, une gamme exhaustive d'outils de courtage et un agencement entièrement configurable. Parmi les principales fonctionnalités figurent:

Multiples types d'ordres

B2Margin propose de multiples types d'ordres afin de soutenir les stratégies de courtage les plus sophistiquées et de fournir aux utilisateurs une panoplie d'options sur la manière de lancer et quitter une opération. Qu'il s'agisse d'ordres de protection, de période d'exécution ou encore d'ordres en instance, les courtiers disposent de tous les outils nécessaires à la gestion de leur activité.

Infographie professionnelle

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'effectuer des opérations, de gérer des ordres, de travailler directement à partir de nos tableaux intégrés et d'utiliser notre gamme complète d'outils infographiques, ainsi que plus de 50 indicateurs techniques pour l'analyse des tendances des cours.

Portefeuilles sécurisés

Vous avez la possibilité de retirer, déposer et stocker vos actifs dans votre propre portefeuille sécurisé. Tous les actifs sont conservés en toute sécurité dans notre système de stockage hors ligne afin de protéger les utilisateurs des éventuels risques et menaces.

Liste de surveillance

Les utilisateurs ont la possibilité d'ajouter leurs instruments favoris à cette liste afin de rester informés des cours actuels et des fluctuations sur 24 heures. Les ordres peuvent être lancés directement depuis la liste de surveillance.

Archivage des ordres

La liste des ordres d'achat et de vente organisée en fonction des cours est mise à jour en temps réel et constitue un indicateur important de la profondeur du marché afin de refléter la tendance probable de l'instrument négocié.

Effet de levier personnalisé

Pour une gestion précise des risques, les clients d'un courtier peuvent configurer leur propre effet de levier pour chaque ordre de courtage. Il s'agit là d'une fonctionnalité unique très attendue procurant un avantage compétitif pour attirer des clients.

Gestion des risques

En plus de la méthode standard de gestion des risques connue sous les désignations A-Book ou B-Book, B2Margin permet aux courtiers d'utiliser C-Book - une fonctionnalité de pointe pour chaque équipe transactionnelle d'une société de courtage.

Un courtier-négociant pourra également personnaliser sa répartition, sa marge, son échange et ses commissions pour chaque utilisateur final, compte spécifique et groupe.

Assistance technique

B2Broker offre à ses clients une assistance technique 24/7.

Ces fonctionnalités, avec l'avantage supplémentaire de bilans détaillés et de rapports de volumes négociés, permettent aux courtiers d'obtenir la maîtrise totale de leurs opérations et d'optimiser leur potentiel.

Une solution exhaustive et personnalisée en 4 semaines

Une solution de courtage B2Margin complète peut être déployée en moins de quatre semaines une fois les aspects juridiques et financiers réglés. B2Margin comprend également la solution d'espace de courtage client de B2Broker, B2Core, qui fournit l'intégration des clients, le traitement des dépôts et retraits, des indicateurs clés et d'autres fonctionnalités pour accompagner les sociétés de courtage vers la réussite. Enfin, B2Margin prend en charge la connexion FIX API, qui permet aux courtiers d'offrir une performance de courtage optimale à leurs clients.



