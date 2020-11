Tourisme Montréal accueille positivement les mesures supplémentaires annoncées par la ministre du Tourisme





MONTRÉAL, le 18 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal se réjouit de l'annonce du ministère du Tourisme d'offrir un soutien financier additionnel aux acteurs de l'industrie du tourisme québécois afin d'alléger leur fardeau qui s'alourdit depuis les débuts de la pandémie du COVID-19.

« Nous sommes heureux que nos voix aient été entendues », a déclaré d'emblée Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. « Cette annonce témoigne de l'importance de préserver une industrie touristique forte et concurrentielle. Les entreprises, entrepreneurs et employés de l'industrie du tourisme à Montréal continuent de subir les répercussions difficiles de la crise, mais ces mesures arrivent à un moment crucial où la menace d'une déstructuration du produit touristique plane toujours. »

Sur les 65,5 millions de dollars annoncés par le gouvernement du Québec, plusieurs bénéficieront directement à l'écosystème touristique de la métropole. En effet, des mesures spécifiques ont été prévues pour Montréal, comme porte d'entrée sur le Québec et le Canada. « Tourisme Montréal est galvanisée par cette annonce qui lui permettra, de concert avec nos partenaires, de maintenir les acquis touristiques de la métropole. Nous avons hâte de connaitre les modalités mises en place pour appliquer ces mesures qui seront bénéfiques à court et moyen termes pour notre destination, si éprouvée par la crise du COVID-19 », a fait savoir Yves Lalumière.

Tourisme Montréal se voit également octroyer une somme de 2,5 millions de dollars pour la relance du tourisme d'affaires à Montréal, secteur qui s'est écroulé dès les premiers jours de la crise et qui peine toujours à se relever.

« Le tourisme d'affaires contribue de façon significative à l'économie montréalaise et québécoise. Alors que Montréal accueillait plus de 450 congrès, événements et réunions d'affaires en 2019, près de 300 ont dû être déplacés ou annulés cette année. L'appui du gouvernement du Québec à l'industrie des congrès arrive à un moment déterminant puisqu'il nous permettra de poursuivre et d'accentuer nos efforts de prospection sur les marchés étrangers. Cette aide nécessaire insufflera un élan vital à ce secteur qui permettra à la métropole d'engendrer le pas vers la relance et de maintenir sa réputation de destination internationale d'affaires d'exception », d'ajouter M. Lalumière.

Le ministère du Tourisme a également prévu une aide supplémentaire aux établissements hôteliers et d'hébergement visant à pallier l'écart de la taxe sur l'hébergement versée pour les deuxième et troisième trimestres de 2020, par rapport à celle versée aux mêmes moments l'an dernier. « Nous saluons l'ouverture de madame la Ministre pour maintenir le dialogue avec les établissements hôteliers qui ne sont pas visés par les annonces d'aujourd'hui et nous demeurons convaincus que les solutions seront trouvées rapidement. », a commenté monsieur Lalumière.

« Dans cette situation de crise, l'annonce faite par la ministre Caroline Proulx nous rassure sur le court terme et nous ouvre des perspectives sur le moyen terme, en nous projetant vers une relance que nous commençons à entrevoir avec enthousiasme. », de conclure monsieur Lalumière.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui oeuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif?: assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1000 entreprises oeuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 12:19 et diffusé par :