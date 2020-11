Asana pour les entreprises - Connecter des équipes décentralisées à grande échelle





Asana, Inc. (NYSE : ASAN), l'une des principales plateformes de gestion du travail en équipe, annonce ce jour le lancement de nouvelles intégrations et améliorations pour Atlassian Jira (version Server), Microsoft Teams, Slack et Zoom. Ces dernières s'ajoutent à l'écosystème d'applications d'Asana, qui avec près de 200 intégrations, est l'un des plus complets du marché. Soucieux d'améliorer constamment ses offres destinées aux professionnels, Asana introduit également des capacités d'administration accrues et des processus automatisés, permettant aux équipes de travailler dans un environnement toujours plus sûr et aux équipes informatiques de déployer et gérer elles-mêmes leurs logiciels de manière efficace, même à grande échelle.

L'année 2020 touche à sa fin. Pourtant, les organisations éprouvent encore des difficultés à coordonner leurs activités et collaborer efficacement, alors même que les moyens dont elles disposent pour travailler à distance n'ont jamais été aussi nombreux. En effet, selon une enquête menée par Asana en octobre 2020, un employé fait en moyenne appel à 10 applications 25 fois par jour pour mener à bien son travail, ce qui entraîne des problèmes de communication, d'inefficacités et de duplication des efforts.

« L'expérience des employés est le nouveau catalyseur de l'expérience client et la clé pour que les entreprises deviennent plus agiles à l'ère de COVID-19 et au-delà », déclare Alex Hood, chef de produit chez Asana. « En dotant leurs équipes de cette nouvelle suite technologique conçue pour les entreprises d'envergure, les organisations peuvent avancer plus rapidement et coordonner leurs activités sans effort, peu importe où se trouvent leurs employés ».

Alex Hood poursuit : « Dans ce contexte, nous proposons aujourd'hui de nouveaux moyens de connecter Asana aux applications essentielles des entreprises, grâce notamment à de nouvelles intégrations et améliorations pour Zoom, Slack, Microsoft Teams et Atlassian Jira (version Server). Nous renforçons également notre propre système d'automatisation des processus et nos commandes d'administration centralisées. Asana poursuit la mise en oeuvre de sa mission : devenir le système de navigation de toutes les organisations. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur la confiance des deux tiers des entreprises du Fortune 500, dont Cisco, Discovery ou encore McKesson, qui ont tous choisi Asana comme outil collaboratif de gestion du travail ».

Asana développe son écosystème d'applications

Asana pour Zoom

Grâce à la nouvelle intégration Asana pour Zoom, les utilisateurs peuvent désormais joindre aux tâches Asana des transcriptions de réunion Zoom, simplement à titre de référence ou pour partager avec leurs collègues des informations plus détaillées. Les équipes n'ont donc plus besoin de passer sans cesse d'une plateforme à l'autre. En outre, la nouvelle application Asana pour Zoom récemment annoncée permettra aux utilisateurs de Zoom de s'abonner et de recevoir des notifications par tchat à propos de leurs projets Asana, directement sur les canaux Zoom.

« En octobre dernier, nous dévoilions les applications compatibles avec Zoom, permettant pour la première fois aux utilisateurs de se servir de leurs applications préférées, y compris Asana, depuis Zoom », déclare Oded Gal, chef de produit chez Zoom. « Aujourd'hui, nous sommes heureux de nous associer à Asana pour présenter l'intégration Zoom qui permet aux équipes d'associer des réunions aux tâches et d'y conserver un lien direct. Ce dialogue entre les deux plateformes permet aux utilisateurs d'Asana et Zoom de centraliser leurs activités pour une gestion optimale et simplifiée de leurs processus, peu importe l'outil utilisé ou le lieu de travail. »

Asana pour Slack

La version améliorée de l'intégration Asana pour Slack donne la possibilité aux équipes de partager des jalons, projets et portefeuilles Asana sous forme de liens au sein des canaux de conversations Slack. Intégration parmi les plus populaires pour Asana et Slack, cette amélioration vient compléter la possibilité actuelle de créer et d'attribuer des tâches directement depuis des messages Slack. En outre, cette intégration prend désormais en charge la formule Enterprise Grid de Slack, conçue pour les très grandes entreprises ou celles des secteurs hautement réglementés.

« La plateforme ouverte Slack est conçue comme un outil de collaboration participative dont le but est de rassembler les individus, les processus et les systèmes pour simplifier la vie au travail. », précise Steve Wood, vice-président de la gestion produit, au sein de la plateforme de développement Slack. « Les dernières améliorations apportées à l'intégration Asana pour Slack reflètent en tout point cette vision, en offrant des fonctionnalités de collaboration étendues à des clients toujours plus nombreux. Nous nous réjouissons de pouvoir poursuivre notre travail aux côtés d'Asana afin de développer des outils indispensables pour les entreprises et qui permettront à nos nombreux clients communs de gérer leurs activités plus efficacement. »

Asana pour Microsoft Teams

Pour faire suite au lancement de l'intégration Asana pour Microsoft Teams en juin 2020, les utilisateurs peuvent désormais créer des tâches Asana directement depuis les réunions Teams, une fonctionnalité lancée par Microsoft il y a peu. Ainsi, toute action clé évoquée lors d'une réunion est transférée sur Asana en quelques clics.

« Au début de l'année, nous avons renforcé notre collaboration avec Asana en lançant la nouvelle intégration pour Microsoft Teams. L'objectif est de donner à nos clients les outils dont ils ont besoin pour collaborer, communiquer et coordonner leur travail en toute sécurité », déclare Mike Ammerlaan, directeur du marketing produit de l'écosystème Microsoft 365 chez Microsoft Corp. « Nous poursuivons le développement de nos outils cocréés destinés aux entreprises, avec notamment la possibilité pour les utilisateurs d'accéder à Asana lors de réunions Microsoft Teams depuis les Applications, notre dernière innovation produit. »

Asana pour Atlassian Jira (version Server)

Associée à l'intégration Asana pour Jira Cloud, la nouvelle intégration Asana pour Atlassian Jira (version Server) permet aux équipes de créer et lier des tickets Jira directement depuis des tâches Asana, et recevoir des mises à jour sur des tickets Jira en cours, qu'elles travaillent sur le cloud ou sur le serveur d'entreprise.

Une nouvelle suite de commandes d'administration pour les administrateurs

Asana simplifie également la protection et la gestion des données des entreprises grâce à des commandes d'administration renforcées. Désormais, certains administrateurs peuvent bloquer, autoriser et consulter les applications tierces associées à Asana. Ils sont aussi en mesure de décider si les utilisateurs peuvent joindre des fichiers aux tâches Asana. En plus de savoir que les données dans Asana sont chiffrées, qu'elles soient en transit ou au repos, et d'être en mesure de mettre fin aux sessions des utilisateurs si un appareil est perdu ou volé, les administrateurs ont également l'assurance que les les données de leurs équipes sont sécurisées, même à distance et tous fuseaux horaires confondus.

« Nos équipes marketing et design utilisent Asana depuis des années et ont réussi à rationaliser leurs tâches et processus », déclare Alvina Antar, principale vice-présidente et directrice de l'information chez Okta. « Cette année, compte tenu de la rapide transition vers le télétravail et de notre stratégie à long terme autour du travail dynamique, nous avons compris qu'il était temps de centraliser le travail des employés sur une plateforme unique. Désormais, Okta utilise Asana pour organiser et orchestrer ses activités. Non seulement nos employés adorent Asana, mais la plateforme est aussi en mesure de s'adapter à l'évolution de nos besoins en raison de notre croissance rapide. La collaboration et la productivité interfonctionnelles s'en trouvent renforcées, ce qui facilite notre transition vers le travail dynamique. »

Bientôt disponible : des règles pour automatiser les activités sur différents outils

Dans les mois à venir, Asana va renforcer l'automatisation des intégrations grâce à un système de règles. Les équipes pourront ainsi personnaliser et automatiser certaines de leurs activités effectuées sur des outils essentiels pour leurs entreprises, sans avoir à recourir à une programmation compliquée. Ce sera notamment le cas pour les intégrations Asana pour Teams, Slack et Zoom. Par exemple, le processus de vérification et d'approbation d'une équipe sur Asana pourra être étendu afin d'intégrer des notifications externes en provenance d'applications tierces, comme Slack et Zoom. Au fur et à mesure de la progression des activités sur Asana, des règles personnalisables applicables aux intégrations permettront de déclencher automatiquement des notifications sur ces plateformes pour tenir les équipes informées et faire avancer le travail en toute transparence.

Méthodologie de recherche

Réalisée en octobre 2020 par Sapio Research pour le compte d'Asana, l'étude a été menée auprès de 2 353 travailleurs de la connaissance d'entreprises de plus de 5 000 employés. Les personnes interrogées étaient situées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, à Singapour, en Australie et aux États-Unis.

