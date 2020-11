Gestion de placements Manuvie annonce l'acquisition d'une propriété multirésidentielle de luxe au Québec pour 63 millions de dollars





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 18 nov. 2020 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie annonce l'acquisition du complexe résidentiel Le Vibe, constitué de deux immeubles récemment construits et situé au 78-88, rue Dollard-des-Ormeaux, au centre-ville de Gatineau, au Québec, pour le compte du Fonds Portefeuille immobilier canadien Manuvie. Cet ajout permet à Gestion de placements Manuvie de diversifier davantage son portefeuille immobilier.

« Les investissements multirésidentiels ont fait preuve de résilience au cours des derniers cycles du marché, fournissant des flux de trésorerie stables et offrant un potentiel de croissance à long terme, a indiqué Gregory Sweeney, chef, Placements immobiliers, Canada, Gestion de placements Manuvie. « Gestion de placements Manuvie continue de chercher à élargir son portefeuille multirésidentiel. Le Vibe représente notre premier investissement dans le marché de l'immobilier multirésidentiel d'Ottawa-Gatineau et notre quatrième investissement multirésidentiel à l'échelle nationale depuis le début de l'année. »

Le complexe est composé de deux tours de huit étages reliées par deux étages de stationnements souterrains et comprend 180 logements d'une à trois chambres à coucher et d'une superficie variant de 585 pi2 à 1 419 pi2. Le complexe inclut une salle d'entraînement et une terrasse sur le toit ainsi qu'une vue imprenable sur le parlement d'Ottawa.

Le Vibe offre des commodités urbaines, y compris un accès direct au transport en commun qui permet de se rendre rapidement au centre-ville et au marché By d'Ottawa. L'immeuble, qui est situé dans le principal quartier des affaires, permet l'accès à de nombreuses commodités à distance de marche et est proche de plusieurs espaces verts et de la rivière des Outaouais.

À propos de Marchés privés, Gestion d'actifs Manuvie

L'ensemble des ressources de Marchés privés, Gestion de placements Manuvie couvre l'immobilier, les actions de sociétés fermées et les titres de créance privés, les infrastructures, le bois d'oeuvre et l'agriculture. Par l'intermédiaire de son équipe Immobilier, Gestion de placements Manuvie développe et gère des biens immobiliers commerciaux pour des milliers de clients partout dans le monde. Au 30 juin 2020, le portefeuille immobilier représentait 62 millions de pieds carrés d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels et de commerces de détail ainsi que plus de 6 000 unités multirésidentielles stratégiquement situées dans différents marchés au Canada, aux États-Unis et en Asie. L'équipe tire parti de sa plateforme mondiale et de son expertise locale pour offrir des solutions avant-gardistes à ses locataires et produire des résultats pour ses partenaires.

Pour obtenir des précisions, consultez le site https://www.manulifeim.com/realestate/fr.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 17 pays et territoires. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable, applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, et à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 septembre 2020, l'actif géré et administré de Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 923 milliards de dollars canadiens (692 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulifeim.com.

Le présent communiqué n'est pas un prospectus ni une publicité dans le cadre d'un appel public à l'épargne du Portefeuille immobilier canadien Manuvie, et ne doit en aucune circonstance être interprété comme tel. Aucune commission des valeurs mobilières ou autorité similaire au Canada ne s'est prononcée sur la qualité des titres du Portefeuille immobilier canadien Manuvie et toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction. Les titres du Portefeuille immobilier canadien Manuvie n'ont pas été ni ne seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications, ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ils ne pourront pas être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou à d'autres non-résidents du Canada. En cas de divergence entre le présent communiqué et la notice d'offre du Portefeuille immobilier canadien Manuvie, les renseignements fournis dans la notice d'offre prévaudront.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Communiqué envoyé le 18 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :