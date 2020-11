Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 100 000 $ à la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac





QUÉBEC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que le député de La Peltrie et ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, annoncent qu'un montant de 100 000 $ a été octroyé à la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac pour des travaux d'accessibilité au centre culturel La Chapelle.

Dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), cette aide financière vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les projets admissibles concernent la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet consiste à faire l'installation d'une première rampe d'accès qui ira de l'avant à l'arrière du centre culturel. Cette rampe permettra de circuler aisément entre les activités extérieures tenues sur la terrasse et le stationnement situé à l'arrière du bâtiment. Le projet inclut également l'aménagement d'un hall d'accueil, de nouvelles salles de toilette ainsi que d'une seconde rampe extérieure menant au hall qui seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le coût total du projet s'élève à 571 494 $.

Citations :

« C'est avec grand plaisir que je découvre les projets présentés au PRIMADA. Chacun d'entre eux témoigne, plus que jamais, que les personnes aînées sont au coeur des priorités de nos communautés, et de notre gouvernement. Avec un tel soutien financier, nous nous donnons les moyens de favoriser concrètement la réalisation des initiatives ayant pour objectif d'améliorer la qualité de vie de ces personnes et de favoriser leur vieillissement actif au sein de notre société. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Partout au Québec, notre gouvernement appuie la concrétisation d'initiatives qui favorisent des environnements sécuritaires et adaptés aux besoins des aînés et qui contribuent à leur épanouissement au sein de la collectivité. Je félicite les représentants des municipalités qui travaillent à la création de tels milieux de vie accueillants, conviviaux et qui tiennent compte de la réalité de l'ensemble de leurs citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Ce projet, qui rehausse l'accès à un lieu d'échanges rassembleur pour toute la communauté, reflète bien les valeurs d'inclusion et de partage que notre société tient à promouvoir. Cette initiative de la communauté de Fossambault-sur-le-Lac s'inscrit dans une vision d'ouverture et d'échanges intergénérationnels qui nous est chère, et nous pouvons être très fiers d'y avoir contribué par un soutien financier qui tient compte des besoins réels des aînés de la région. »

Éric Caire, député de La Peltrie et ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Faits saillants

Soulignons que le dernier appel de projets du PRIMADA, qui s'est terminé en mai 2019, permettra la réalisation de 65 projets dans 15 régions, pour une aide financière totale estimée à plus de 4,1 M$.

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et du Secrétariat aux aînés (SA) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Rappelons que 967 municipalités et MRC regroupant 92 % de la population québécoise participent à une démarche MADA, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les aînés.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada .

