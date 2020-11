La direction de Cummins présente sa stratégie de technologie à l'hydrogène et ses plans de croissance continue





Cummins Inc. (NYSE: CMI), un chef de file mondial de l'énergie, présente ce jour ses plans de croissance pour son activité de production de piles à combustible et d'hydrogène et de renforcement de son positionnement de leader mondial de l'énergie.

"À l'heure où le monde transitionne vers un avenir à faible émissions de carbone, Cummins dispose de la solidité financière nécessaire pour investir dans les technologies d'hydrogène et de batterie, ainsi que dans les solutions de pointe pour groupes propulseurs au diesel et au gaz naturel", déclare Tom Linebarger, président du conseil et PDG.

La société a notamment dévoilé son objectif de générer des revenus d'au moins 400 millions USD d'ici 2025 pour son activité d'électrolyseurs. La direction de Cummins a passé en revue l'actuel portefeuille et sa stratégie d'hydrogène, et a également présenté des opportunités de marché spécifiques à l'occasion d'une conférence virtuelle qui s'est tenue aujourd'hui avec la communauté des investisseurs.

"La demande pour les électrolyseurs augmente rapidement et offre l'opportunité d'utiliser de l'hydrogène propre pour remplacer un hydrogène moins respectueux de l'environnement dans les processus industriels. L'intérêt porté aux piles à combustible est également en hausse dans certains marchés finaux", déclare Amy Davis, présidente, segment Énergies nouvelles, Cummins Inc. "Cummins évolue sur des marchés où nous observons une adoption précoce de ces technologies. Nous nous appuyons pour cela sur notre leadership technologique, nos relations client, notre savoir-faire en applications, et nos capacités de service et d'assistance d'envergure mondiale. Nous continuons également à investir dans les nouvelles technologies, comme les piles à combustibles à oxyde solide, qui s'avèrent prometteuses dans les applications de production stationnaires."

Durant les présentations, la direction de Cummins a également montré le rôle crucial joué par l'hydrogène vert et les piles à combustible dans la réduction du gaz à effet de serre et des émissions aériennes afin d'atteindre les recommandations des experts pour limiter l'augmentation de la température mondiale, conformément à l'Accord de Paris. Toujours selon la direction, l'adoption des piles à combustible devrait prendre du temps, ces technologies étant en développement et les coûts devant encore baisser. La direction a ajouté que l'infrastructure actuelle représente un obstacle et que des mesures seront requises, ainsi qu'une volonté du secteur privé et des gouvernements, afin d'accélérer l'adoption des solutions des piles à combustible à hydrogène.

"La production d'hydrogène vert et l'adoption des technologies de piles à combustible sur les marchés qui sont aujourd'hui alimentés par les combustibles fossiles sera un élément crucial pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et permettra en outre à Cummins d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050", ajoute M. Linebarger. "Nous allons continuer à commercialiser nos produits de piles à combustible et nous disposons déjà de nombreux produits dans ce domaine, notamment destinés aux applications de camions autoroutiers, ferroviaires, maritimes et autres, ainsi que de centaines d'électrolyseurs."

Technologies d'hydrogène et aperçu des produits

Cummins allie son expertise en groupe motopropulseur à ses technologies de pile à combustible et d'hydrogène pour prendre en charge tout un éventail d'applications, y compris les bus urbains, les camions de livraison, les camions à ordures et les trains de passagers. Aujourd'hui, Cummins a plus de 2 000 installations de pile à combustible dans diverses applications sur et hors autoroute, ainsi que plus de 500 installations à électrolyseur.





La gamme de produits Cummins comprend:



Des modules d'alimentation de pile à combustible PEM ? Ces modules évolutifs peuvent aller de 8 à 90kW, peuvent être placés en série pour fournir une puissance encore plus élevée et intègrent le système complet de pile à combustible.



Des groupes motopropulseurs de pile à combustible ? Cummins combine 100 années d'expérience dans le domaine des groupes motopropulseurs, une compréhension approfondie des marchés commerciaux et de leurs cycles opératoires, et une technologie de pile à combustible leader du secteur afin de garantir la fiabilité de ses groupes motopropulseurs à pile à combustible.



Les solutions Cummins alimentent les premiers trains de voyageurs au monde fonctionnant par piles à combustible à hydrogène d'Alstom, le constructeur ferroviaire français. Après une première année à succès, une évaluation intermédiaire et plus de 180 000 kilomètres parcourus, Cummins passe à présent à une production en série et s'impose ainsi comme le plus grand fournisseur de piles à combustible au monde pour des applications ferroviaires. En partenariat avec les principaux constructeurs de camions, intégrateurs de système et opérateurs de gestion des déchets en Europe, Cummins a notamment fourni des piles à combustible à FAUN, un chef de file des véhicules de ramassage des déchets et des balayeuses en Europe, pour son programme de camions à ordures électriques. Chaque camion est à 100% propulsé par l'électricité et ne produit aucun gaz d'échappement, avec une autonomie allant jusqu'à 560 kilomètres, ce qui permet d'effectuer plusieurs rotations avec 10 tonnes de déchets en charge. Cummins travaille au côté d'ASKO, le premier grossiste alimentaire de Norvège, en vue de fournir des piles à combustible pour quatre camions électriques Scania pour répondre à l'objectif annoncé par ASKO d'intégrer davantage de véhicules à énergie alternative dans sa flotte. Dans le cadre de l'initiative "H2@Scale" du département de l'Énergie, Cummins et Navistar collaboreront au développement d'un camion de catégorie 8 alimenté par des piles à combustible d'hydrogène. Le groupe motopropulseur sera monté sur un camion International® RHtm Series et utilisera deux modules d'alimentation HyPM® HD90, composés de piles à combustible HD45 connectées en série. Le camion sera intégré à la flotte de Werner Enterprises (plus de 7 700 tracteurs) et utilisé en monde réel dans des opérations de livraisons locales et/ou régionales depuis la ville de Fontana, en Californie, pendant 12 mois.



Électrolyseurs (alcalins et PEM) ? Les électrolyseurs utilisent l'électricité pour décomposer l'eau et créer de l'hydrogène. Ils peuvent être de petite taille pour une production localisée, ou bien former de multiples piles produisant de l'hydrogène à partir de l'hydroélectricité excédentaire ou d'autres sources d'énergie renouvelable.



Cummins est dans les dernières phases de la mise en service de la plus grande centrale par électrolyse PEM au monde à Becancour, au Canada, pour le compte d'Air Liquide. La centrale de 20 mégawatts produira annuellement environ 3 000 tonnes d'hydrogène. L'électrolyseur utilisera l'hydroélectricité renouvelable excédentaire pour produire de l'hydrogène décarboné ou de l'hydrogène vert. Cummins livrera son électrolyseur PEM de 5 mégawatts pour assurer la production d'énergie renouvelable des services public du comté de Douglas, dans l'état de Washington, en 2021. L'électrolyseur de Cummins servira à produire de l'hydrogène à partir d'énergie renouvelable, et sera le plus grand ainsi que le premier de ce type à être utilisé par un service public aux États-Unis. Cummins a fourni des électrolyseurs à plus de 50 stations de ravitaillement en hydrogène.



Perspective financière pour le segment Énergies nouvelles

En plus de présenter la perspective pour le segment Énergies nouvelles, y compris des recettes d'au moins 400 millions USD pour les électrolyseurs d'ici 2025, Mark Smith, directeur financier, a rappelé comment la solide performance des produits actuels de Cummins permet un investissement supplémentaire dans les nouvelles technologies.

"Cummins a la solidité financière nécessaire pour continuer à investir dans de multiples technologies, notamment la production d'hydrogène et les piles à combustible, afin de renforcer sa position de chef de file dans ce domaine crucial", déclare M. Smith.

Suivez notre webcast

Pour suivre l'intégralité de l'événement en ligne et découvrir plus en détail les investissements de Cummins dans l'hydrogène, rendez-vous sur cummins.com/hydrogenday. Le direct débutera à 10h30 heure de l'Est.

À propos de Cummins Inc.

Cummins Inc., leader technologique mondial, est une entreprise de segments commerciaux complémentaires qui conçoit, fabrique, distribue et gère une large gamme de solutions énergétiques. Les produits de l'entreprise couvrent le diesel, le gaz naturel, les motorisations hybrides et électriques, ainsi que les composants de groupes motopropulseurs, comme les filtres, le post-traitement, les turbocompresseurs, les systèmes de combustion, les systèmes de commande, les systèmes de déplacement de l'air, les transmissions automatisées, les systèmes de production d'électricité, les batteries, les systèmes d'alimentation électrique, la production d'hydrogène et les piles à combustible. Basée à Columbus, dans l'Indiana (États-Unis), Cummins emploie environ 61 600 personnes depuis sa fondation en 1919. Son objectif est de créer un monde plus prospère grâce à trois priorités mondiales en matière de responsabilité des entreprises: l'éducation, l'environnement et l'égalité des chances. Cummins répond aux attentes de ses clients via une présence en ligne, via un réseau de distributeurs détenus par la société et indépendants, et via des milliers de revendeurs répartis dans le monde entier. La société a dégagé un bénéfice d'environ 2,3 milliards USD pour un chiffre d'affaires de 23,6 milliards USD en 2019. Cummins apporte l'énergie nécessaire à un monde en perpétuel mouvement. Retrouvez nos communiqués de presse et notre actualité sur https://www.cummins.com/always-on.

Énoncés prospectifs

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas exclusivement de nature historique sont des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris les déclarations relatives aux prévisions, orientations, résultats préliminaires, attentes, espoirs, points de vue et intentions relatives aux stratégies futures. Ces énoncés prospectifs comprennent notamment des déclarations relatives à nos plans et attentes de chiffre d'affaires et de BAIIA. Nos résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux projetés dans les énoncés prospectifs en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment: le ralentissement économique en raison des impacts de la pandémie de COVID-19, d'autres crises de santé publique, épidémies et pandémies; les impacts sur les capacités de fabrication et d'approvisionnement provoqués par un arrêt prolongé ou des perturbations au niveau de nos opérations en raison de la pandémie de COVID-19; les ruptures d'approvisionnement et les risques financiers des fournisseurs, en particulier pour nos fournisseurs uniques, y compris ceux susceptibles d'être impactés par la pandémie de COVID-19; l'alignement de notre capacité et de notre production sur la demande, y compris les impacts de la COVID-19; un client majeur se trouvant en situation de difficulté financière, en particulier en rapport avec la pandémie de COVID-19; tout résultat négatif de notre évaluation interne relative à notre processus de certification d'émissions et à la conformité avec les normes d'émissions; une surveillance accrue des agences de réglementation, ainsi que l'imprévisibilité relative à l'adoption, au déploiement et à l'application de normes d'émission au niveau mondial; les perturbations sur les marchés mondiaux de crédit et financiers en raison de la pandémie de COVID-19; les impacts négatifs de mesures gouvernementales pour stabiliser les marchés de crédit et les institutions financières et d'autres industries; les rappels de produits; le développement de nouvelles technologies réduisant la demande pour nos produits et services actuels; les changements de politiques de commerce international; un ralentissement dans le développement des infrastructures et/ou la chute des prix des matières premières; la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE); les relations professionnelles ou les interruptions de travail; la dépendance vis-à-vis de notre équipe de direction exécutive et de membres clés du personne; l'acceptation plus basse que prévue de produits et services nouveaux ou existants; les changements dans les pratiques d'externalisation de clients importants; notre plan de repositionnement de notre portefeuille de produits via l'étude d'acquisition stratégiques et de cessions, ainsi que les incertitudes liées à de telles transactions; l'exposition à d'éventuelles violations de sécurité et autres perturbations affectant nos systèmes de technologie de l'information et la sécurité des données; les problématiques ou les coûts inattendus liés à l'application de mesures de réduction des coûts et aux initiatives de restructuration; l'incapacité à atteindre les résultats escomptés pour notre investissement dans la co-entreprise Eaton Cummins Automated Transmission Technologies; les risques politiques, économiques et autres liés aux opérations dans divers pays; l'activité concurrentielle; une concurrence accrue, y compris la concurrence internationale accrue parmi nos clients des marchés émergents; les fluctuations des devises étrangères; la variabilité des coûts des matériaux et des matières premières; les actions et revenus de co-entreprises et autres sociétés en participation que nous ne contrôlons pas directement; les changements fiscaux; les coûts et les risques de conformité juridique et éthique au niveau international; les réclamations en responsabilité pour des produits; les législations et réglementation environnementales de plus en plus strictes; la performance de nos actifs de régime de retraite et la volatilité des taux d'actualisation, en particulier ceux liés au profond ralentissement de l'économie mondiale en raison de la pandémie de COVID-19; les interdictions ou limitations futures quant à l'utilisation de produits fonctionnant au diesel; le prix et la disponibilité des énergies; la diversification de notre gamme de produits; la protection et la validité de nos droits de brevet et de propriété intellectuelle; le résultat de litiges en instance ou à venir et de procédures gouvernementales; la disponibilité continue de financements, d'instruments financiers et de ressources financières répondant au montant, délais et conditions nécessaires pour soutenir notre activité future; et d'autres risques décrits périodiquement dans nos dossiers SEC, en particulier dans la section "Risk Factors" de notre rapport annuel 2019 sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Les actionnaires, les investisseurs potentiels et d'autres lecteurs sont invités à prendre soigneusement en compte ces facteurs au moment d'évaluer les énoncés prospectifs et à ne pas s'y fier indûment. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de celui-ci. La société rejette toute obligation de mise à jour publique des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autre. Des informations plus détaillées sur les facteurs susceptibles d'affecter notre performance sont disponibles dans les dossiers déposés par la société auprès de la SEC, à l'adresse http://www.sec.gov ou sur notre site http://www.cummins.com, section "Investor Relations".

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 novembre 2020 à 01:10 et diffusé par :