Toshiba nomme Rance M. Poehler au poste de président et directeur général Solutions de commerce de détail





Toshiba Global Commerce Solutions a annoncé aujourd'hui que Rance M. Poehler avait rejoint l'entreprise en tant que nouveau président et directeur général à compter du 16 novembre 2020. M. Poehler compte plus de 25 années d'expérience dans l'édification et l'expansion d'organisations interentreprises intervenant sur des marchés verticaux uniques, y compris dans le domaine de la vente au détail, dans lequel il a dirigé le développement de solutions de bout en bout destinées au commerce de détail général, à la restauration rapide, à l'hôtellerie, ainsi qu'à d'autres segments. À ce nouveau poste, il sera en charge de la direction de la transformation continue de la société en tant que leader de confiance en matière de solutions de commerce de détail pour sa communauté de clients et de partenaires déjà vaste et en pleine croissance.

M. Poehler remplace Scott Maccabe, qui avait été nommé président et directeur général en 2015. M. Maccabe quitte ses fonctions de président et de directeur général au sein de Toshiba Global Commerce Solutions mais conserve ce même titre chez Toshiba America Business Solutions. M. Poehler, qui prend le relais à effet immédiat, travaillera en étroite collaboration avec M. Maccabe pour assurer une transition complète et transparente des tâches. Nous tenons à remercier Scott Maccabe pour son engagement, son leadership solide et ses nombreuses contributions au succès et à la croissance de l'entreprise.

« Rance Poehler est un cadre dirigeant hautement accompli qui a fait ses preuves dans le développement d'entreprises positionnées de façon unique pour transformer les industries qu'elles desservent », a déclaré M. Maccabe. « Rance apporte aux clients et aux partenaire la force morale et les talents d'exécution qui sont nécessaires pour passer du statut de vendeur au détail à celui de partenaire stratégique à part entière. »

M. Poehler fera bénéficier Toshiba de sa vaste expérience et de sa connaissance approfondie des solutions de commerce de détail. Durant son mandat en tant que président de Panasonic Systems Communications Company of North America, il a dirigé une division d'une valeur de 1,1 milliard USD, transformant ce qui était au départ une organisation axée sur les produits en un fournisseur de bout en bout de solutions innovantes de vente au détail pour les domaines de la mobilité, des points de vente, de l'affichage numérique, de la vision par ordinateur et de l'analyse, solutions qui ont aidé les entreprises du classement Fortune 1000 à comprendre le profil démographique et le comportement des acheteurs, à améliorer l'engagement des associés et à créer de meilleures expériences client. M. Poehler a également travaillé chez Dell Technologies, où il a occupé le poste de vice-président des ventes mondiales pour l'équipe informatique client cloud de la société, laquelle représente une suite complète de solutions de virtualisation cloud et de bureau destinées à la vente au détail et permettant des solutions « client léger » évolutives. M. Poehler compte également à son actif un mandat chez Pivot3 où il a occupé le poste de directeur des recettes et était responsable de la direction de l'organisation mondiale des ventes, de l'exécution de la stratégie de croissance et de l'acquisition de talents au fur et à mesure du développement de l'entreprise et de l'intensification de sa présence sur le marché avec une plateforme logicielle hyperconvergée gérant des charges de travail mixtes, y compris la surveillance IdO, l'analyse et les solutions de cloud hybride.

« Le secteur de la vente au détail recherche des moyens nouveaux et innovants de s'adapter plus rapidement aux besoins des clients tout en optimisant les opérations en magasin et en réduisant les coûts de livraison et de gestion de l'entreprise. Toshiba bénéficie d'une position solide sur le marché de la vente au détail dans le monde entier et elle est sur le point de révolutionner l'industrie avec ses solutions intelligentes de bout en bout », a confié M. Poehler. « Je suis honoré et ravi de cette opportunité qui m'est offerte d'aider cette activité de solutions de commerce de détail de classe mondiale à se développer d'une manière qui nous permette de soutenir notre communauté de partenaires et d'aider nos clients à faire le bonheur de leurs propres clients tout en devenant des commerçants encore plus exceptionnels. »

À propos de Toshiba Global Commercial Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions est un leader mondial en termes de parts de marché dans le domaine des technologies destinées aux points de vente au détail, et est le premier choix de la vente au détail en termes de solutions intégrées en point de vente. En collaboration avec notre équipe mondiale de partenaires commerciaux dévoués, nous réalisons un commerce brillant faisant progresser l'avenir de la vente au détail avec des solutions de commerce innovantes qui améliorent l'engagement client, transforment l'expérience dans les points de vente et accélèrent la transformation numérique. Pour en savoir plus, visitez commerce.toshiba.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 19:35 et diffusé par :