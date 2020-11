Le succès de la 22e édition de l'évènement China Hi-Tech Fair (CHTF) donne un nouvel élan à l'économie post-pandémique en Chine





SHENZHEN, Chine, 16 novembre 2020 /CNW/ - La 22e édition de l'évènement China Hi-Tech Fair (CHTF 2020), une célébration des technologies de pointe d'une durée de cinq jours, a pris fin à Shenzhen le 15 novembre 2020. L'édition 2020 de l'évènement de haut niveau, qui s'est déroulée dans le respect des mesures de prévention et de contrôle de la pandémie en vigueur en Chine, aura des retombées positives sur la reprise économique et la collaboration dans le secteur des technologies de pointe sur la scène internationale dans un monde post-pandémique.

Les données suivantes montrent les réalisations de la CHTF 2020. Au total, 3 349 exposants du monde entier ont pris part à l'évènement de cette année, et 9 018 projets de haute technologie ont été présentés dans les domaines suivants : l'IA, les maisons intelligentes, la fabrication intelligente, l'Internet des objets, la conduite intelligente, l'Internet des véhicules, les services commerciaux 5G, la résolution 8K Ultra HD, la technologie de la chaîne de blocs, les TI de prochaine génération, les mégadonnées, l'infonuagique, les mesures de sécurité d'urgence, etc. Les délégations de 24 entreprises nationales ou internationales ont présenté des expositions sur place lors de l'évènement, alors que des entreprises de 29 pays y ont présenté des expositions en ligne. En tout, les délégations d'entreprises de 109 pays ont pris part à l'évènement. Le jury d'experts de la CHTF a sélectionné 144 entreprises comme organisateurs d'exception et 135 entreprises comme exposants d'exception. De plus, les produits de 685 projets ont été sélectionnés comme produits d'exception.

Pendant ce temps, différentes activités de soutien ont rendu l'évènement encore plus inspirant; au total 176 forums de haut niveau, forums techniques et salons de l'industrie ont été organisés parallèlement à l'évènement. Un total de 451 000 personnes ont participé à l'évènement au cours de la période de cinq jours, l'indice de visiteurs atteignant 171, ce qui signifie que chaque kiosque a reçu la visite de 171 professionnels par jour, en moyenne.

De plus, dans le contexte de la pandémie mondiale actuelle, l'édition 2020 de la CHTF a organisé une exposition en ligne pour ceux qui ne pouvaient pas se présenter sur place. L'exposition en ligne, qui offrait un affichage panoramique à 360 degrés de la présentation physique, a attiré environ 3 000 exposants sur place, en plus de 173 entreprises internationales qui ont présenté des expositions à distance. L'exposition en ligne a enregistré plus de deux millions de visionnements.

Au total, 760 institutions financières et près de 400 instituts de recherche, universités et centres d'innovation nationaux et étrangers ont participé à l'évènement de cette année, élargissant et rehaussant l'écosystème du CHTF. En tout, 356 séances visant le jumelage de projets ont eu lieu afin de faire la promotion d'investissements et de financements, du transfert de technologies, d'entreprises émergentes, de fabricants, etc.

La réussite de l'évènement est indissociable de la participation active et du soutien des exposants, des médias et des visiteurs. Les organisateurs de la CHTF 2020 continueront de travailler d'arrache-pied pour donner un élan au développement d'industries de haute technologie et de l'économie post-pandémie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1335289/image.jpg

SOURCE CHTF Organizing Committee Office

Communiqué envoyé le 16 novembre 2020 à 14:25 et diffusé par :