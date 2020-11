Pour l'avenir de tous : La Banque Scotia actualise ses objectifs en matière de diversité et d'inclusion





TORONTO, le 16 nov. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui ses nouveaux objectifs en matière de diversité et d'inclusion, qui visent à accroître la diversité de son effectif au cours des cinq prochaines années et ciblent plus particulièrement les personnes qui s'identifient comme des personnes noires, des Autochtones, des membres des minorités visibles, des personnes handicapées et des femmes.

La Banque Scotia veut notamment doubler la représentation autochtone à l'échelle de l'entreprise, accroître de façon significative le nombre d'employés qui s'identifient comme des personnes handicapées, accomplir des progrès constants relativement au serment des dirigeants adhérant à l'initiative BlackNorth et appuyer la présence des femmes à des postes de haute direction à l'échelle mondiale.

« Nous sommes déterminés à devenir la banque de choix des communautés de la diversité que nous servons et sommes persuadés que nos engagements contribueront à éliminer les obstacles et à bâtir une société plus forte et plus inclusive, explique Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Même si notre travail pour créer une organisation véritablement inclusive n'est pas terminé, nous sommes heureux des progrès que nous avons faits. »

La stratégie renouvelée de la Banque Scotia en matière de diversité se concentre sur les groupes sous-représentés d'employés, et met en place des jalons annuels qui lui permettront d'atteindre ses objectifs au Canada :

Doubler la représentation actuelle d'employés autochtones;

Accroître de 20 pour cent la représentation des personnes handicapées;

Accroître la représentation des minorités visibles dans les postes de haute direction pour atteindre au moins 30 pour cent;

Porter à 3,5 pour cent la représentation des Noirs à des postes de haute direction, et à au moins 5 % les étudiants noirs embauchés, conformément au serment des dirigeants adhérant à l'initiative BlackNorth;

Porter à 40 % la proportion des femmes occupant un poste de haute direction (VP+) à l'échelle mondiale.

Ces jalons ont été établis sur la base de diverses sources d'information combinées : tendances fondées sur les données, offres sur le marché du travail, facteurs environnementaux internes et externes. La Banque a fait des investissements massifs pour appuyer ses efforts de diversité et d'inclusion : aujourd'hui, 39 % de son effectif au Canada s'identifie comme membre d'une minorité visible; 56 % comme des femmes; 5,7 % comme membre LGBTQ+; et plus de 50 % des étudiants embauchés sont des Noirs, des Autochtones ou des personnes de couleur.

La Banque Scotia a réaffirmé son attachement au principe de l'inclusion plus tôt cette année, lorsque Brian Porter a signé le serment des dirigeants de l'initiative BlackNorth et a été nommé à son conseil d'administration.

Engagements de la Banque Scotia en matière d'inclusion

Dans le cadre du renouvellement de son engagement en matière de diversité et d'inclusion, la Banque Scotia a énoncé une série d'engagements mettant l'accent sur les pratiques exemplaires d'interaction avec les employés, les clients, les collectivités et ses partenaires d'affaires.

Ces engagements ont été formulés par un groupe de travail spécialisé qui a été frappé par l'appel mondial ayant suivi plusieurs actes de violence à caractère raciste qui se sont produits aux États-Unis. Ils ont aussi été teintés par l'impression générale découlant du sondage annuel de la Banque sur la diversité et par la tournée qui a suivi, où de hauts dirigeants sont allés à la rencontre d'employés pour les écouter.

« Nos engagements consolident l'approche par laquelle nous accueillons les diverses communautés et traitons les enjeux liés au racisme parmi le personnel, la clientèle et nos partenaires d'affaires, mais aussi dans les collectivités où nous exerçons nos activités, explique Barb Mason, chef de groupe et chef des ressources humaines à la Banque Scotia. Les recommandations feront partie intégrante de la stratégie globale de la Banque en matière de diversité et d'inclusion afin que nous puissions continuer de bien servir nos collègues, nos clients et les collectivités. »

Voici les engagements de la Banque Scotia en matière d'inclusion :

Faire de la Banque Scotia l'employeur de choix des communautés de la diversité que nous servons en offrant aux employés un environnement sûr, inclusif et représentatif de toutes les communautés, en assurant à tous un traitement juste et équitable et en faisant une priorité de la formation sur les préjugés inconscients et la lutte au racisme.

Présenter aux clients et partenaires des processus qui sont exempts de préjugés, en veillant à ce que notre offre de produits et services, nos démarches de marketing et nos pratiques d'approvisionnement soutiennent et reflètent la diversité des communautés et des cultures que nous servons.

Mettre à profit les investissements, les partenariats et les programmes porteurs avec les communautés pour faire avancer les démarches en vue d'éliminer le racisme et pour développer la résilience économique des communautés de personnes noires, autochtones et de couleur.

Leadership en matière de diversité et d'inclusion

Dans le cadre de ses efforts pour bâtir une équipe gagnante, la Banque Scotia est déterminée à devenir un employeur de choix pour les communautés de la diversité qu'elle sert. En 2020, la Banque et ses dirigeants ont reçu plusieurs prix de renommée, dont ceux-ci :société d'affaires nationale de l'année selon la CGLCC; l'un des meilleurs milieux de travail au monde selon le Great Place to Work® Institute; 10e rang au palmarès des 100 entreprises les plus diversifiées et inclusives au monde selon Refinitiv, et inclusion dans l'indice d'égalité des sexes du secteur financier de Bloomberg. De plus, Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine et vice-présidente à la direction de la Banque Scotia figure parmi les champions des Prix honorifiques de Catalyst et Nicole Frew, chef de la conformité et vice-présidente à la direction, Conformité globale de la Banque Scotia est l'une des 50 personnes au Canada à avoir reçu un prix Best Executive Award de la revue Report on Business.

Par différents partenariats et programmes, la Banque Scotia renforce sa promesse de changement concret et positif. Bon nombre de ces partenariats sont décrits dans le Rapport sur l'équité en matière d'emploi pour l'année 2019 de la Banque Scotia. Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque Scotia en matière de diversité et d'inclusion, consultez https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/notre-societe/diversite-et-inclusion.html

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.https://www.scotiabank.com/

