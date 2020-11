Des solutions technos québécoises adaptées à la situation COVID-19





MONTRÉAL, 16 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association québécoise des technologies (AQT), en collaboration avec la Banque de développement du Canada?(BDC), CGI et la Banque Nationale, est fière d'annoncer les 8 entreprises finalistes du prestigieux concours «?PME en lumière?2020 ». Ce concours vise à souligner et à reconnaître les succès des PME technos en matière d'innovation et de commercialisation.



Pour cette année atypique, le concours souligne les réalisations d'entreprises qui ont su innover et adapter leurs solutions pour aider notre société à s'adapter à une nouvelle réalité. Avec la pandémie de la COVID-19, nos habitudes et le fonctionnement traditionnel des entreprises sont perturbés. Les technologies jouent donc un rôle crucial pour maintenir la société fonctionnelle et même à envisager une réouverture en aidant les citoyens à préserver leur santé et les entreprises à continuer ses opérations en sécurité.

« Bien méritoirement, nous avons tous soulevé pendant plusieurs mois l'importance des professionnels de la santé, du transport public, des épiceries, des services de livraison, soit de tous les travailleurs/euses qui sont considérés des fournisseurs des services essentiels. Mais, on arrière-scène, pas toujours reconnue à leur juste valeur, il y avait une communauté techno qui travaillait fort pour offrir le plus rapidement possible tous les outils nécessaires pour garantir le retour des activités quotidiennes et le fonctionnement sécuritaire des entreprises. La pandémie a certainement accéléré des tendances technologiques avec un impact durable au-delà de la COVID-19. C'est donc très symbolique pour l'AQT de récompenser les PMEs qui ont contribué de façon significative au fonctionnement de la société et au développement économique en ce temps de crise », déclare Nicole Martel, présidente-directrice générale de l'Association québécoise des technologies.

L'AQT et le comité évaluateur du prix composé des représentants chevronnés de l'industrie souhaitent, à travers cette reconnaissance, récompenser ces entreprises et leur donner les encouragements et la motivation qui leur permettront de continuer à innover.

Les entreprises finalistes du concours «?PME en lumière 2020 » sont :

Facilis, pour faciliter les échanges au travail avec MyBizz, une solution de collaboration intuitive.

Hopem et son application mobile permettant de rester en contact avec vos proches vivant en résidence pour aînés.

In-rgy avec ses solutions de gestion des ressources humaines, incluant la gestion de température à distance.

Insum qui aide les employeurs à gérer un retour au travail en toute sécurité avec la suite safe office.

IPSO Technologies avec le premier système ORP adapté à la nouvelle réalité de travail hybride.

Mdf commerce, pour son ensemble des solutions e-commerce, marchés électroniques et chaînes d'approvisionnement.

OpenMind avec la suite Berrycast, conçue pour optimiser la communication au sein des équipes.

Ueat qui propose aux restaurateurs une plateforme de commande en ligne qui les aide à optimiser leurs opérations et fidéliser la clientèle.

Le nom de la « PME techno de l'année 2020 » sera dévoilé à l'occasion d'un gala virtuel qui se tiendra le 16 décembre 2020 dès 16 h 30 via YouTube live. Le pointage final servant à décerner le grand prix sera pondéré en trois volets?: par de données chiffrées et objectives (30 %), par la voix d'un jury indépendant (50 %), ainsi que par le vote du public (20 %). Le vote via internet sera disponible du 7 au 16 décembre.

À propos de l'AQT

L'Association québécoise des technologies (AQT), l'incontournable réseau d'affaires technos, procure aux dirigeants et dirigeantes, un environnement stimulant et de classe mondiale propice à la croissance de leur entreprise et de l'industrie. Forte de ses 500 membres, elle les rassemble leur permettant ainsi d'accroître la performance de leur organisation. Organisme à but non lucratif autofinancé, l'AQT représente l'ensemble de l'industrie auprès d'instances décisionnelles et elle figure parmi le Top 10 des associations technos en Amérique du Nord. Pour en savoir plus : www.aqt.ca.

