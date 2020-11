La prévention de la fraude renforcée avec le lancement de LexisNexis Emailage





Le nouveau produit Email Intelligence exploite le meilleur d'Emailage et de Lexisnexis Risk Solutions

ATLANTA, 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Risk Solutions a annoncé aujourd'hui la sortie de LexisNexis® Emailage®, une puissante solution d'évaluation des risques de fraude basée sur les informations liées à l'adresse email pour aider les entreprises à allier une expérience utilisateur transparente avec de solides capacités de détection et de prévention des fraudes. Cette solution aide à résoudre ces deux défis en permettant aux organisations d'évaluer les risques en toute confiance, de valider les transactions plus rapidement et de déjouer plus efficacement les manoeuvres frauduleuses ciblant les transactions en ligne.

LexisNexis Emailage réinvente la détection de la fraude en utilisant les renseignements liés à l'adresse email comme principaux identifiants de risque. L'adresse email est un identifiant global unique qui permet de révéler l'activité numérique dans tous les secteurs d'activité, car il est l'un des éléments les plus couramment utilisés dans une transaction en ligne. Il se caractérise également par un historique riche et est difficilement modifiable car lié aux différents comptes en ligne d'un individu.

"Les consommateurs veulent se connecter à plusieurs canaux simultanément et ils s'attendent à bénéficier à chaque fois d'une expérience comparable et sans friction. Cependant, les entreprises sont souvent tiraillées entre les tensions liées à la lutte contre la fraude et les efforts visant à offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs", a déclaré Stephen Topliss, vice president of fraud and identity strategy chez LexisNexis Risk Solutions. "Nous pensons qu'il est possible de faire les deux. LexisNexis Emailage est un outil d'évaluation des risques qui a fait ses preuves et qui utilise l'adresse électronique de l'utilisateur comme critère principal. Les entreprises bénéficient des avantages d'une source mondiale de données relatives aux risques liés à l'adresse email, en temps réel, pour obtenir de véritables informations sur les consommateurs nourries par un flux continu de résultats. Cela permet d'obtenir une collaboration plus étroite pour déjouer les fraudeurs".

Le réseau mondial de LexisNexis Risk Solutions, alimenté par une mise à jour permanente des connaissances numériques mondiales, confère aux entreprises une confiance sans cesse croissante dans leurs décisions relatives aux risques. Avec des milliards d'identifiants numériques dans le réseau, LexisNexis Emailage combine les signes de risque physiques et numériques pour créer une vue globale des risques liés à une transaction.

LexisNexis Emailage fait partie d'un programme complet de lutte contre la fraude et l'identité qui :

Identifie et prévient la fraude en ligne,

Evalue le risque associé à l'adresse email d'un consommateur par le biais d'un score de risque,

Augmente le chiffre d'affaires grâce à la validation automatique d'un plus grand nombre de consommateurs légitimes,

Optimise la fiabilité et l'efficacité des revues manuelles,

S'utilise avec d'autres solutions de LexisNexis Risk Solutions pour compléter la gestion globale du risque.

En février 2020, LexisNexis Risk Solutions a acquis Emailage, un fournisseur de solutions de prévention de la fraude et de gestion des risques. Désormais entièrement intégré au groupe Business Services de LexisNexis Risk Solutions, LexisNexis Emailage utilise une approche analytique brevetée et exclusive pour redéfinir la détection des fraudes.

Participez à une session sur LexisNexis Emailage au Digital Identity Summit le 19 novembre 2020 à 17h00 CET pour découvrir comment des données et des analyses avancées combinées avec les solutions prédictives à multiples niveaux d'Emailage détectent et bloquent des fraudes complexes en temps quasi réel tout en minimisant les frictions pour les clients fiables. Le webinaire sera diffusé en anglais.

À propos de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis® Risk Solutions mobilise la puissance des données et des analyses avancées pour fournir des informations qui aident les entreprises et les entités gouvernementales à réduire les risques et à améliorer les décisions au profit des populations du monde entier. Nous fournissons des données et des solutions technologiques pour un large éventail de secteurs, notamment l'assurance, les services financiers, les soins de santé et le gouvernement. Notre siège social est situé dans la région métropolitaine d'Atlanta, en Géorgie, et nous avons des bureaux dans le monde entier. Nous faisons partie de RELX (LSE : REL/NYSE : RELX), un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur le traitement de l'information pour les clients professionnels et commerciaux de tous les secteurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.risk.lexisnexis.com et www.relx.com.

