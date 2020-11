THC BioMed publie ses résultats de fin d'année





VANCOUVER (C.-B.), le 16 novembre 2020 /PRNewswire/ -- THC BioMed Intl Ltd (CSE : THC) (« THC BioMed » ou la « société ») est heureuse de présenter ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 juillet 2020.

Points clés de l'année :

Chiffre d'affaires de 4 178 179 $

EBITDA (excédent brut d'exploitation) de 1 167 003 $

ÉTAT DU RÉSULTAT ÉTENDU (PERTE)





31 juillet

31 juillet



2020

2019









Chiffre d'affaires $ 4 178 179 $ 1 489 603 Coût des produits vendus

(3 074 092)

(1 502 452) Marge brute avant corrections de juste valeur

1 104 087

(12 849) Variation nette de la juste valeur des actifs biologiques

2 139 877

1 515 266 Marge brute

3 243 964

1 502 417 Total des dépenses

3 405 554

14 201 764









Perte nette et globale de l'exercice $ (161 590) $ (12 699 347)











RÉSUMÉ DU BILAN



Au 31 juillet 2020 31 juillet 2019









Actifs courants $ 8 039 001 $ 5 217 996 Total des actifs $ 21 774 654 $ 18 058 337 Passif courant $ 5 569 427 $ 3 290 724 Total du passif $ 6 901 682 $ 4 603 731 Fonds de roulement $ 2 469 574 $ 1 927 272 Déficit cumulé $ 27 309 521 $ 28 400 635





RÉSUMÉ DU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE





31 juillet 2020

31 juillet 2019









Perte nette et globale de l'exercice $ (161 590) $ (12 699 347) Encaisse, fin de l'exercice $ 751 459 $ 991 155





MESURE DES RÉSULTATS NON IFRS





31 juillet 2020

31 juillet 2019









Perte nette et globale de l'exercice $ (161 590) $ (12 699 347) Réintégré







Intérêt

314 237

74 616 Dépréciation et amortissement

1 014 356

604 692









EBITDA(1) des activités poursuivies

1 167 003

(12 020 039) Charge de désactualisation sur débentures convertibles

26 513

- Juste valeur des actions acquises à émettre

-

3 377 877 Frais de financement

-

4 458 153 Variations de juste valeur réalisées des actifs biologiques inclus dans les stocks vendus

1 269 559

175 055 Rémunération basée sur les actions

698 494

3 903 587 Plus-value latente sur variation de la juste valeur des actifs biologiques

(3 409 436)

(1 690 321)









EBITDA ajusté(1) $ (247 867) $ (1 795 688)



(1) Ces mesures non IFRS sont définies dans le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 juillet 2020.













COMMENTAIRE DE LA DIRECTION

« Les ventes au quatrième trimestre se sont améliorées par rapport au troisième trimestre en raison de la quantité de produits vendus. Les prix de vente globaux du cannabis sur le marché de détail sont plus bas, ce qui exerce une pression sur les producteurs agréés pour améliorer l'efficacité de la production. Bien que le trimestre terminé le 31 juillet 2020 ait entraîné une perte de 642 989 $, pour l'exercice terminé le 31 juillet 2020, la perte nette et globale était de 161 590 $. Nous nous concentrons maintenant sur la production de notre boisson au cannabis, THC Kiss, et de nos bâtonnets de cannabis pur, ce qui améliorera notre marge brute », a déclaré John Miller, président-directeur général de THC BioMed.

Tous les renseignements financiers contenus dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens, sauf indication contraire. Le présent communiqué de presse est destiné à être lu conjointement avec les états financiers consolidés vérifiés et le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 31 juillet 2020, qui a été déposé sur SEDAR ( www.sedar.com ).



RÉSUMÉ DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS















Trimestre clos

Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires net (perte)

Chiffre d'affaires (perte) Par action

















T4 2020 31 juillet 2020 (1) $ 990 940 $ (642 989) $ (0,01) T3 2020 30 avril 2020 (1) $ 896 104 $ (295 717) $ - T2 2020 31 janvier 2020 (1) $ 1 246 625 $ 88 191 $ - T1 2020 31 octobre 2019 (1) $ 1 044 510 $ 688 925 $ 0,01 T4 2019 31 juillet 2019

$ 382 096 $ (4 177 572) $ (0,04) T3 2019 30 avril 2019

$ 354 326 $ (4 905 797) $ (0,03) T2 2019 31 janvier 2019

$ 474 041 $ (4 722 819) $ (0,04) T1 2019 31 octobre 2018

$ 279 140 $ 1 106 841 $ 0,01 (1) Taxes d'accise incluses

Pour le trimestre clos le 31 juillet 2020, nous avons produit 913,0 kilogrammes de marijuana séchée et en avons vendu 238,7 kilogrammes, à un prix de vente moyen de 3,33 $ le gramme, ce qui reflète la baisse globale des prix de vente sur le marché de détail.

POINTS CLÉS DU T4

Le chiffre d'affaires du trimestre a progressé de 159 % par rapport à la même période de l'exercice précédent

Livraison de notre plus importante commande unique au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2020, d'un peu plus de 550 000 $

Début de l'expédition de notre boisson au cannabis, THC Kiss , sur le marché du cannabis récréatif pour adultes

, sur le marché du cannabis récréatif pour adultes Demande de marque déposée aux États-Unis pour l'utilisation de « THC Kiss » aux États-Unis. THC BioMed Ltd est propriétaire des droits en common law et de la demande de marque commerciale pour « THC Kiss » au Canada .

. La production de ses bâtonnets de cannabis pur a commencé ; toutefois, la livraison a été retardée à cause de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, en raison du ralentissement général causé par la COVID-19.

POINTS CLÉS POSTÉRIEURS AU 31 JUILLET 2020

Début de l'expédition de ses bâtonnets de cannabis pur pour le marché récréatif

pour le marché récréatif A soumis le préavis de 60 jours pour les nouveaux produits à Santé Canada pour THC Kiss Gummies et THC Kiss Water

pour et Le 21 octobre 2020, la société a terminé la première tranche d'un placement privé pour un total de 1 500 000 $. Dans la première tranche, la société a émis 1 363 637 unités (les « unités ») au prix de 0,11 $ par unité, pour un produit total de 150 000 $. Chaque unité se compose d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription autorise le porteur à acheter une action ordinaire de la société pendant une période de 24 mois à compter de la date de clôture au prix de 0,15 $ par action. Une commission de 7 % en espèces a été versée et 7 % des mandats de courtage ont été émis pour 95 455 mandats de courtage. Les mandats de courtage ont les mêmes conditions que les bons de souscription de l'unité. La société a l'intention d'ajouter des tranches supplémentaires à court terme.

À PROPOS DE THC

THC BioMed est un petit producteur autorisé de cannabis médical et récréatif en vertu de la loi sur le cannabis. THC BioMed est autorisée à cultiver et à vendre du cannabis séché, extrait, comestible et topique. La société est à la pointe de la recherche scientifique et du développement de produits et de services liés à l'industrie du cannabis.

Veuillez consulter notre site Web pour obtenir une description plus détaillée de nos activités et de nos services. www.thcbiomed.com

Informations prospectives :

Ce communiqué de presse peut inclure des informations prospectives au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières, concernant les activités de THC BioMed Intl Ltd. (« THC »). Les informations prospectives sont fondées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la direction de THC. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par la présence de certains mots : verbes au futur, utilisation de temps marquant les divers degrés de possibilité/probabilité, verbes ou mots tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « vraisemblablement », et les variations de ces termes ou expressions similaires, ou la forme négative de ces termes ou expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date du présent communiqué et impliquent que THC se concentrera maintenant sur la production de THC Kiss et de bâtonnets de cannabis pur. Bien que THC estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces informations prospectives sont fondées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces informations car THC ne peut donner aucune assurance qu'elles s'avéreront exactes. THC décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou d'autres éléments, autrement que conformément aux lois applicables relatives aux valeurs mobilières.

La Bourse canadienne des valeurs mobilières (CSE) n'a pas révisé le contenu de ce communiqué et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la pertinence de cette publication.

Contact : John Miller, président directeur général, THC Biomed Intl Ltd, T : 1 844 THCMEDS, E : info@thcbiomed.com

