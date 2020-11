Usine Kruger de Bromptonville - Pour qu'enfin cessent les rumeurs





BROMPTONVILLE, QC, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale ce jeudi soir à Sherbrooke, les membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses des pâtes et du papier de Brompton - CSN (STTPPB) ont décidé qu'elles et ils en avaient assez des rumeurs qui circulent à l'égard de leur usine.

«?Depuis quelque temps, plusieurs rumeurs circulent au sujet d'une relance éventuelle de notre usine. Des modifications sont apportées aux bâtiments et aux équipements de l'usine, des sous-traitants sont engagés afin de réaliser des travaux d'envergure dès le mois de janvier, des équipements nous sont acheminés et des ingénieurs s'affairent à transformer notre milieu de travail, de préciser Kevin Lepage, vice-président du STTPPB. Informellement, il est de plus en plus question d'une relance, mais nous qui faisons pourtant partie des premières personnes concernées, nous demeurons dans l'obscurité totale de ce projet?».

Depuis l'arrêt définitif de la production de papier journal par leur employeur, les travailleurs et les travailleuses de l'usine Kruger de Bromptonville sont sans emplois depuis plus de sept mois. Pour ces hommes et ces femmes, cette période de mise à pied leur impose des incertitudes, une insécurité et des inquiétudes face à leur avenir et à celui de leur communauté. Plusieurs d'entre elles et d'entre eux attendent depuis longtemps et avec impatience une éventuelle relance de leur usine.

«?Exaspérés, nous avons donc décidé d'écrire directement à monsieur Joseph Kruger, président du conseil et chef de la direction de Kruger, afin de lui demander des éclaircissements sur ces rumeurs qui persistent. Tous les membres de notre syndicat vont donc lui faire parvenir une lettre lui demandant de nous préciser, dès que possible, ce qui adviendra des emplois à notre usine. Nous interpellons également le gouvernement de François Legault et nous lui demandons également des éclaircissements rapides en lien avec ces rumeurs?», de conclure monsieur Lepage.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des pâtes et du papier de Brompton-CSN rassemble environ 150 membres affiliés à la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, au Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN et à la CSN. La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN rassemble plus de 9000 travailleuses et travailleurs provenant de tous les secteurs d'activités.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 1 600 syndicats et regroupe quelque 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

