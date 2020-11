Thérapeutique Knight publie ses résultats du troisième trimestre 2020





MONTRÉAL, 13 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?» ou «?la Société?»), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex-ÉU) et chef de file, a publié aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre clos le 30 septembre 2020. Tous les montants sont exprimés en milliers à l'exception du nombre d'actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.



Faits saillants du T3 2020

Résultats financiers

Les revenus s'élèvent à 45?239 $, une hausse de 41?209 $ ou 1 023 % sur l'année précédente.

La marge brute s'élève à 19?533 $ ou 43 % comparativement à 3?301 $ ou 82 % sur l'année précédente.

Les produits d'intérêts générés sont de 3?188 $, une diminution de 2?870 $ ou 47 % sur l'année précédente.

Le résultat ajusté 1 s'élève 6?582 $, une hausse de 1?020 $ ou 18 % sur l'année précédente.

s'élève 6?582 $, une hausse de 1?020 $ ou 18 % sur l'année précédente. Le produit net pour la période s'élève à 17?492 $ comparativement à une perte nette de 2?959 $ sur l'année précédente.

Évolution de la Société

Lancement d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités («?OPRCNA?»), avec une acquisition de 797?952 actions ordinaires au coût total de 4?745 $.

Parachèvement de l'offre publique d'achat et acquisition de tous les certificats de dépôt brésiliens («?BDR?») en circulation de Biotoscana Investments S.A. («?GBT?»).

Produits

Obtention de l'approbation réglementaire pour Lenvima ® et Halaven ® en Équateur.

et Halaven en Équateur. Réception de l'approbation réglementaire de Santé Canada pour Imvexxy MC et Bijuva ® .

et Bijuva . Soumission d'une déclaration complémentaire à une soumission de drogue nouvelle (« SDN ») pour Nerlynx pour le cancer du sein métastatique HER2-positif.

Prêts stratégiques

Réception de distributions de 14?887 $ de prêts stratégiques et réalisation d'un profit de 9?348 $.

Événements clés postérieurs à la date de clôture

Signature d'une nouvelle entente de distribution exclusive avec Gilead pour la poursuite de la commercialisation de AmBisome® au Brésil, en vigueur le 1er janvier 2021.

«?Nous sommes ravis d'avoir parachevé l'acquisition de GBT et nous nous sommes attelés au travail d'intégration nécessaire, complexe en raison de la COVID-19. De plus, nous nous concentrons sur l'exécution d'initiatives de développement commercial pour l'octroi de licences et l'acquisition de produits pharmaceutiques innovants pour les marchés canadien et latino-américain?», a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

_____________________

1Le résultat ajusté n'est pas un terme défini dans les IFRS, veuillez vous référer à la définition ci-dessous pour de plus amples détails.





PRINCIPAUX RÉSULTATS FINANCIERS ET POSTES DU BILAN

[En milliers de dollars canadiens]

Variation Variation T3-20 T3-19 $1 %2

CDA-20 CDA-19 $1 %2 Produits 45?239 4?030 41?209 1 023 % 144?328 10?190 134?138 1 316 % Marge brute 19?533 3?301 16?232 492 % 61?630 8?519 53?111 623 % Vente et commercialisation 7?763 1?146 (6?617 ) 577 % 26?928 3?341 (23?587 ) 706 % Charges administratives 10?835 4?761 (6?074 ) 128 % 27?424 12?339 (15?085 ) 122 % Recherche et développement 2?967 892 (2?075 ) 233 % 8?035 2?502 (5?533 ) 221 % Amortissement d'actifs incorporels 5?703 424 (5?279 ) 1 245 % 17?546 1?273 (16?273 ) 1?278 % Perte d'exploitation (7?735 ) (3?922 ) (3?813 ) 97 % (18?303 ) (10?936 ) (7?367 ) 67 % Produits d'intérêts (3?188 ) (6?058 ) (2?870 ) 47 % (11?515 ) (18?108 ) (6 593 ) 36 % Charge d'intérêts 822 ? (822 ) s.o. 3?070 ? (3?070 ) s.o. Perte de change 703 638 (65 ) 10 % 9?666 3?315 (6?351 ) 192 % Résultat net (perte) 17?492 (2?959 ) 20 451 s.o. 23?527 21?186 2?341 11 % Résultat net de base (perte) par action 0,138 (0,021 ) 0,159 s.o. 0,256 0,150 0,106 71 % Résultats ajustés3 6?582 5?562 1?020 18 % 23?510 14?755 8 755 59 % 1 Comprend les ajustements à la juste valeur enregistrés lors du regroupement d'entreprises. 2 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net. 3 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

?



Variation 30-09-20 31-12-19 $ %1 Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restriction et titres négociables 392?352 536?182 (143?830 ) 27 % Créances commerciales et autres créances 65?611 108?182 (42?571 ) 39 % Stocks 61?783 70?870 (9?087 ) 13 % Actifs financiers 173?116 159?151 13?965 9 % Créditeurs, charges à payer et autres passifs 44 128 96?156 (52?028 ) 54 % Prêts bancaires 43?407 55?579 (12?172 ) 22 % 1 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

Produits : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, les résultats financiers de GBT ont représenté 40?574 $ de revenus supplémentaires (16?020 $ au Brésil, 8?497 $ en Argentine, 7?659 $ en Colombie et 8?398 $ dans le reste de l'Amérique latine). La différence de la croissance des produits de 635 $ est imputable au calendrier de ventes de l'Impavido® et à l'obtention de licence de Trelstar®. La croissance des produits jusqu'à présent s'explique principalement par la consolidation des résultats financiers de GBT ainsi qu'à la croissance des ventes de Movantik®, le calendrier de ventes de l'Impavido® et l'obtention de licence de Trelstar®.

Marge brute : Pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, la marge brute a diminué à 43 % comparativement à la même période l'an passé en raison de la consolidation des résultats de GBT et la provision pour stocks de 1?871 $ due aux répercussions de la COVID-19 sur certains lancements de nouveaux produits. La marge brute aurait dû s'élever à 46 %, en hausse de 3 %, de 43 % après exclusion de l'effet de la comptabilité d'hyperinflation selon la Norme IAS 29.

Vente et commercialisation : L'augmentation de 6?617 $ pour le trimestre s'explique principalement par la consolidation de GBT.

Charges administratives : La hausse de 6?074 $ en frais généraux et administratifs supplémentaires pour la période de trois mois close le 30 septembre 2020 s'explique par la consolidation de GBT, comprenant 4?710 $ de frais généraux et administratifs supplémentaires pour la période de trois mois close le 30 septembre 2020. De plus, Knight a encouru au T3-20 des frais légaux et de consultation de 3 490 $ relativement à l'appel d'offres unifié comparativement à 2?476 $ pour l'acquisition de 51,2 % de GBT.

Recherche et développement : Les résultats financiers de GBT ont représenté 2?006 $ de dépenses supplémentaires de recherche et développement pour la période de trois mois close le 30 septembre 2020.

Amortissement des immobilisations incorporelles : Augmentation justifiée par l'amortissement des immobilisations incorporelles à durée de vie définie acquises dans le cadre de l'acquisition de GBT.

Produit d'intérêt : Les produits d'intérêt sont la somme des produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d'autres produits d'intérêt. Pour le trimestre, les produits d'intérêt se sont élevés à 3?188 $, une baisse de 47 % ou 2?870 $ comparativement à la même période l'an dernier. La diminution s'explique par des taux d'intérêt, des soldes moyens de liquidités et de titres négociables et un solde moyen des prêts plus bas.

Charge d'intérêt : Les résultats financiers de GBT ont représenté 822 $ de charges d'intérêts supplémentaires pour la période de trois mois close le 30 septembre 2020 principalement liées aux intérêts sur ses prêts bancaires.

Résultat net ou perte : Le résultat net pour le trimestre s'élève à 17?492 $, une hausse de 20?451 $ comparativement à la même période l'an dernier. L'écart provient principalement des éléments précités ainsi que (i) du profit net sur la réévaluation des actifs financiers évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat de 12?873 $ (T3 19 : perte de 4?883 $), (ii) du gain net sur le passif de l' offre publique d'achat obligatoire (« OPAO?») de 10?502 $ essentiellement engendré par les actionnaires publics de GBT qui soumettent leurs actions en appliquant le prix d'offre alternatif au cours unitaire de 10,40 BRL, et (iii) de la perte sur l'hyperinflation de 401 $ en raison des positions monétaires nettes selon la comptabilité d'hyperinflation.

Résultat ajusté : Pour la période de trois mois close le 30 septembre 2020, les résultats ajustés se sont élevés à 6?582 $, une hausse de 1?020 $ ou 18 % comparée à la même période l'an passé. L'écart s'explique essentiellement par les résultats supplémentaires ajustés de l'acquisition de GBT, compensés par une baisse des revenus d'intérêts.

Trésorerie, équivalents de trésorerie, liquidités soumises à restriction et titres négociables : Au 30 septembre 2020, Knight détenait en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables un montant de 392?352 $, une diminution de 143 830 $ ou 27 % comparativement au 31 décembre 2019. La variation s'explique principalement par le flux de trésorerie lié à l'acquisition des BDR restants de GBT, le rachat de parts dans le cadre de l'OPRCNA et les variations du fonds de roulement.

Créances commerciales et autres créances : Au 30 septembre 2020, Knight détenait 65?611 $ de créances commerciales et autres créances, une baisse de 42?571 $ comparativement au 31 décembre 2019, principalement attribuable au recouvrement net des créances de 24?494 $ ainsi qu'à la dépréciation des devises d'Amérique latine («?LATAM?») de 9?445 $ et à une hausse de provision pour perte de crédit attendue en 2020 de 2?819 $. La différence est principalement imputable au recouvrement des distributions à recevoir d'un fonds d'investissement, à la baisse des intérêts à recevoir en raison du calendrier des titres négociables et échéances de prêts ainsi qu'à la diminution des taux d'intérêt.

Stocks : La hausse globale des stocks de 9?087 $ comparativement au 31 décembre 2019 est attribuable à une augmentation de 1?516 $ liée à des achats de stocks nets (achats compensés par le coût des biens vendus) menée par le calendrier des achats de stocks et les lancements de nouveaux produits, compensés par une baisse de 3 806 $ relativement à la dépréciation des devises LATAM, ainsi qu'aux provisions pour stocks supplémentaires de 6?797 $ enregistrées dans l'exercice terminé le 30 septembre 2020.

Actifs financiers : La hausse de 13?965 $ comparée au 31 décembre 2019 des actifs financiers est imputable aux facteurs suivants (i) une progression de 3?859 $ due aux prêts et créances en raison de l'émission de prêts supplémentaires et de gains de change de 883 $, (ii) une baisse de 5?673 $ des placements en actions, bons de soucription et produits dérivés en conséquence de leur cession et de leur réévaluation, et (iii) une augmentation de 15?779 $ liée aux placements en fonds en raison d'appels de capitaux, de gains de change et d'ajustements à la valeur du marché, partiellement compensés par les distributions reçues.

Créditeurs, charges à payer et autres passifs : La baisse du solde de créditeurs et charges à payer de 52?028 $ ou 54 %, est principalement attribuable aux achats de stocks, aux frais de transaction de GBT, à la dépréciation des devises LATAM et à un solde de provision plus faible comparativement au 31 décembre 2019 en raison du calendrier.

Prêts bancaires : Au 30 septembre 2020, les prêts bancaires s'élevaient à 43?407 $, un recul de 12?172 $ en raison principalement du remboursement d'un prêt de 8?219 $ et de la réévaluation des devises, partiellement compensés par un prêt supplémentaire octroyé à une filiale de GBT.





Mise à jour sur les produits

En septembre 2020, Knight a annoncé la soumission d'une SDN complémentaire à Santé Canada portant sur le nératinib en association avec la capécitabine pour le traitement de patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-positif qui ne répondent pas à deux séries ou plus de traitements antérieurs ciblant le HER2.

Le 31 juillet 2018, Knight a conclu une entente de licence exclusive pour les droits commerciaux de ImvexxyMC et BijuvaMC au Canada et en Israël. ImvexxyMC et BijuvaMC ont tous deux été approuvés par Santé Canada au cours du T3-20. ImvexxyMC un insert vaginal à base d'oestradiol, a été approuvé pour le traitement de la dyspareunie post-ménopausique modérée à sévère (douleur vaginale associée à l'activité sexuelle), qui est un symptôme de l'atrophie vulvaire et vaginale (AVV), causée par la ménopause. BijuvaMC association uniquotidienne d'oestradiol et de progestérone dans une capsule orale unique, a été approuvée pour le traitement des symptômes vasomoteurs modérés à sévères causés par la ménopause. La Société prévoit de lancer les deux produits en 2022.

En juillet 2020, Knight a reçu l'approbation réglementaire pour Lenvima® (lenvatinib) en Équateur pour le traitement (i) du carcinome hépatocellulaire non résécable (CHC); (ii) du carcinome rénal avancé (CRA), en combinaison avec l'évérolimus; et, (iii) du cancer différencié de la thyroïde (CDT). De plus, en août 2020, la Société a reçu l'approbation réglementaire de Halaven® en Équateur pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique. Grâce à son acquisition de GBT, Knight a obtenu la licence de Halaven et Lenvima d'Eisai pour toute l'Amérique latine, à l'exception du Mexique.

Le 26 octobre 2020, la Société a annoncé une nouvelle entente exclusive avec Gilead pour la commercialisation de l'AmBisome®. La nouvelle entente entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021. AmBisome® est une amphotéricine B liposomale administrée pour le traitement des infections antifongiques. Ce produit a été intégré au portefeuille de la filiale brésilienne de Knight depuis plus de vingt ans.

OPRCNA

Le 10 juillet 2020, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé son avis d'intention de procéder à une OPRCNA. Selon les modalités de l'OPRCNA, Knight peut acquérir aux fins d'annulation jusqu'à 10?856?710 actions ordinaires de la Société, représentant 10 % de son flottant au 6 juillet 2020. L'OPRCNA a débuté le 14 juillet 2020 et se terminera le 13 juillet 2021 ou lorsque la Société aura parachevé ses achats maximums dans le cadre de l'OPRCNA, selon la première éventualité. En outre, Knight a conclu une entente avec un courtier pour faciliter l'achat de ses actions ordinaires dans le cadre de l'OPRCNA. Dans le cadre du plan d'achat automatique d'actions de Knight, le courtier peut acheter des actions ordinaires qui ne seraient normalement pas autorisées en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction auto-imposées. Durant la période de trois mois close le 30 septembre 2020, la Société a acquis 797?952 actions ordinaires, pour une contrepartie totale en liquidités de 4?745 $, dont 1?009 $ doivent encore être réglés et 172?642 actions être annulés au 30 septembre 2020.

Acquisition de GBT

Le 15 juin 2020, la Société a annoncé le lancement d'une offre publique d'achat pour l'acquisition et la décote des 48,8 % de certificats de dépôt brésiliens («?BDR?») restants de GBT. Lors de la soumission de leurs BDR, les actionnaires publics pouvaient choisir entre les deux offres suivantes :

11,23 BRL par BDR, avec un montant équivalent à 20 % déposé sur un compte bloqué afin de garantir les obligations d'indemnisation des vendeurs dans le cadre du contrat d'achat de la transaction GBT, à la condition que 0,91 BRL du montant du compte bloqué soit obligatoirement versé le 29 novembre 2022 ou à tout moment antérieurement à cette date. Le montant du compte bloqué sera libéré à parts égales sur une période de trois ans à compter de la date de clôture, déduction faite des créances conformément aux modalités de la convention d'achat d'actions.

10,40 BRL par BDR en liquidités à la date de règlement («?prix d'offre alternatif?»).

À la clôture du processus d'offre publique, 99,6 % des actionnaires publics ont soumis leurs BDR au prix d'offre alternatif. La Société a payé un prix d'achat total de 170?855 $ [537?523 BRL] et a acquis tous les BDR en circulation. Le 23 octobre 2020, le programme de BDR de GBT a été annulé par la commission brésilienne des valeurs mobilières et des changes.

Mise à jour relative à la COVID-19

L'apparition récente du coronavirus, ou COVID-19, déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, s'est répandue à l'échelle planétaire et influe sur l'activité économique internationale. Certains pays où la Société opère d'importantes activités ont exigé la limitation ou la suspension d'activités commerciales et ont implanté des restrictions de voyage et des mesures de quarantaine. Knight s'applique toujours à alléger quelque peu la pression que la pandémie de la COVID-19 à l'échelle mondiale a placée sur nos systèmes de santé et s'assure du maintien de l'approvisionnement en médicaments pour les patients. La Société et ses employés sont passés au télétravail, y compris nos équipes médicales et de vente sur le terrain. La Société a pris des mesures pour établir des canaux virtuels et numériques afin de s'assurer que les médecins et les patients continuent de recevoir un soutien constant. Knight prépare actuellement des protocoles de retour au bureau ou sur le terrain selon chaque pays. En outre, la Société n'a pas fait face à des pénuries de stocks et dispose de liquidités suffisantes pour satisfaire tous les besoins opérationnels dans un avenir prévisible. En date des présentes, l'épidémie n'a pas eu de répercussions importantes sur les résultats de la Société.





Avis de conférence téléphonique

Knight sera l'hôte d'une conférence téléphonique et d'une webémission audio afin de présenter ses résultats du premier trimestre aujourd'hui à 8 h 30 HE. Knight invite cordialement toutes les parties intéressées à participer à cet appel.

Date : 13 novembre 2020

Heure : 8 h 30 HE

Téléphone : Les informations de connexion seront transmises aux participants après la préinscription.

Webémission : www.gud-knight.com ou webdiffusion

Cette webémission est en diffusion audio seulement. Pour accéder à la diffusion, Media Player est requis.

Retransmission : une webdiffusion archivée sera disponible pour 30 jours à https:// www.gud-knight.co m

Veuillez vous préinscrire avant l'appel.

Cette méthode vous permettra de vous joindre à l'appel quelques secondes avant son ouverture sans attendre qu'un agent prenne votre ligne, ce qui évite tout problème avec l'afflux d'appelants comme durant la pandémie de la COVID-19.

Préinscription en ligne : http://www.directeventreg.com/registration/event/4687537

Préinscription par téléphone : composer le 1-888-869-1189 et indiquer le numéro d'identification de la conférence, le 4687537, à l'agent qui vous répondra en direct et inscrira vos informations.

Une fois votre inscription effectuée, une confirmation vous parviendra avec le numéro d'appel et le code d'accès direct à l'événement ainsi que votre numéro d'identification unique pour vous joindre à cet appel. Pour des raisons de sécurité, veuillez ne PAS partager ces informations avec quiconque.





À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l'Amérique latine. Knight détient une participation avec contrôle dans Grupo Biotoscana, une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com .

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel et dans la dernière notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'année terminée le 31 décembre 2019 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.





PERSONNES-RESSOURCES

Information aux investisseurs

Thérapeutique Knight inc. Samira Sakhia Arvind Utchanah Présidente et chef de l'exploitation Chef des finances Tél. : 514-484-4483 poste 122 Tél. : 514-484-4483 poste 115 Téléc. : 514-481-4116 Téléc. : 514-481-4116 Courriel : info@knighttx.com Courriel : info@knighttx.com Site Web : www.gud-knight.com Site Web : www.gud-knight.com





EFFET DE L'HYPERINFLATION

[En milliers de dollars canadiens]

La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d'une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d'une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d'un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l'inflation. Si la Société n'appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d'exploitation de la Société seraient les suivantes :

T3-20

Publié selon

les IFRS Excluant l'effet de la Norme IAS

29 Variation $1 %2 Résultats 45?239 45?847 (608 ) 1 % Coût des produits vendus 25?706 24?765 (941 ) 4 % Marge brute 19?533 21?082 (1?549 ) 7 % Marge brute (%) 43 % 46 % Charges Ventes et commercialisation 7?763 7?604 (159 ) 2 % Charges administratives 10?835 10?883 48 0 % Recherche et développement 2?967 3?026 59 2 % Amortissement des immobilisations incorporelles 5?703 5?756 53 1 % Perte d'exploitation (7?735 ) (6?187 ) (1?548 ) 25 % 1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29. 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.

CDA-20



Publié selon

les IFRS Excluant l'effet de la Norme IAS

29 Variation $1 %2 Résultats 144?328 145 860 (1,532 ) 1 % Coût des produits vendus 82?698 78 792 (3,906 ) 5 % Marge brute 61?630 67 068 (5,438 ) 8 % Marge brute (%) 43 % 46 % Charges Ventes et commercialisation 26?928 27?021 93 0 % Charges administratives 27?424 26?656 (768 ) 3 % Recherche et développement 8?035 8?175 140 2 % Amortissement des immobilisations incorporelles 17?546 17?407 (139 ) 1 % Perte d'exploitation (18?303 ) (12 191 ) (6?112 ) 50 % 1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l'application de la Norme IAS 29. 2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues.





RAPPROCHEMENT AVEC LE RÉSULTAT AJUSTÉ

[En milliers de dollars canadiens]

Mesure non IFRS : BAIIA et résultat ajusté

La Société divulgue des mesures non-IFRS qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société et pour leur interprétation de l'effet de la transaction GBT sur la Société. Les mesures financières non-IFRS ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l'instar des mesures financières de même dénomination présentées par d'autres sociétés.

La Société utilise les mesures non-IFRS suivantes :

BAIIA : Résultat d'exploitation (perte) ajusté afin d'exclure l'amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d'achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d'inclure les coûts liés aux contrats de location.

Résultat ajusté : Résultat d'exploitation (perte) ajusté pour exclure l'amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, les dépréciations, les coûts d'acquisition, les dépenses non récurrentes encourues, mais pour inclure les revenus d'intérêt réalisés nets des charges d'intérêt et des coûts liés aux contrats de location.

Les ajustements des résultats (pertes) d'exploitation incluent les éléments suivants :

Avec l'adoption des IFRS 16, les paiements de location de Knight ne figurent plus dans les charges d'exploitation. L'ajustement des IFRS 16 se rapproche de la dépense de trésorerie liée aux contrats locatifs de Knight.

Les coûts d'acquisition correspondent à des dépenses de 3?490 $ durant le trimestre pour l'acquisition de GBT.

Les autres charges non récurrentes se réfèrent aux dépenses encourues par Knight qui ne sont pas attribuables au cours normal des affaires ni susceptibles de se produire dans ce cadre. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, Knight a enregistré des coûts non récurrents de 595 $ liés aux activités de restructuration, y compris les indemnités de départ versées à certains employés dans le cadre de la restructuration et de l'intégration de GBT.

Les produits d'intérêt comprennent les Produits d'intérêt sur instruments financiers évalués au coût amorti et les Autres produits d'intérêt. Essentiellement des intérêts générés par les prêts, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les titres négociables et la valorisation des prêts à recevoir.

Les charges d'intérêt sur prêts bancaires comprennent les charges d'intérêt de GBT essentiellement liées aux intérêts sur ses prêts bancaires et excluent l'accroissement des intérêts de Knight.

Pour les périodes de trois mois et de six mois closes le 30 septembre 2020, la Société a calculé les résultats ajustés comme suit :

T3-20 T3-19 CDA-20 CDA-19 Résultat d'exploitation (perte) (7?735 ) (3?922 ) (18?303 ) (10?936 ) Ajustement des résultats (pertes) d'exploitation : Amortissement des actifs incorporels 5?703 424 17?546 1?273 Amortissement des immobilisations corporelles 1?382 112 4?916 305 Coûts de location (ajustement IFRS 16) (820 ) (122 ) (2?405 ) (274 ) Effet de la comptabilité de répartition du prix d'achat ? ? 865 ? Effet de la Norme IAS 29 1?601 ? 5 973 ? BAIIA 131 (3?508 ) 8?592 (9?632 ) Coûts d'acquisition 3?490 2?476 3?810 2?476 Autres charges non récurrentes 595 536 2?663 3?803 Revenu d'intérêts 3?188 6?058 11?515 18?108 Frais d'intérêts sur prêts bancaires (822 ) ? (3?070 ) ? Résultat ajusté 6?582 5?562 23?510 14?755





BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

30-09-20 31-12-19 ACTIF Actifs courants Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions 218?091 174?268 Titres négociables 158?944 235?045 Créances commerciales 51?894 85?845 Autres créances 11?809 17?622 Stocks 61?783 70?870 Charges payées d'avance et dépôts 2?927 3?306 Autres actifs financiers courants 26?248 26?303 Impôts sur le résultat à recevoir 6?439 8?265 Total des actifs courants 538?135 621?524 Titres négociables 15?317 126?869 Créances commerciales 1?908 4?715 Charges payées d'avance et dépôts 4?066 4?652 Actifs au titre de droits d'utilisation 4?651 6?409 Immobilisations corporelles 21?979 22?639 Immeubles de placement 1?439 1?740 Immobilisations incorporelles 156?641 173?372 Goodwill 77 770 88 262 Autres actifs financiers 146?868 132?848 Actifs d'impôt différé 1?123 3?991 Autres créances à long terme 41?582 41?582 473?344 607?079 Actifs détenus en vue de la vente 2?484 76?700 Total de l'actif 1?013?963 1?305?303





BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

30-09-20 31-12-19 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 42?475 94?406 Obligations locatives 1?089 1?788 Autres obligations 1?270 1?750 Autres obligations financières ? 184?023 Prêts bancaires 41?567 50?557 Impôts sur le résultat à payer 11?828 15?447 Autres soldes à payer 802 2?833 Passif courant total 99?031 350?804 Obligations locatives 383 ? Créditeurs et autres passifs à long terme 3?351 4?812 Prêts bancaires 1?840 5?022 Autres soldes à payer 8?495 1?699 Passifs d'impôt différé 18?641 27?860 Total des passifs 131?741 390?197 Capitaux propres Capital social 695?066 723?832 Bons de souscription 117 785 Surplus d'apport 18?203 16?463 Cumul des autres éléments du résultat global 2?530 17?405 Résultats non distribués 166?306 52?246 Attribuables aux actionnaires de la Société 882?222 810?731 Participations sans contrôle ? 104?375 Total des capitaux propres 882,222 915?106 Total du passif et des capitaux propres 1?013?963 1?305?303





COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (PERTES)

[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]

[Non vérifié]

Trois mois clos le 30 septembre

Neuf mois clos le 30 septembre

2020 2019 2020 2019 Résultats 45?239 4?030 144?328 10?190 Coût des produits vendus 25?706 729 82?698 1?671 Marge brute 19?533 3?301 61?630 8?519 Charges Ventes et commercialisation 7?763 1?146 26?928 3?341 Charges administratives 10?835 4?761 27?424 12?339 Recherche et développement 2?967 892 8?035 2?502 Amortissement des immobilisations incorporelles 5?703 424 17?546 1?273 Perte d'exploitation (7?735 ) (3?922 ) (18?303 ) (10?936 ) Produits d'intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (1?754 ) (4?825 ) (7?477 ) (14?651 ) Autres produits d'intérêt (1?434 ) (1?233 (4?038 (3?457 ) Charge d'intérêts 822 ? 3?070 ? Autres produits (243 ) (1?579 ) (133 ) (1?949 ) (Gain) perte net sur instruments financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net (12?873 ) 4?883 (22?642 ) (19?649 ) Gain net sur les obligations de l'offre publique d'achat obligatoire (10?502 ) ? (12?072 ) ? Gain réalisé sur la vente d'un actif détenu en vue de la vente ? ? (2?948 ) ? Gain réalisé sur le régime d'achat automatique d'actions ? ? (4?168 ) ? Quote-part du résultat net de l'entreprise associée ? (128 ) ? (448 ) Perte de change 703 638 9?666 3?315 Perte liée à l'hyperinflation 401 ? 1?205 ? Résultat avant impôt sur le résultat 17?145 (1?678 ) 21?234 25?903 Impôt Impôt exigible (3?079 ) 999 1?386 3?168 Impôt différé 2?732 282 (3?679 1?549 Charge d'impôt (recouvrement) (347 ) 1?281 (2?293 ) 4?717 Résultat net de la période 17?492 (2?959 ) 23?527 21?186 Attribuable aux : Actionnaires de la Société 18?094 (2?959 ) 33?834 21?186 Participations sans contrôle (602 ) ? (10?307 ) ? Attribuable aux actionnaires de la Société Résultat (perte) de base par action 0,138 (0,021 ) 0,256 0,150 Résultat (perte) dilué par action 0,138 (0,021 ) 0,256 0,150 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation De base 130?867?769 137?783?892 132?346?922 141?147?239 Dilué 131?051?220 138?154?629 132?614?809 141?519?892





TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

[En milliers de dollars canadiens]

[Non vérifié]

Trois mois clos le 30 septembre

Neuf mois clos le 30 septembre

2020 2019 2020 2019 ACTIVITÉS D'EXPLOITATION Résultat net de la période 17?492 (2?959 ) 23?527 21?186 Ajustements rapprochant le résultat net aux flux de trésorerie d'exploitation : Charge d'impôt différé (recouvrement) 2?732 282 (3?679 ) 1?549 Charge au titre de la rémunération fondée sur des actions 725 484 1?422 1?639 Amortissements 7?085 536 22?462 1?578 (Gain) perte net sur instruments financiers (12?873 ) 4?883 (22?642 ) (19?649 ) Gain net sur le passif de l'offre publique d'achat obligatoire (10?502 ) ? (12?072 ) ? Gain réalisé sur la vente d'un actif détenu pour la vente ? ? (2?948 ) ? Gain réalisé sur le régime d'achat automatique d'actions ? ? (4?168 ) ? Charge d'intérêt 822 ? 3?070 ? Perte de change 703 638 9?666 3?315 Perte sur hyperinflation 401 ? 1?205 ? Quote-part du résultat net de l'entreprise associée ? (128 ) ? (448 ) Autres ajustements 424 (180 ) (50 ) (363 ) 7?009 3?556 15?793 8?807 Variations sans effet de trésorerie du fonds de roulement et d'autres éléments (15?413 ) 472 (30?974 ) 2?368 Autres débiteurs ? ? ? (18?242 ) Dividendes provenant d'une entreprise associée ? ? ? 4?159 Paiement des intérêts sur les emprunts bancaires (8 ) ? (1?321 ) ? Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (8?412 ) 4?028 (16?502 ) (2?908 ) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Achats de titres négociables (170?855 ) ? (170?855 ) ? Acquisition d'immobilisations incorporelles (662 ) (20?300 ) (37?778 ) (203?445 ) Acquisition d'immobilisations corporelles (1?191 ) (328 ) (14?024 ) (2?317 ) Achat de biens et d'équipement (861 ) __ (3?119 ) (4 ) Exercice de bons de souscription ? ? (397 ) ? Prêts consentis ? (1?987 ) (7?364 ) (20?038 ) Acquisition de titres de capitaux propres ? ? ? (6 ) Placement dans des fonds (2?010 ) (5?864 ) (15?010 ) (18?434 ) Produit de la vente d'un actif détenu en vue de la vente ? ? 77?000 ? Produit à l'échéance de titres négociables 32?440 90?543 226?999 362?091 Produit tiré du remboursement des prêts consentis 17 873 7?786 3?574 Produit tiré de la cession de titres de capitaux propres ? 1?676 2?919 1?676 Distribution reçue des fonds 14?887 8?500 29?996 9?177 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (128?235 ) 73?113 93?153 132 274 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Produit tiré de l'exercice des options d'achat d'actions 115 ? 595 ? Produit tiré des cotisations versées au régime d'achat d'actions 62 62 175 178 Produit tiré du remboursement de prêts consentis pour achat d'actions ? 425 ? 425 Produit tiré du remboursement d'emprunts bancaires ? ? 10?998 ? Rachat d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (3 736 ) (54?181 ) (35?001 ) (54?181 ) Remboursement du capital aux termes des obligations locatives (888 ) (68 ) (2?406 ) (205 ) Remboursement du capital aux termes des emprunts bancaires (701 ) ? (8?219 ) ? Flux de trésorerie liés aux activités de financement (5 148 ) (53 762 ) (33?858 ) (53?783 ) (Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période (141?795 ) 23,379 42?793 75?583 Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début de la période 359?593 294?911 174?268 244?785 Écart de conversion, montant net 293 835 1?030 (1?243 ) Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restriction à la fin de la période 218 091 319 125 218?091 319?125 Trésorerie et équivalents de trésorerie 218?091 319?125 Titres négociables à court terme 158?944 243?790 Titres négociables à long terme 15?317 137?177 Total de trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 392?352 700?092

Communiqué envoyé le 13 novembre 2020 à 07:30 et diffusé par :