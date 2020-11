La Chambre salue la décision du gouvernement du Québec de poursuivre ses investissements dans la relance de l'économie





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du Point sur la situation économique et financière du Québec présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, Eric Girard, et salue sa décision d'enclencher rapidement des investissements majeurs pour relancer l'économie.

« L'énoncé budgétaire du ministre Girard est rassurant. Il témoigne de la capacité du gouvernement du Québec d'investir les sommes additionnelles nécessaires pour renforcer encore davantage les systèmes de santé et d'éducation en réaction aux défis que pose la prolongation de la crise sanitaire, tout en amorçant un effort budgétaire essentiel pour préparer la relance et soutenir les travailleurs et les entreprises. Le gouvernement démontre qu'il est en contrôle de ses finances, malgré l'énorme pression sur les finances publiques », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« L'octroi de près d'un demi-milliard de dollars pour renforcer les qualifications des Québécois et d'un autre demi-milliard de dollars pour soutenir des projets d'entreprises et des projets économiques régionaux est très significatif. Le gouvernement lance un signal aux entreprises que le temps est venu d'investir et que l'État sera au rendez-vous. Nous prenons aussi bonne note de la volonté de soutenir une relance verte, qui renforcera une économie locale forte, ouverte sur le monde et le potentiel des marchés internationaux », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous saluons également l'engagement du gouvernement du Québec de soutenir des secteurs stratégiques de l'économie du Grand Montréal, comme l'aérospatiale et les sciences de la vie. Le mouvement Relançons MTL, lancé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et ses partenaires, a permis de cibler plusieurs actions essentielles pour soutenir les secteurs économiques de la métropole, dont certains sont particulièrement touchés par la crise. Nous devons compter sur l'engagement de tous les ordres de gouvernement pour réussir la relance », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

