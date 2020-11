Kanbanize permet à Instana d'accélérer sa croissance et de déployer une création de valeur maximisée à l'ensemble de ses équipes d'ingénierie





Kanbanize, une solution de plateforme Kanban numérique pour la gestion de projets Agile, et Instana, un chef de file des solutions de suivi de la performance des applications et d'observabilité destinées aux applications nuagiques natives et de microservice, annoncent ce jour que l'équipe internationale d'ingénierie d'Instana a accéléré sa croissance et atteint la stabilité des processus grâce à l'application des pratiques Kanban et sa plateforme Kanbanize.

À la recherche d'un outil pour optimiser la visibilité de plus de 15 équipes d'ingénierie réparties entre les États-Unis et l'Europe, Instana a été convaincu par l'approche évolutive de Kanban en matière d'amélioration des processus permettant d'atteindre la durabilité organisationnelle. L'adoption de Kanban et de Kanbanize a offert à Instana une visibilité instantanée au niveau de ses opérations d'ingénierie internationales. Elle a en outre permis aux équipes d'atteindre la stabilité des processus, de se concentrer sur la création de valeur, et d'institutionnaliser les efforts d'amélioration continue. De plus, Instana:

a transformé les processus en systèmes en flux tendu pour permettre aux équipes d'avoir le contrôle sur leur flux de travail et pour aider à stabiliser les fluctuations de la demande, fournissant ainsi une visibilité accrue des processus.

est parvenu à délester ses équipes de tâches manuelles et à concentrer leurs ressources sur la création de valeur grâce à l'automatisation des processus.

a permis l'introduction d'efforts d'amélioration continue basée sur les données et a mis en place un écosystème de feedback grâce aux capacités de reporting et d'analyse de Kanbanize.

"Si l'on parle uniquement en termes de visibilité, une solution de suivi des tâches pourrait éventuellement suffire, mais si vous voulez faire les choses sérieusement, déployer un feedback exhaustif et aider vos équipes à prendre des décisions éclairées et basées sur les données, alors Kanbanize est l'outil qu'il vous faut", déclare Nils Wloka, directeur de l'ingénierie chez Instana.

Instana étudie actuellement l'option d'étendre l'adoption de Kanban à l'intégralité de sa chaîne de valeur dans l'optique d'atteindre une pertinence organisationnelle accrue.

Retrouvez l'étude de cas sur Kanbanize et Instana en cliquant ici.

À propos de Kanbanize

Solution phare de Kanban, la plateforme Kanbanize assure l'efficience de la gestion et de l'exécution des projets. La plateforme aide les gestionnaires à gagner en visibilité sur l'ensemble des projets, synchronise la planification et l'exécution, et guide l'optimisation continue des flux de travail. Conçue dans une optique évolutive, la plateforme Kanbanize est facilement déployable pour répondre aussi bien aux exigences d'une équipe d'exécution de projets que d'un portefeuille stratégique. Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer ici.

À propos d'Instana

Instana est le chef de file des solutions d'observabilité et de gestion de la performance des applications pour les applications de microservice nuagiques. Dotée d'un suivi automatisé de la performance des applications, la plateforme Enterprise Observability de la société intègre tous les indicateurs d'observabilité, trace chaque requête et profile l'intégralité des processus de manière continue et automatisée afin de fournir des informations exploitables et entièrement contextualisées aux développeurs/opérateurs pour les aider à optimiser la performance des applications et des projets en cours. Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici.

