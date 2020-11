Le gouvernement du Canada soutient 22 organisations au Manitoba en les aidant à accéder à des services aux entreprises





Au total, 5 600 employés bénéficieront du financement accordé à des entrepreneurs du Manitoba pour les aider à accéder aux conseils et aux outils dont ils ont besoin pour atténuer les effets de la COVID-19 sur leurs entreprises.

WINNIPEG, MB, le 12 nov. 2020 /CNW/ - Dès le début, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour soutenir les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19 et pour protéger leur contribution à l'économie canadienne. L'une des mesures de soutien est le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) de 1,5 milliard de dollars, mis en oeuvre par les agences de développement régional du Canada et destiné aux petites et moyennes entreprises qui n'ont pas pu bénéficier d'autres mesures d'aide fédérales, ce qui a mis en péril les emplois et les moyens de subsistance.

La pandémie a créé de nouveaux obstacles et défis pour les entreprises du Manitoba. La récente augmentation des cas de COVID-19 a ajouté à ces défis. Les soutiens traditionnels, tels que les associations industrielles et les chambres de commerce, travaillent d'arrache-pied pour relever ces défis. Ce réseau de première ligne d'organismes locaux sans but lucratif offre des solutions aux entreprises locales et est important pour la santé de notre économie.

Soutien pour les entreprises locales

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé l'octroi de plus de 2,5 millions de dollars pour une solide série d'initiatives dirigées par le réseau de soutien aux entreprises sans but lucratif du Manitoba. Ce financement du FARR destiné à 22 organisations soutiendra ultimement des entreprises à toutes les étapes de leur cycle de vie, du soutien aux entreprises en démarrage au développement continu des entreprises matures. Un grand nombre des programmes financés sont déjà en cours, apportant un soutien immédiat aux entreprises locales et ayant des effets positifs pour les familles et les collectivités de l'Ouest.

Grâce à ce financement, plus de 5 600 employés d'entreprises manitobaines bénéficieront des initiatives mises en oeuvre. Le FARR aidera les secteurs industriels à conserver les connaissances et les compétences d'employés précieux et à maintenir les flux de capitaux et les chaînes d'approvisionnement nécessaires pour atténuer les impacts économiques de la pandémie. Cela contribue à la campagne du gouvernement visant à créer un million d'emplois et à rétablir l'emploi aux niveaux précédents.

Par exemple, les chambres de commerce de Winnipeg et du Manitoba fourniront de l'information essentielle à la survie des entreprises manitobaines afin de les aider à atténuer les effets de la COVID-19. Les organisations fourniront de l'information et des services qui comprennent la planification de la continuité des activités, la préparation du lieu de travail et de l'information sur les exigences de sécurité, ce qui permettra d'améliorer la résilience, la productivité et la compétitivité des PME dans le contexte de la COVID-19.

Ce financement du FARR complète l'approche à multiples facettes proposée par DEO pour traiter les impacts économiques de la COVID-19. Cette approche comprend, entre autres, le Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE) et le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR).

Citations

« Les entreprises de tout le Canada ont été durement touchées par la COVID-19. C'est pourquoi, par l'intermédiaire d'agences de développement régional comme Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, le gouvernement fédéral apporte un soutien vital aux entreprises et sauve des milliers d'emplois. Notre gouvernement s'est engagé à créer un million d'emplois, et je tiens à garantir aux propriétaires d'entreprises et aux travailleurs du Manitoba que, pendant que nous gérons cette crise sanitaire, nous serons là pour vous soutenir aussi longtemps qu'il le faudra, avec tout ce qu'il faudra, et nous traverserons cette épreuve ensemble. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« L'une des choses que j'aime le plus dans le fait de servir les Manitobains en tant que député est de travailler en étroite collaboration avec tant de grandes organisations communautaires, y compris celles qui soutiennent nos entreprises locales. Tout au long de cette pandémie, je les ai vus se battre pour aider les entrepreneurs locaux à se maintenir à flot. L'annonce d'aujourd'hui est un financement essentiel - une bouée de sauvetage pour les entreprises et les employés locaux qui dépendent de ces organismes communautaires sans but lucratif. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada) et de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique (Agence canadienne de l'eau)

Faits en bref

Le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) a été créé pour atténuer la pression financière subie par les entreprises en raison de la pandémie de COVID-19 et les aider à poursuivre leurs activités et à continuer à payer leurs employés.

Dans l'Ouest, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) verse plus de 567 millions de dollars dans le cadre du FARR.

Dans le cadre du FARR, DEO accorde des contributions remboursables sans intérêt aux entreprises de l'Ouest admissibles qui cherchent à obtenir jusqu'à 40 000 dollars .

. Dans le cadre du FARR, DEO fournit également jusqu'à 1 000 000 de dollars de financement sans intérêt pour faire face aux difficultés financières résultant de la COVID-19.

De nombreuses organisations de soutien aux entreprises ont été des ressources vitales pour les entreprises locales, d'abord pour s'adapter aux réglementations de confinement, puis pour être prêtes lorsque l'économie a commencé à s'ouvrir. Grâce au FARR, DEO finance des programmes visant à aider les entreprises à s'adapter aux exigences liées à la COVID et aux nouvelles façons de faire des affaires.

Document d'information : Aide financière accordée aux services de soutien aux entreprises du Manitoba

Le 12 novembre 2020 - Winnipeg (Manitoba) - Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), a annoncé aujourd'hui une aide financière de plus de 2,8 millions de dollars destinée aux services de soutien aux entreprises du Manitoba. Ce financement de DEO provient du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) et soutient la campagne du gouvernement du Canada visant à créer un million d'emplois.

Le gouvernement du Canada continue de fournir une aide financière directement aux entreprises et aux particuliers pour protéger des emplois et les aider à faire face aux répercussions économiques de la COVID-19. Mais le gouvernement ne peut pas y arriver seul. Le financement annoncé est destiné aux organismes sans but lucratif sur le terrain qui aident les entreprises locales à survivre et à prospérer. Parmi les services offerts, notons les suivants :

Mentorat

Réseautage

Formation professionnelle

Renseignements sur le marché

Transition vers un marché numérique

Ces services sont souvent aussi importants que les revenus et les liquidités pour le succès d'une petite entreprise.

Une aide de 2,82 millions de dollars pour soutenir les entreprises du Manitoba

Le Fonds d'aide et de relance régionale a été créé pour réduire la pression financière sur les entreprises et leur permettre de poursuivre leurs activités. Les projets annoncés aujourd'hui comprennent le financement de 22 projets visant à soutenir les entreprises locales de la province.

Liste complète des 23 projets de cette annonce

Chambre de commerce autochtone ? Grand Rapids

commerce autochtone ? Alliance des manufacturiers et des exportateurs du Canada

BioScience Association of Manitoba Inc.

Centre for Aboriginal Human Resources Development Inc. (CAHRD)

CentrePort Canada Inc.

Creative Manitoba Inc.

Economic Development Winnipeg Inc.

Information and Communications Association of Manitoba

Keystone Agricultural Producers Inc.

Manitoba Food Processors Association Inc.

Manitoba Music Industry Association Inc.

Manitoba Restaurant Association Inc.

Manitoba Trucking Association

New Media Manitoba Inc.

North Forge Technology Exchange

On Screen Manitoba Incorporated

Supply Chain Management Association of Manitoba Inc.

La Chambre de commerce du Manitoba

commerce du La chambre de commerce de Winnipeg

University College of the North

Vehicle Technology Centre Inc.

Winnipeg Aboriginal Sport and Recreation Association Inc.

Winnipeg ( Manitoba ) R2H OG4

