Nova Bus renforce sa présence au Québec avec l'agrandissement de son usine de Saint-François-du-Lac





MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Nova Bus, chef de file dans la fabrication d'autobus urbains en Amérique du Nord, est heureuse d'annoncer un investissement de 10 millions de dollars afin d'agrandir son usine de Saint-François-du-Lac. Cet agrandissement, représentant environ 33 000 pieds carrés supplémentaires, permettra l'introduction d'un centre de coupe au laser et viendra appuyer les plans d'expansion de la production de ses autobus de transport urbain qui sont les plus durables de l'industrie. Cet investissement s'inscrit dans le cadre du programme de transformation annoncé en 2017, qui comprend la mise à niveau des usines québécoises de l'entreprise, notamment par l'automatisation des opérations et l'introduction de procédés éco énergétiques novateurs et de technologies numériques.

« L'agrandissement de notre usine de Saint-François-du-Lac s'inscrit dans notre plan de transformation et la stratégie de Nova Bus visant à renforcer sa position et à demeurer le chef de file de l'industrie au Canada, » a déclaré Vincent Plante, vice-président des opérations de Nova Bus. « Cette augmentation de la capacité de production de notre usine répondra aux besoins et aux exigences de nos clients et contribuera au développement de nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis. »

C'est dans cette usine que Nova Bus fabrique le châssis des autobus et installe les planchers depuis 1996. Pour l'assemblage et la finition, les structures sont ensuite transportées vers les usines de Nova Bus à Saint-Eustache ou à Plattsburgh, aux États-Unis.

« Nova Bus continue de démontrer son leadership dans la transformation vers des systèmes de transport efficaces sur le plan énergétique et favorables au climat, ce qui est essentiel pour atteindre une économie durable. Cet investissement direct est un autre pilier de son engagement à long terme au Canada », a déclaré Ian McKay, président-directeur général de Investir au Canada.

« La Municipalité de Saint-François-du-Lac est fière d'annoncer cet important investissement de Nova Bus, ceci est une excellente nouvelle pour notre municipalité, » a déclaré Pascal Théroux, maire de Saint-François-du-Lac. « Ce nouveau projet aura des retombées positives sur toute notre région. »

De plus, Nova Bus est heureuse de compter sur la ville de Bécancour comme partenaire, avec l'utilisation de leurs nouveaux incubateurs industriels pour le développement et la fabrication de prototypes pendant la période de construction de l'usine.

« On l'a rêvé depuis le chantier économique de 2014. Il aura fallu 6 années pour le réaliser, c'est-à-dire le définir, le dessiner, le localiser, le financer », a déclaré le maire de la ville de Bécancour, Jean-Guy Dubois. « Notre incubateur traduit notre désir de favoriser l'éclosion de PME innovantes dans une philosophie d'entrepreneuriat. Le concept d'incubation permet également une grande versatilité en termes de services, d'adaptation aux besoins des incubés, tout comme Nova Bus le démontre. Et nous sommes plus que fiers qu'ils aient choisi notre incubateur pour le développement de leur projet pilote et que cette entreprise soit la première à utiliser l'incubateur de Bécancour. Ce dernier traduit enfin notre volonté de bâtir une ville proactive, adaptée aux réalités de 2020 », a-t-il ajouté.

« L'équipe Drumco Construction est honorée d'avoir participé à la pelletée de terre officielle afin de lancer le projet d'agrandissement de l'usine de Nova Bus à St-François-du-Lac », a déclaré Yves Hamel, président de Drumco Construction. « Depuis plusieurs mois, notre équipe travaille en étroite collaboration avec Nova Bus sur la conception-construction du projet et nous sommes très enthousiastes de débuter les travaux et surtout très fiers de construire ce projet d'envergure. »

« Nous sommes ravis de moderniser nos installations et d'intégrer de nouveaux procédés technologiques pour produire des véhicules qui répondent aux besoins des clients et des usagers du transport urbain », a déclaré Louis Côté, directeur principal, développement des nouveaux produits et transformation chez Nova Bus. « Nous sommes également très fiers de soutenir un développement innovateur du secteur manufacturier à travers le Québec. »

Ce projet d'agrandissement démontre qu'une entreprise manufacturière bien établie au Québec peut, avec détermination et passion, favoriser et contribuer à la croissance économique du Québec. L'investissement dans les installations de Saint-François-du-Lac s'inscrit dans l'engagement de Nova Bus envers le Québec, qui consiste à fabriquer des autobus urbains à la fine pointe de la technologie.

