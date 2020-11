Howard Chang, vice-président de TCSA, préside le High-Level Global Policy Forum en compagnie d'experts de l'Université de New York, de Cognizant et de la Federal Reserve Bank





PARIS, 12 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Howard Chang, vice-président de Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA), a été invité à présider le groupe d'experts sur la politique mondiale sous le thème « la conduite des affaires de l'État, le développement économique et la réforme des banques centrales après la pandémie » lors du Dialogue of continents, un forum organisé par le Hamburg Institute of International Economics et le Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC).

Parmi les très distingués panélistes figuraient Benjamin Pring, fondateur de Cognizant, Venky Venkateswaran, professeur agrégé d'économie à la Stern School of Business de l'Université de New York, et Lei Ding, conseiller économique principal à la Federal Reserve Bank de Philadelphie.

La pandémie de COVID-19 a provoqué une onde de choc externe qui a eu de graves répercussions sur l'économie mondiale. Toutefois, elle a également donné l'occasion à tous les pays de revoir les paradigmes existants et de redéfinir l'avenir du développement humain. Au niveau mondial, il faut établir un consensus international et mettre en place de nouveaux mécanismes de coopération efficaces place pour lutter contre les crises de santé publique, les changements climatiques et les déséquilibres économiques, et pour relever d'autres défis collectifs. Au niveau national, les gouvernements, les partis politiques et les dirigeants doivent améliorer leurs systèmes de gouvernance et renforcer leurs capacités à bâtir une société politiquement stable et économiquement prospère.

La plupart des pays du monde sont plongés dans de profondes difficultés économiques, en particulier dans le contexte de la pandémie. La manifestation simultanée de l'inflation monétaire et d'une véritable déflation économique montre que les politiques monétaires actuelles deviennent de moins en moins efficaces. Si les banques centrales continuent d'utiliser les instruments traditionnels comme les taux d'intérêt, les taux de réserves et l'augmentation de la masse monétaire, aucune amélioration notable du développement économique ne sera durable.

À l'échelle mondiale, l'humanité est entrée dans une ère où l'information évolue rapidement. L'utilisation précise, logique et efficace des ressources de données nouvellement classées générera sans aucun doute une valeur énorme pour les systèmes de gouvernance nationaux et accélérera l'évolution de l'économie, de l'environnement et des services publics. Les banques centrales du monde entier doivent évoluer au-delà de leurs responsabilités traditionnelles de la simple réglementation des taux d'intérêt ou de la masse monétaire, et assumer le rôle crucial de devenir une « base de données économique nationale » et un « cerveau de données nationales » afin de permettre aux ressources de données de faire profiter tous leurs citoyens des avantages d'une société numérisée. À propos de TCSA : http://www.tcsa.cloud/

