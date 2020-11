Hopin annonce un financement de série B de 125 millions $ destiné à alimenter le secteur en plein essor de l'événementiel virtuel et hybride





Hopin, fournisseur leader d'événements virtuels, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement de série B de 125 millions $ mené par son investisseur actuel IVP et le nouvel investisseur Tiger Global, auxquels se joignent Coatue et DFJ Growth, ainsi que les précédents investisseurs de Hopin : Accel, Northzone, Salesforce Ventures et Seedcamp. En seulement huit mois, Hopin a enregistré une croissance impressionnante, passant de 5 000 utilisateurs enregistrés et de 1 800 organisations d'événements sur la plateforme de Hopin à 3,5 millions d'utilisateurs et à plus de 50 000 organisations d'événements. Dans le même temps, la société est passée par ailleurs de huit employés à plus de 200 répartis dans 38 pays ? et prévoit de recruter 150 personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année. Ce nouvel investissement valide les progrès de la société, et permettra à Hopin de poursuivre le développement de sa plateforme, d'élargir son équipe, de répondre à une demande en pleine croissance, de poursuivre son apport d'innovations en ligne, et en fin de compte de rendre l'expérience des événements virtuels aussi normale que celle des événements physiques. Hopin a levé plus de 170 millions $ depuis le mois de février.

Hopin a ajouté plusieurs milliers de clients depuis l'annonce de son financement de série A de 40 millions $ en juin, parmi lesquels The Atlantic, Miro, l'OTAN, The Next Web, TechCrunch, Twitch, UCLA, l'Université de Notre Dame et la Wildlife Conservation Society. Avec plusieurs centaines de nouvelles organisations rejoignant la société chaque jour, Hopin est le chef de file de l'avenir de l'événementiel avec un nouveau modèle de gestion des événements et de marketing expérientiel.

« Hopin est la société qui affiche la croissance la plus rapide que nous ayons vue à ce stade, et qui a significativement surpassé ses objectifs depuis notre dernier investissement du mois de juin », a déclaré Jules Maltz, associé général chez IVP. « Nous avons eu la chance d'investir dans des sociétés précoces à hypercroissance telles que Slack, Snap et Twitter. Hopin fait partie de ces rares entreprises présentant une trajectoire de croissance similaire, qui ont bâti une organisation fortement axée sur le client, avec une feuille de route ambitieuse en matière d'innovation qu'elles sont en mesure de déployer rapidement à grande échelle, autant de facteurs de succès. »

« Par rapport aux événements physiques, les événements virtuels permettent aux entreprises d'accroître considérablement leur portée, de réduire significativement leurs coûts et de comprendre leur public de manière plus approfondie. Hopin est l'une des sociétés logicielles à la croissance la plus rapide que nous ayons vues, et nous sommes persuadés que Hopin deviendra rapidement le leader du marché dans cet environnement », a déclaré Kris Fredrickson, associé directeur chez Coatue. « Nous sommes fiers et ravis de nous associer à Johnny et à son équipe. »

Hopin explore plusieurs lancements en versions bêta

Hopin annonce également le lancement de la version bêta de Hopin Explore. Hopin Explore prend en charge les recherches et la découverte à travers le monde, afin de permettre aux utilisateurs de trouver des événements d'intérêt sur des thèmes variés : technologie, divertissement, éducation, entreprise et entrepreneuriat, style de vie et santé, et bien plus encore. Les visiteurs peuvent directement rechercher les événements auxquels ils souhaitent participer, ou parcourir les événements les plus populaires, récemment ajoutés et en vogue, ou actuellement en cours. Plus de 15 000 événements mensuels sont actuellement disponibles sur Hopin Explore, et ce chiffre ne cesse de croître.

Pour les organisateurs, Hopin Explore permet aux participants d'entrer en contact avec d'autres personnes, afin d'interagir en face à face, de se constituer un réseau, de faire des affaires ou simplement d'apprendre. Les organisateurs qui rendront publics leurs événements sur Hopin Explore permettront non seulement à leurs événements d'être découverts par plusieurs millions d'utilisateurs Hopin, mais aussi par le grand public, grâce au référencement intégré dans les moteurs de recherche de Hopin. Les sponsors peuvent utiliser l'espace du marché pour identifier rapidement des partenaires qui touchent leurs publics cibles.

« Hopin a prouvé sa capacité à faire des événements virtuels une composante centrale de nos interactions mutuelles, et nous sommes impatients de présenter comment Hopin Explore permet aux communautés, entreprises, organisations et amis de découvrir davantage de possibilités d'entrer en contact », a déclaré Johnny Boufarhat, fondateur et PDG de Hopin. « Ce nouvel investissement nous permettra non seulement d'améliorer la plateforme et de proposer de nouvelles fonctionnalités à notre communauté, mais il aidera également Hopin à amplifier la diversité et l'éventail de fonctionnalités et d'événements sur la plateforme, ainsi qu'à attirer un plus grand nombre de participants à travers le monde. »

À propos de Hopin

Créée en 2019, Hopin est la première plateforme d'événementiel virtuel en direct tout-en-un, qui permet aux participants d'apprendre, d'interagir, et d'entrer en contact avec d'autres personnes partout dans le monde. Grâce à Hopin, vous avez la possibilité de créer des événements virtuels et hybrides en direct à la fois interactifs et immersifs. Qu'il s'agisse d'organiser un atelier de formation en direct, de réunir les équipes de votre entreprise à distance ou de lancer une conférence annuelle à grande échelle, il est facile de créer un événement attrayant sur Hopin pour plusieurs centaines de milliers de personnes. Vos participants peuvent développer des liens individuels, former des séances de travail en petits groupes, visionner des présentations, envoyer des messages instantanés et répondre à des sondages, ainsi qu'explorer des espaces d'exposition interactifs. La plateforme offre également des coulisses virtuelles pour les intervenants, ainsi qu'une multitude d'opportunités de parrainage. Basée à Londres, Hopin est une société privilégiant le travail à distance, qui compte des employés répartis dans plus de 38 pays. En savoir plus sur hopin.com.

À propos d'IVP

Avec 7 milliards $ de capitaux engagés, IVP est l'un des principaux cabinets de placements en capital et de capital-risque visant les entreprises parvenues à maturité aux États-Unis. Créé en 1980, IVP a investi dans plus de 400 entreprises avec 115 introductions en bourse. IVP est l'une des sociétés enregistrant les meilleures performances du secteur, et possède un TRI de 43,1 % sur 39 ans. IVP est spécialisée dans les investissements en capital-risque, les regroupements sectoriels, les opérations d'acquisition d'actions de jeune entreprise innovante et les placements sur les marchés publics sélectionnés. IVP a investi dans d'importantes sociétés telles que AppDynamics (CSCO), Coinbase, Compass, CrowdStrike (CRWD), Datadog (DDOG), Discord, Dropbox (DBX), GitHub (MSFT), Glossier, Grammarly, HashiCorp, Hims & Hers, HomeAway (AWAY), Hopin, Klarna, LegalZoom, Looker (GOOGL), Marketo (MKTO), MasterClass, Mindbody (Vista), MuleSoft (CRM), Netflix (NFLX), Personal Capital (Empower), Podium, Rubrik, Slack (WORK), Snap (SNAP), Supercell (Tencent), Tanium, TransferWise, Twitter (TWTR), UiPath, Yext (YEXT), ZenDesk (ZEN), ZipRecruiter, et Zynga (ZNGA). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ivp.com ou suivez IVP sur Twitter : @ivp.

À propos de Tiger Global Management

Tiger Global Management, LLC est une société d'investissement qui déploie des capitaux dans le monde entier. Les investissements de la Société sont essentiellement axés sur les secteurs de l'Internet mondial, des logiciels, des technologies financières, de la consommation et de l'industrie. La stratégie de capital-investissement a un horizon d'investissement de dix ans et cible des sociétés privées axées sur la croissance. Parmi ces investissements figurent Spotify, Harry's, Warby Parker, Peloton, JD.com, Facebook, LinkedIn, Yandex, Mail.ru Group, Despegar, Ola et Flipkart. Les efforts en matière d'investissement public mettent l'accent sur une profonde diligence raisonnable vis-à-vis de sociétés individuelles et de thèmes séculaires à long terme. Fondée en 2001, Tiger Global Management, LLC est basée à New York et possède des bureaux affiliés à Hong Kong, Singapour, Bangalore et Melbourne.

À propos de Coatue

Coatue est l'une des plus grandes plateformes d'investissement technologique au monde avec plus de 20 milliards $ d'actifs sous gestion. Notre équipe dédiée d'ingénieurs et de scientifiques des données travaille en étroite collaboration avec des professionnels de l'investissement pour apporter de la valeur aux fondateurs et aux équipes de direction de notre portefeuille. Nous soutenons les entrepreneurs du monde entier, quel que soit leur stade de croissance avec des fonds de capital-risque, des fonds de croissance et des fonds publics. Parmi nos investissements privés figurent Airtable, Ant Financial, Anaplan, ByteDance, Chime, Databricks, DoorDash, Instacart, Meituan, Snap, Snowflake et Spotify.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 11 novembre 2020 à 09:30 et diffusé par :