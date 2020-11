"Votre indifférence nous tue!" - Des femmes sans statut d'immigration exigent la régularisation, l'accès aux soins de santé et aux prestations de remplacement de revenu





MONTRÉAL, le 10 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Après avoir épuisé ses économies afin d'obtenir des traitements pour une maladie professionnelle qui ne sera jamais officiellement diagnostiquée, Lourdes Castro quittera, à bout de force et à contrecoeur, le Canada alors qu'elle y a vécu sans statut pendant 11 ans pour rentrer au Mexique dans l'espoir d'obtenir des soins. Or, la maladie ayant atteint un stade trop avancé, elle décédera au début du mois de septembre.

PINAY-Québec et Médecins du Monde uniront leurs voix au comité de femmes de l'Association des travailleurs et travailleuses d'agence de placement (ATTAP) dans le cadre d'une conférence de presse en ligne mardi le 10 novembre 2020, pour exiger l'action des gouvernements afin d'assurer la protection des travailleur-euse-s vulnérables, comme Lourdes Castro. Médecins du Monde témoignera entre autres des obstacles pour l'accès à la santé de ces femmes ainsi que les conséquences sur leur vie et leur sécurité.

« La vaste majorité de nos membres ont des problèmes de santé non traités et juste dans la dernière année, deux d'entre elles sont décédées parce qu'elles n'ont pas pu payer les soins dont elles avaient besoin », explique Viviana Medina, organisatrice communautaire du Centre des travailleur-euse-s immigrant-e-s chapeautant le comité femme de l'ATTAP.

Les travailleuses sans statut ont risqué leur vie tout au long de la pandémie. Plusieurs ont été affectées à la désinfection des espaces contaminés par la COVID. « Nous avons été mises de côté trop longtemps. Nous ne voulons plus être ignorées! » affirme Nadia, qui a perdu son emploi de femme de ménage avec la fermeture des hôtels.

Le Comité femme de l'ATTAP et leurs alliés revendiquent:

La régularisation définitive de leur statut d'immigration pour cesser de vivre dans la peur constante d'être dénoncées ou découvertes par les autorités puis déportées.

pour cesser de vivre dans la peur constante d'être dénoncées ou découvertes par les autorités puis déportées. L'accès aux soins de santé gratuits (RAMQ) pour que plus jamais une vie humaine ne soit perdue alors qu'elle aurait pu être soignée dans la dignité.

(RAMQ) pour que plus jamais une vie humaine ne soit perdue alors qu'elle aurait pu être soignée dans la dignité. L'accès aux prestations de remplacement de revenu (PCRE, assurance-emploi, aide de dernier recours, etc.). Sans cela les personnes sans statut sont forcées de travailler malgré la maladie.

Quoi : Conférence de presse de travailleuses sans statut et leurs alliés. Les personnes qui prendront la parole sont :

Nadia, comité femme de l'ATTAP

Zara, comité femme de l'ATTAP

Nina, comité femme de l'ATTAP

Chary, membre de PINAY-Québec

Isabelle Brault , Travailleuse sociale de la clinique de Médecins du Monde

Quand : Mardi, le 10 novembre 2020 à 10h

