Radisys comble le fossé numérique à AfricaCom 2020 avec des offres de solutions d'engagement numérique complètes

Radisys® Corporation, un leader mondial en matière de solutions de télécommunications ouvertes, a annoncé aujourd'hui avoir présenté ses solutions d'engagement numérique complètes lors du salon virtuel AfricaCom 2020, qui se déroulera du 9 au 12 novembre. Radisys présentera ses plateformes et applications de communication et d'engagement numérique en temps réel, conçues pour réduire le fossé numérique dans les régions émergentes. En outre, Aniel Jhingoeri de Radisys et Nathan Smith, de Reliance Jio animeront une discussion informelle visant à permettre aux opérateurs de téléphonie mobile de fournir un meilleur accès aux services haut débit sur les marchés émergents et ruraux. Pour en savoir plus sur ces solutions, veuillez visiter le stand virtuel de Radisys pendant AfricaCom 2020.

Les démonstrations de Radisys à AfricaCom comprennent :

Téléphone intelligent Radisys Reach et câble multimédia ReachCast : Le téléphone intelligent Radisys Reach est un appareil de marque blanche de qualité supérieures qui offre des fonctionnalités de smartphone à un prix abordable pour le grand public, permettant aux clients des marchés ruraux et émergents de profiter de services mobiles et à haut débit fiables. Radisys Reach est conçu pour aider les opérateurs mobiles à combler le fossé économique et numérique mondial, en leur permettant de fournir un accès à des services mobiles et haut débits abordables et leur offrant un appareil entièrement intégré avec des capacités de pointe, des expériences numériques et une suite complète d'applications utiles visant à maximiser l'utilisation d'Internet par les abonnés et améliorer l'expérience client. Radisys fera également la démonstration du téléphone avec ReachCast, un câble multimédia qui permet aux abonnés de convertir n'importe quel téléviseur en téléviseur intelligent et de permettre aux médias de leur téléphone à fonctions intelligentes, de jouer sur leur téléviseur sans avoir besoin d'équipement supplémentaire.

Engager un Assistant Virtuel (EVA) : L'Assistant Virtuel d'Engagement de Radisys est le premier robot 3-en-1 (vidéo, voix, texte) sans application et doté d'une intelligence artificielle, pour les interactions et expériences numériques des clients, y compris le commerce électronique, l'engagement de la marque et le service client. L'Assistant Virtuel d'Engagement peut être déployé pour améliorer le service client automatisé et accroître la personnalisation dans une série marchés différents. Cette démonstration met en évidence la capacité du bot EVA à aider les clients à répondre à leurs questions sur les services bancaires et financiers de manière personnalisée par vidéo, voix et texte - avec un ambassadeur de la marque ou un agent du service client plutôt qu'un avatar généré par ordinateur.

Démonstration de maison intelligente : Radisys fera la démonstration d'une gamme de terminaux numériques, y compris des équipements installés chez les clients, des capteurs IoT et des passerelles, qui permettent aux fournisseurs de services d'exploiter pleinement potentiel d'une maison intelligente connectée.

Points forts du projet "Ready Telco One" du Catalyseur TM Forum : Radisys s'est associée à plusieurs leaders de l'industrie dans un projet de collaboration dans le cadre du programme catalyseur du TM Forum "Ready Telco One". Le projet "Ready Telco One" a été créé pour rationaliser les activités numériques d'un client tout en améliorant l'engagement des fournisseurs de services de communication envers les clients et leur fidélisation. Le serveur Engage Media de Radisys a fourni l'intelligence d'interaction vocale avec l'utilisateur et les bases de la réalité virtuelle et augmentée pour le projet du Catalyseur.

Nathan Smith, vice-président du développement des produits et des activités, Reliance Jio et Aniel Jhingoeri, responsable des ventes EMEA et de l'unité commerciale plateformes intégrées et terminaux numériques, Radisys Rejoignez Aniel Jhingoeri et Nathan Smith le 11 novembre 2020 de 11h30 à 11h55 pour une discussion informelle, sous le thème "Combler le fossé numérique dans les marchés ruraux et émergents".



"Radisys joue un rôle essentiel en permettant aux fournisseurs de services de monétiser la connectivité mobile dans les marchés émergents, tout en permettant aux personnes vivantes dans ces régions d'avoir accès à des appareils et des applications puissants et abordables qui peuvent changer leur façon de travailler, de vivre, d'apprendre et de jouer" a déclaré Aniel Jhingoeri, responsable de l'unité commerciale EMEA et des plateformes intégrées et des terminaux numériques chez Radisys. "Notre nouveau téléphone aux fonctions intelligentes offre une solution holistique aux opérateurs, présentant ainsi des expériences numériques riches et permettant la croissance des abonnés, de nouvelles sources de revenus et une utilisation accrue du haut débit. Il offre également aux utilisateurs des options de connectivité et des applications nécessaires pour participer pleinement à une société mondiale. Radisys continue d'étendre son écosystème de solutions tout en renforçant son rôle de partenaire stratégique pour opérateurs".

Pour voir les démonstrations de technologie ou pour rencontrer les experts en engagement numérique de Radisys pendant AfricaCom, veuillez contacter open@radisys.com.

À propos de Radisys

Radisys est un leader mondial en matière de solutions et de services de télécommunications ouverts. Ses plateformes désagrégées et ses services d'intégration s'appuient sur des architectures et des normes de référence ouvertes associées à des logiciels et du matériel ouverts, permettant aux fournisseurs de services de conduire une transformation numérique ouverte. Radisys offre un portefeuille de solutions de bout en bout, allant des terminaux numériques aux applications numériques immersives et aux plates-formes d'engagement, en passant par des solutions de base et d'accès ouverts et désagrégées. Son organisation de services réseau de classe mondiale et expérimentée fournit des services de cycle de vie complet visant à aider les fournisseurs de services à créer et à exploiter des réseaux hautement évolutifs performants à un coût total de possession optimal. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant : www.Radisys.com.

