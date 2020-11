Swiss Rockets AG annonce la fondation de ROCKETVAX, une filiale dédiée au développement d'un vaccin contre le virus SARS-CoV-2 nouvelle génération





BÂLE, Suisse, 10 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Swiss Rockets AG s'est fixé comme priorité absolue de mettre au point rapidement un vaccin efficace et sûr contre le virus SARS-CoV-2. Une filiale basée à Bâle, du nom de RocketVax AG, a été fondée afin de tirer parti des technologies innovantes et de l'expertise suisses pour atteindre cet objectif.

« La mise au point d'un vaccin contre le virus SARS-CoV-2 pourrait se révéler plus complexe que prévue. La première génération de vaccins pourrait ne pas assurer la protection de haut niveau et de long terme qui sera essentielle pour mettre un coup d'arrêt aux nombreuses répercussions négatives de la pandémie mondiale de virus SARS-CoV-2. Un certain nombre de vaccins expérimentaux majeurs contre le virus SARS-CoV-2 utilisent d'autres virus, tels que les adénovirus marqués avec une seule protéine de coronavirus, en particulier la protéine de spicule qui est nécessaire pour faire entrer le virus dans les cellules. Cependant, il est peu probable que ces vaccins assurent une protection robuste et durable contre le virus SARS-CoV-2. Nous pensons qu'il est important de mettre au point des vaccins qui couvrent autant de protéines du virus SARS-CoV-2 que possible, mais sans aucun potentiel pathogène. », déclare le Dr Vladimir Cmiljanovic, Président-Directeur Général de Swiss Rockets.

Le professeur Thomas Klimkait, virologue à l'Université de Bâle et chef de projet du développement pré-clinique chez RocketVax, explique : « Pour obtenir un vaccin innovant de nouvelle génération, RocketVax est en train de développer un virus SARS-CoV-2 complet mais «à réplication bloquée », qui présente tous les composants protéiques essentiels de la particule virale au système immunitaire humain. » De nouvelles techniques sont mises en oeuvre dans la production de l'ingrédient actif. RocketVax, dans un premier temps, s'appuie sur la technologie révolutionnaire en matière de synthèse de l'ADN de la société issue de l'ETH de Zurich, Gigabases Switzerland AG. Pour concevoir la séquence génique du génome viral artificiel souhaité, optimale pour une réponse immunitaire, il est fait appel à une puissance de calcul élevée et à l'intelligence artificielle. Il manque au génome ainsi conçu un élément viral essentiel nécessaire à la réplication. Cet élément est fourni par une cellule productrice humaine, ce qui permet de générer des particules virales complètes en laboratoire. Le « virus artificiel » peut être fabriqué en grandes quantités pour être utilisé comme vaccin. Cette technologie permet la production rapide de diverses séquences génomiques, permettant la production de vaccins avec une ou des combinaisons de séquences virales. Elle permet également d'incorporer toute mutation pertinente du virus SARS-CoV-2, susceptible de se produire à l'avenir.

Fondation de RocketVax AG et acquisition des droits d'inventeur auprès de la société issue de l'ETH de Zurich, Gigabases Switzerland AG

Swiss Rockets a acquis les droits exclusifs pour développer un vaccin contre le virus SARS-CoV-2 à l'aide de la technologie révolutionnaire de synthèse de l'ADN de la société issue de l'ETH de Zurich, Gigabases Switzerland AG. La prochaine génération de vaccins contre le virus SARS-CoV-2 sera mise au point en collaboration avec Gigabases et un consortium d'experts de plusieurs grandes universités et d'instituts suisses.

À cette fin, Swiss Rockets a fondé la société RocketVax AG à Bâle et met à disposition l'infrastructure nécessaire avec bureaux et laboratoire faisant office d'incubateur, conjointement avec le canton de Bâle-Ville et l'Université de Bâle. RocketVax a ainsi accès au laboratoire de bio-sécurité indispensable. Swiss Rockets joue également un rôle d'accélérateur, et investit des fonds supplémentaires dans le développement de RocketVax à moyen terme. Swiss Rockets soutient également RocketVax dans les cycles de financement national et international. En outre, Swiss Rockets apporte son expertise en matière de gestion, en collaboration avec des experts suisses et internationaux de premier plan.

RocketVax collabore avec des scientifiques de premier plan

Le professeur Marcel Tanner, professeur émérite d'épidémiologie, de parasitologie médicale et de santé publique et ancien directeur de l'Institut Tropical Suisse et de la santé publique, exercera les fonctions de premier conseiller scientifique. Il s'agit d'un épidémiologiste clinique de premier plan et d'un pionnier de la R et D en matière de vaccins et de médicaments contre les maladies liées à la pauvreté et les maladies tropicales négligées.

La professeure Claudia Daubenberger, directrice de l'immunologie clinique à l'Institut Tropical Suisse et de la santé publique, apportera son soutien au développement clinique. RocketVax aura accès à un réseau international d'essais cliniques, ce qui permettra un développement clinique innovant et rapide auprès de différentes populations humaines.

Le professeur Thomas Klimkait, virologue à l'Université de Bâle, se charge de l'optimisation du processus de production du virus et dirige le développement pré-clinique.

Le professeur Adrian Egli, responsable de la vérification et du séquençage moléculaires à l'hôpital universitaire de Bâle, apportera son soutien au développement pré-clinique et clinique.

Le Dr Matthias Christen, PDG de Gigabases Switzerland AG, une firme de biotechnologie, dirigera la fabrication et la fourniture de structures ADN complètes, essentielles aux différents vaccins expérimentaux.

Le professeur Beat Christen, co-fondateur de Gigabases Switzerland AG et professeur à l'ETH de Zurich, conseille l'entreprise sur la conception de séquences d'ADN.

Le professeur Bernd Giese de l'Université de Fribourg, l'un des principaux chimistes mondiaux, apportera son expertise en chimie de l'ADN.

Le professeur Christian Münz, co-directeur de l'Institut d'immunologie expérimentale de l'Université de Zurich, apporte son expertise dans les nouveaux modèles d'infection in vivo par le virus SARS-CoV-2.

Équipe

Conseil d'administration :

Dr. Jeanette Wood ? Présidente, membre du Comité non-exécutif

Dr. Vladimir Cmiljanovic ? Vice-Président, membre du Comité exécutif

Dr. Natasa Cmiljanovic ? Membre du Comité exécutif

Dr. Thomas Ladner ? Membre du Comité non-exécutif

Marco Illy ? Membre du comité non-exécutif

Équipe de direction :

Dr. Vladimir Cmiljanovic ? Directeur général

Dr. Natasa Cmiljanovic ? Directeur des opérations

Dr. Mohammad Johri ? Directeur commercial

Dr. Josef Künzle ? Directeur qualité

À propos de Swiss Rockets AG

Swiss Rockets AG, fondé en 2018, introduit une évolution fondamentale en matière d'investissement et d'innovation dans les soins de santé. Les patients vont bénéficier de nouvelles thérapies développées en utilisant des méthodes innovantes et révolutionnaires. L'équipe de Swiss Rockets allie l'expertise et l'expérience nécessaires pour produire des médicaments innovants destinés à la lutte contre le cancer et les maladies virales.

Le fondateur et DG de Swiss Rockets est le Dr Vladimir Cmiljanovic, un spécialiste en chimie médicale et chef d'entreprise qui a à son actif plus de 15 années d'expérience dans le développement des médicaments anticancéreux. Il est le fondateur des sociétés de biotechnologie suisses PIQUR et TargImmune. Conjointement avec sa soeur, le Dr. Natasa Cmiljanovic, co-fondatrice et directrice scientifique de Swiss Rockets AG, il a oeuvré au développement des médicaments anticancéreux à l'Université de Bâle et a par la suite fondé et dirigé plusieurs firmes de biotechnologie. Les autres co-fondateurs sont Manuel Ebner et le Dr Thomas Sander. Manuel Ebner, Directeur général de la Bank of America Merrill Lynch Switzerland, est un conseiller stratégique de Swiss Rockets. Le Dr Thomas Sander, l'un des premiers employés de la société de biotechnologie Actelion, est un conseiller scientifique de Swiss Rockets.

Le Dr Vladimir Cmiljanovic préside le Conseil d'administration de Swiss Rockets AG. Parmi les autres membres du conseil, citons le Dr. Michael N. Hall, un chercheur renommé et professeur au Biozentrum de l'Université de Bâle ; le Dr Natasa Cmiljanovic, spécialiste en chimie médicale et scientifique clinique ayant de l'expérience dans le développement des médicaments anticancéreux ; le Dr Thomas Ladner, avocat en droit des affaires, fondateur et co-fondateur de nombreuses start-ups couronnées de succès et de World Minds Foundation ; et André Debrunner, un expert en finance et gérant de fonds à la Northern Trust Corporation Switzerland.

