Goldie Hawn et MindUP s'associent à Insight Timer afin d'offrir gratuitement une plateforme d'apprentissage de la pleine conscience aux parents et enfants du monde entier

Insight Timer, la première application gratuite de méditation au monde pour la rédution du stress, diminuton de l'anxiété, et l'amélioration du sommeil, sort aujourd'hui des outils gratuits d'apprentissage de la pleine conscience en partenariat avec le programme MindUP de The Goldie Hawn Foundation. MindUP s'associe à la plateforme internationale Insight Timer en proposant pour la première fois de courts exercices basés sur son programme destiné aux parents et aux enseignants, afin de soutenir l'apprentissage des enfants dans des environnements scolaires fluctuants pendant la crise de la COVID-19.

L'actrice et auteure à succès Goldie Hawn a créé MindUP avec des chercheurs, des scientifiques ainsi que des éducateurs pour enseigner aux enfants comment réguler leur émotions, nouer des relations positives et améliorer leur bien-être grâce à la psychologie positive, à la pleine conscience, aux neurosciences et à l'éducation socio-émotionnelle. Les exercices gratuits de cinq minutes conçus pour Insight Timer apprenent aux enfants la gratitude au quotidien, les «pauses mentales» et la bienveillance. Celles-ci sont reconnues pour améliorer la concentration, la résilience, l'optimisme et l'empathie. Les exercices audios sont disponibles en anglais, en espagnol, en portugais et en français. D'autres langues sont à venir cette année.

Le 13 novembre à 19h GNT heure de Paris, Hawn animera une conférence en direct sur Insight Timer pour démontrer les preuves scientifiques du programme de flexibilité mentale, MindUP, certifié par le Collaboration pour l'Apprentissage Académique, Social et Emotionnel (CASEL). Alors que les parents cherchent des moyens de soutenir et, dans certains cas, surveiller les élèves pendant une année scolaire non traditionnelle ; les exercices de MindUP sur Insight Timer enseignent aux enfants la concentration, l'empathie et la consolidation des relations humaines - ce qu'un écran perturbe souvent.

«Nous sommes fiers d'ajouter les outils d'apprentissage de MindUP à notre bibliothèque gratuite afin d'aider les parents et les éducateurs à faire face aux nouveaux défis liés à l'enseignement par la technologie », a déclaré Christopher Plowman, PDG d'Insight Timer. «Ce partenariat avec MindUP est aligné sur les valeurs d'Insight Timer, une utilisation toujours plus consciente du temps d'écran. »

L'Organisation Mondiale de la Santé a rapporté en Septembre 2020 que la dépression est la principale cause de maladie et d'invalidité parmi les adolescents. Selon les Nations Unies, de plus en plus d'enfants ont du mal à se concentrer et le niveau de nervosité augmente face aux changements de mode de vie pendant la pandémie de la COVID-19. Alors que les écoles du monde entier peinent à rouvrir complètement, des millions d'enfants apprendront depuis chez eux, dans des classes de fortune, au milieu distractions potentielles ou au sein d'environnements inadaptés. MindUP a créé un contenu pour Insight Timer afin de combler cette lacune en rendant accessibles les contenus de son programme de formation pluriannuel à toute personne qui cette année se retrouve dans la peau d'un enseignant.

«C'est un honneur d'être associé à Insight Timer, une entreprise internationale qui sait créer des approches stimulantes, calmes et diverses pour le bien-être émotionnel », a déclaré Goldie Hawn, fondatrice de MindUP. «En cette période d'incertitude, les enfants sont impactés négativement sur le plan émotionnel et sont confrontés aux symptômes liés au stress et à l'anxiété. Notre programme MindUP les aide à résoudre ces problèmes en apportant de la flexibilité mentale et de l'équilibre émotionnel. Grâce à Insight Timer, nous sommes en mesure de proposer certaines de nos pratiques éducatives aux parents qui participent à l'éducation à domicile ainsi qu'aux enseignants qui apprennent à enseigner en ligne. »

MindUP rejoindra la bibliothèque gratuite d'Insight Timer parmi les exercices de pleine conscience en neurosciences de Judson Brewer M.D. Ph.D, Rick Hanson Ph.D, Dan Siegel M.D. et d'autres chercheurs de pointe.

Insight Timer est la plus importante application de méditation gratuite au monde pour la rédution du stress, diminuton de l'anxiété, et l'amélioration du sommeil. C'est la seule application du secteur avec ayant un model économique responsable. Elle a déjà attiré 17 millions d'utilisateurs par le bouche à oreille et sans aucune dépense publicitaire. Insight Timer propose 60 000 méditations guidées totalment gratuites et de haute qualité venant de plus de 8 000 enseignants à travers le monde, dont Sa Sainteté le Dalaï Lama, Matthieu Ricard, Tara Brach et Jack Kornfield. Sa bibliothèque est diversifiée et inclusive et possède des méditations laïques, spirituelles, religieuses et scientifiques, de la musique et des conférences dans 44 langues différentes. L'esprit de communauté est au coeur de l'expérience utilisateur, en permettant de créer des listes de lecture de leurs titres préférés, rejoindre des sessions en direct avec leurs professeurs et bientôt méditer en temps réel avec leurs amis et collègues. Depuis 2014, Insight Timer est devenue l'application de méditation la plus utilisée aux États-Unis et possède déjà un public de 17 millions de personnes à travers le monde.

Depuis 2003, MindUP aide les enfants à cultiver l'équilibre mental nécessaire pour s'épanouir à l'école et tout au long de leur vie. MindUP est le programme phare de The Goldie Hawn Foundation, une organisation à but non lucratif créée en réponse à l'épidémie mondiale d'anxiété, de dépression et de suicide qui touche les enfants. Basée sur les neurosciences, MindUP donne aux enfants les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour gérer le stress, réguler leurs émotions et relever les défis du 21e siècle avec optimisme, résilience et compassion.

