Zoomlion conclut la troisième édition réussie de la Journée de la famille et de la Journée de l'expérience culturelle





CHANGSHA, Chine, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (Zoomlion) a organisé avec succès sa troisième journée de la famille et de l'expérience culturelle, qui s'est déroulée au parc industriel de Lugu, à Changsha, en Chine. Cette série d'événements se déroule progressivement, jusqu'à 500 employés et les membres de leur famille sont invités à chaque cycle. Deux cycles ont été organisés en septembre et octobre respectivement.

L'événement a été conçu de manière élaborée avec des activités interactives adaptées à tous les âges. Dans la section « Expert en petites pelleteuses », les enfants sont encouragés à faire fonctionner la pelleteuse avec une aide appropriée et peuvent gagner un modèle de machine après avoir accompli une série de tâches avec leurs parents. L'exposition « Expérience culturelle » présente une variété d'art et d'artisanat du monde entier qui sont collectés par les filiales de Zoomlion à l'étranger, y compris la poupée Matryoshka et les peintures sur porcelaine faites à la main de Russie, les instruments de musique traditionnels Dombra du Kazakhstan, la peinture de genre de Mongolie, la sculpture d'un tronc en argile d'Inde, et plus encore.

D'autres sections comprennent des quiz interactifs au cinéma Annulus, des décors créatifs pour les photos de famille et une exposition sur le thème « WE », qui montre comment la société a travaillé en équipe pour lutter contre la COVID-19 au début de l'année.

« Nous avons reçu un retour extrêmement positif et nous pensons que cela se traduit par de meilleures relations sur le lieu de travail et avec les familles », a déclaré M. Li Jiangtao, président du syndicat Zoomlion. « Nous sommes heureux de voir les enfants jouer joyeusement et en apprendre davantage sur l'entreprise avec laquelle travaillent leurs parents. Plus important encore, chacun peut passer un bon moment avec sa famille et ses amis en dehors des heures de travail. »

« Ma fille a passé une excellente journée et elle est très fière que son père travaille dans cette entreprise qui fait la différence dans le monde », a déclaré M. Yin Tongtong, un parent et membre du personnel de Zoomlion. « Quant à moi, je pense que nous sommes plus que de simples employés de Zoomlion, nous sommes en effet des membres de la famille de Zoomlion. »

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, la société Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. L'entreprise vend aujourd'hui plus de 600 produits de pointe issus de 56 lignes de produits couvrant dix catégories importantes.

